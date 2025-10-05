No solo los grandes platos dejan huella. También existen los que resultan evocadores, nos resultan familiares por las razones que sean, o cómo en el caso del pollo coronación logran capturar un momento histórico en el tiempo. Ese tiempo que, de vez en cuando, tanto les gusta desempolvar a los británicos.

Una ensalada tibia con pollo frío, salsa sospechosamente amarilla elaborada con polvos de curry y mayonesa, no ofrece ninguna garantía gastronómica ni conceptual, pero el coronation chicken rezuma el espíritu de las grandes celebraciones: la coronación de la reina Isabel II. Desde entonces no es difícil encontrarlo, formando parte de la nostalgia de un pasado, aquí y allá, en cualquier lugar del Reino Unido, a veces en el más inesperado. Cualquiera no británico, sin mayores referencias, que pruebe el pollo de la coronación puede quedar bastante desconcertado. Como digo no es precisamente un ejemplo de alta cocina, ni mucho menos un hallazgo en cuanto a sabores sofisticados. Su grandeza está en la memoria de un acontecimiento que marcó una época. Sabe a posguerra, a Commonwealth y a ese impulso británico de incorporar especias y exotismo de las colonias a una mesa austera, necesitada de imaginación.

Su historia arranca en Westminster Abbey, el 2 de junio de 1953. Una joven Windsor, de apenas 27 años, recibía la corona en una ceremonia diseñada para reafirmar la continuidad de la monarquía y proyectar un aire de modernidad. Inglaterra aún salía de las penurias de la guerra; la carne, el azúcar y otros alimentos básicos habían estado racionados hasta el año anterior. Era, por tanto, un desafío organizar el banquete de la coronación. El encargo recayó en Constance Spry, florista y experta en decoración, y en la chef Rosemary Hume, directora de la escuela de cocina Le Cordon Bleu de Londres. Ambas concibieron un plato principal que fuese festivo, barato, fácil de servir a gran escala y, al mismo tiempo, exótico. El resultado fue el coronation chicken, un pollo cocido y desmenuzado, envuelto en una salsa cremosa a base de mayonesa y curry suave, enriquecida con puré de albaricoques o melocotones secos. Frío, acompañado de un arroz. El plato respondía al termómetro de una época. No se buscaba con él la sofisticación de Escoffier, sino un aire práctico con un toque de glamour importado. El curry, suavizado y adaptado al paladar inglés, era ya un condimento habitual en las casas británicas gracias a la herencia colonial en la India. Al mismo tiempo, la fruta deshidratada añadía una dulzura tropical que evocaba la Commonwealth.

Sin pretenderlo, lo he encontrado más de una vez ya digo en lugares insospechados, en un sandwich envuelto en plástico en estaciones de tren o en el pub de cualquier esquina, formando parte de un buffet, en locales de comida rápida o revitalizado por un chef de cadena hotelera. Por sentirme durante un momento parte de la historia de un país ajeno, recuerdo haberlo comido en un café cercano a St. James’s Park, servido en pan integral con hojas de rúcula y canónigos. Intente hallar en el sabor del pollo frío y la salsa amarilla, dulzona y especiada, el eco de otra Inglaterra, que todavía buscaba reconciliar el recuerdo imperial con el presente. Era como morder una cápsula del tiempo. Pronto, el exotismo accesible y el lujo dentro de lo posible convertirían al coronation chicken en receta navideña, no tanto por la Reina sino porque tampoco había tanto y tan especial donde elegir algo distinto. Hubo también seguramente un toque de gestualidad diplomática en Constance Spry, la cocinera Rosemary Hume, o en quienes las dirigieron al escoger una preparación con especias y frutas que remitían a la Commonwealth. El banquete de la coronación estaba enviando con ello un mensaje de unidad cultural. Era, en otras palabras, un plato diseñado para integrar en la mesa real la diversidad del imperio. En este sentido, el chicken coronation tiene ingredientes de manifiesto gastronómico. No buscaba el purismo francés ni la tradición inglesa más rancia, sino mestizaje. Y en ese mestizaje se anticipaba, quizá sin proponérselo, a la globalización culinaria que vendría décadas más tarde, identificadora por más señas de lo que se cocina actualmente en el Reino Unido.

Además de su presencia en la calle y en los hogares, el pollo coronación ha figurado muchas veces en banquetes conmemorativos. Algunos chefs reinterpretaron la receta, sustituyendo la mayonesa por yogur griego, añadiendo almendras tostadas o cambiando los albaricoques por mango fresco. Por encima de su escaso valor gastronómico, el plato sobrevive porque su relato es comestible. Habla de un país en reconstrucción, de una monarquía que necesitaba reinventarse y de una cultura culinaria en busca de aire fresco sin perder su añosa identidad. Un testimonio más de cómo la comida puede ser espejo de la historia.