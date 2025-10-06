"Barro", el nuevo disco de "Alberto & García": así consigue la banda asturiana el equilibrio entre folclore y rock
El álbum tiene una luminosa mirada a lo cotidiano
Vuelven las canciones de "Alberto & García" en otoño como si fuera el inicio del verano, con esa mezcla cada vez más afinada de pereza, gozo y tristeza que tiene su música, feriante y procesional, crepuscular y matiné. "Barro", sexto en su discografía sin contar su directo en el Campoamor, recorre un tramo más en la misma dirección donde la banda asturiana lo había dejado en "La Herida", música pop trabajada con precisión relojera y alimentada por los lenguajes populares tradicionales –más de llá que de acá– y por la tradición rock anglosajona. En ese equilibrio se mueve todo el disco y A&G resultan, efectivamente, cada vez más equilibrados en esa doble condición musical por la que siempre han mostrado simpatía.
Aunque se podría contar que hay dos caras, y que en especial en la preciosa edición en vinilo esa dicotomía se siente de forma más evidente, con una primera parte más anglosajona y una segunda más latinoamericana, a la música de "A&G" ya se le han ido pegando y disolviendo todas las capas para desarrollar una sonoridad propia y muy reconocible donde el aquí y allá siempre está presente y resuelto. Ese equilibrio se hace muy evidente en canciones como "Procesión", maravillosa, trotona, urbana, campesina, que habla de amor y de lo que pasa en la calle y donde el saxo de Manu Nolas logra lo esencial y distinto –y no es la única vez que sucede en el disco–.
No es el único. Las guitarras de Víctor "Vicho" Gil aparecen justas y eficaces y la base rítmica de Dámaso García y Cristian Leiva hacen marchar con precisión todo el invento, ayudados por el percusionista argentino Martín Bruhn. Hay mucho compás en todo el disco y lujo en los arreglos. "A&G" siempre han tendido a eso, a no hacerlo mal pudiendo hacerlo bien. Pero cada vez lo hacen mejor.
Entiendo que la responsabilidad es compartida con su productor, Toni Brunet, que a fuerza mantenerse fieles han llegado a ser fraternales.
Se nota también que la voz de Alberto García ha ido ganando en el registro amargo, más cicatriz pero linda, mientras sus letras mantienen intacta la capacidad de alumbrar un mundo luminoso a pesar de todo ("Y que caiga un meteorito"). Por allí aparece también Quique González en "Trece", muy "The Band", todos los muchachos y el rock camarada, pero también Guada, delicioso folclore andino. El disco se cierra con la evanescente "C’est fini", con Alberto quitándose el chandal y poniéndose la pajarita. Camaleones capaces de pasar del escenario en la plaza al segundo pase en la cubierta del crucero, "A&G" cultivan la misma pasión. Si no me creen, el viernes presentan en Gijón, en el Albéniz. Avisados quedan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- Detenido un ganadero de 60 años por dejar morir 20 vacas en Castropol