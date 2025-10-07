Agenda, qué hacer en Asturias hoy martes 7 de octubre de 2025

Oviedo

Escuela Municipal de Salud. El centro social de Las Campas es escenario a las 19.00 horas de una charla de la Escuela Municipal de Salud organizada por el Colegio de Enfermería y tendrá como ponentes a Itziar Campal Walker y a Cristina Menéndez Fernández, ambas enfermeras del Hospital Álvarez Buylla, de Mieres._Entrada libre.

Presentación. El Salón «Pedro Arrupe» de la Iglesia del Sagrado Corazón (Las Salesas) acogerá este martes, 7 de octubre, a las 19.30 horas, la presentación de la primera biografía de María Isabel González del Valle Sarandeses, ovetense y fundadora, junto con el beato Tiburcio Arnáiz, de las Misioneras de las Doctrinas Rurales. El acto contará con la participación del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, el autor del libro, monseñor Alberto José González Chaves, el sobrino de la sierva de Dios, José María González del Valle Cienfuegos-Jovellanos, y la hermana María Leticia Montero Granados, directora de la congregación. La obra, titulada «Estoy enamorada del Señor» recorre la vida y misión de González del Valle, cuyo proceso de canonización fue incoado en noviembre de 2023 en Málaga. Entrada libre.

Cuentacuentos. La biblioteca de Trubia acoge a las 11.30 horas el cuentacuentos «Cuentos del mar» de Olga Cuervo. Los interesados en participar deberán de apuntarse previamente llamando al propio recinto cultural municipal.

Exposición sobre Chillida. La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes. Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición «Vértigo/en el vacío del yo/desvelar», de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Danza Xixón. A las 20.30 horas, en el Antiguo Instituto, Paula Comitre ofrecerá la obra «Après vous, madame». Después, encuentro con la autora dentro de la «Danzatería».

Escuela de Comercio. A las 19.30 horas, se proyectará el documental: «Jericó, el infinito vuelo de los días», de Catalina Mesa. Organiza el acto la Embajada de Colombia en España y el Consulado de Colombia en Bilbao.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres. Primer día de las «Jornadas Castreñas. Castros, novedades arqueológicas en Asturias». A las 16.30 horas, presentación y, a las 16.45 horas, se inaugurará la exposición «Castros. Novedades arqueológicas en Asturias», comisariada por Ángel Villa y Rubén Montes. Desde las 17.30 horas habrá una sesión sobre distintos planes de investigación.

Fundación Alvargonzález. Hasta el 17 de octubre se podrá visitar la muestra «Azules», de Blanca de Bonrostro. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI El Coto. Hasta el 31 de octubre estará la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha I», encuadrada en el proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Y hasta el 15 de octubre se podrá visitar la muestra «Educación de calidad para todas y todos. Un camino hacia la igualdad», de la Asociación Global Humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

CMI El Llano. Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha II», del proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

CMI La Arena. Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título «Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro», de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición «Confecciones Gijón: Más allá de Ike», del proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición «Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos». Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola. Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición «This is war», del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición «La Estación del Vasco en Oviedo», comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle. Se puede visitar la muestra «Circum», de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares. Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición «La vida romántica», de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. La exposición «Ver/Sentir/Habitar», de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Cumbre en Avilés contra la violencia sobre la mujer. La Delegación del Gobierno en Asturias, a través de su Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, ha organizado para hoy y mañana el «Congreso Anual de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer» acto que se celebrará en el Centro Niemeyer de Avilés y en el que participarán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. La inauguración oficial será esta tarde, a las 16.00 horas.

Avilés Acción Film Festival: la programación completa de la jornada. Proyección del largometraje «Gatillero» (Cristian Tapia Marchiori) a las 18.15 horas en la Casa de Cultura. A_las 20.00 horas se celebrará la sección BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) con el paseo de «El día interrumpido» (María Villae), «Parado mirando»_(Renzo Cozza), «No quiero ver el sol, quiero ser el sol»_(Constanza Epifanio), «Ami no me miren» (Sergio Felleti, Marcelo Iglesias)_y «Después del silencio»_(Juana González Posse). A_las 22.00 horas habrá un homenaje a Charlie Chaplin en la plaza de Alfonso VI con motivo del centenario de su icónica película «La quimera del oro» (1925). Cada noche, del 4 al 11 de octubre será proyectada al aire libre. A_las 17.00 horas y hasta las 20.00 horas se presentará a su vez, en la Factoría Cultural.

«La memoria posible», de Rosa Isabel Vázquez. La Factoría Cultural acoge hasta el 28 de octubre «La memoria posible», una muestra fotográfica con la que la artista madrileña Rosa Isabel Vázquez busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia. Parte de una investigación familiar para abrir un desarrollo artístico que convierte los fragmentos hallados en una narrativa visual.La exposición reúne un conjunto de materiales diversos: fotografías actuales de paisajes locales y retratos de familiares, imágenes intervenidas digitalmente, documentos recopilados por Antonio Vázquez y piezas audiovisuales. Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

«Asturies, con Palestina» en sendas exposiciones. Las exposiciones fotográficas «Asturies con Palestina» y «Cisjordania resiste», de Daniela Cohen y Mauricio Morales, se pueden visitar hasta el 13 de octubre;_la primera, en el Centro de las Mujeres y la segunda, en el Centro de Servicios Universitarios.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago. Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por Incuna (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Charla sobre la vivienda pública en Mieres. El salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres acoge esta tarde, desde las 19.30, la charla «Vivienda pública en la Cuenca». Se hablará sobre alquileres, necesidad de pisos públicos y zonas tensionadas. Participan Ovidio Zapico, consejero de Vivienda del_Principado; Teresa Iglesias, concejala de Bienestar y Derechos Sociales de Mieres y Eliseo Noriega, de Comisiones Obreras (CC OO) Jubilados y Pensionistas del Caudal.

«Los tramposos», cine clásico en Sama de Langreo. El Cine Felgueroso de Sama sigue con su ciclo de películas por el aniversario de la tertulia cinematográfica Sala Oscura. Hoy podrá verse, desde las 19.00, la película «Los tramposos», dirigida por Pedro Lazaga en 1959. El protagonista es Tony Leblanc. La entrada es libre.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres. La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Sigue la muestra fotográfica de Carlos Cuesta en Laviana. El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge la exposición fotográfica «Embarca2», con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta. Su presencia se ha prolongado hasta el día 10 de octubre.

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller. El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Mercadillo solidario con Guatemala en Langreo. El patio de la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama (Langreo) acoge hasta el viernes 10 de octubre un mercadillo solidario con Guatemala, organizado por la ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia. El horario es de 16.00 a 20.00.

Exposición fotográfica «La mina y la mar» en Ciaño. La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital «La Mina y la Mar», que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro de Interpretación de Redes. Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Mercado en Pola de Siero. Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores del concejo venden productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

«Az-zulay», exposición de materiales cerámicos en Muros de Nalón. El título “Az- zulay” surge de la palabra de origen árabe que da lugar a la actual palabra «azulejo» y que significa «pequeña piedra pulida». La artista TaniaBlanco profundiza con esta propuesta en la línea de trabajo que iniciara con «Ayalga», donde ya invitaba a reflexionar sobre la gestión de residuos y las relaciones entre la naturaleza, la degradación ambiental y los espacios de creatividad que se abren al analizar y actuar sobre estas cuestiones. El proyecto «Az- zulay» incluye la creación de una nueva serie de obras que investigan los materiales cerámicos de construcción que llegan de manera residual a las costas de distintos puntos de la península Ibérica (entre ellos Granada y Asturias). Abre hasta el 15 de octubre en el edificio de Servicios Múltiples de Muros de Nalón. Horario: de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas; los sábados, solo hasta las 19.00 horas; y los domingos, solo por las mañanas, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra de bordados con bolillos en Posada de Llanera. Las alumnas del curso de bordado con bolillos realizado en Llanera exponen hasta el 10 de octubre sus trabajos a iniciativa de la Asociación de Mujeres de Llanera. La muestra abre de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas en la Casa de Cultura de Posada.

Exposisión de Tamara Riesco en Lugo de Llanera. Tamara Riesco, natural de Soto de Llanera, lleva toda su vida plasmando, en los más variados soportes, todo aquello que las musas le transmiten en forma de inspiración. Actualmente, la artista se ha metido de lleno en un nuevo proyecto en el que utiliza tablas de «skates» a modo de lienzo. La muestra está compuesta por 16 piezas, entre las que se encuentran cuatro skates, diez cuadros y dos ilustraciones. Hasta el 17 de octubre sus obras pueden contemplarse en la sala de lectura de la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 de 16.00 a 20.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición de óleos en Grado. El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos «Campos de Castilla y Árboles del Norte», de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados «Puntadas y pinceladas», de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Llanes. Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición en Llanes: «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes». La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Taller literario en Vegadeo. Vegadeo organiza, con la ayuda del escritos Sergio Martínez Vila, un taller que tiene como eje la creación de textos a partir de las vidas y experiencias de las personas del municipio. Se rinde así homenaje a sus vidas, poniéndolas en valor, generando un artefacto que pueda dar testimonio de aquello que ellas y ellos son, saben, han visto y han hecho. Esto también les ayuda a percibir que el arte de la escritura es algo que tiene que ver con los participantes y por tanto refuerza el valor positivo que la cultura y los relatos tienen en la vida de cualquier comunidad. El taller se desarrolla hasta el 9 de octubre, a partir de las 18.00 horas en la Casa de Cultura de Vegadeo.

Mercado en Salas. La capital de Salas acoge su mercado semanal los martes, en la plaza del Ayuntamiento de 8.00 a 14.00 horas.

Mercadillo de El Franco en La Caridad. La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Exposición en Vegadeo. La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones «Luis Fega», acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición «El Legado Español en los Estados Unidos de América». La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación «The Legacy». El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica «Soldados», de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.