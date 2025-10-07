Ni Comillas ni Santillana del Mar, este es el desconocido pueblo de Cantabria que se incluye entre los más bonitos de España

¿Sabías que hay un desconocido pueblo en Cantabria que se incluye entre los más bonitos de España y que no es ni Comillas ni Santillana del Mar? Pues sí, se trata de Mogrovejo, que fue incoado como Bien de Interés Cultural en 1985.

Tal y como explican en el portal Cantabria Infinita, "Mogrovejo es una pequeña aldea situada en el municipio de Camaleño, en un alto muy dominante. Conserva un importante conjunto de casas populares lebaniegas y algunos edificios singulares, entre los que destaca la torre medieval".

La torre de Mogrovejo. / Cantabria Infinita

Sobre este edificio, señalan que "es de finales del siglo XIII, tiene planta cuadrada, estando rematada por almenas cuadradas. En torno a la torre se construyeron diversos edificios, algunos de ellos en ruinas, entre los que destaca la casa solariega adjunta que fue remodelada en el siglo XIX, con capilla de planta rectangular, con interesante retablo barroco".

También destacan la iglesia parroquial, que es probablemente del siglo XVII y tiene nave rectangular cubierta por bóvedas de crucería. "Tiene retablo barroco con los escudos de los Mogrovejo, destacando la escultura de una Virgen flamenca de finales del siglo XV".

Casonas

Pero no solo eso, en el pueblo se conservan algunas casonas "entre las que destaca la de Vicente de Celis, con el escudo de los Estrada, del siglo XVI. Las casas populares son de tipo lebaniego, con la planta alta frecuentemente abierta al exterior y paredes de entrelazo de varas, forradas con manteado de barro que delimitan un espacio generalmente dedicado a pajar; algunas de ellas con acceso al segundo piso con patín, de influencia asturiana". En cuanto a otro tipo de edificaciones populares, "hay que reseñar la aparición de varios hornos de pan de forma semicircular y un hórreo".