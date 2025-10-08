Adiós a Netflix: la nueva plataforma que viene a "expandir la mente" del usuario (y solo es apta para unos pocos)

Hay que tener la mente abierta para entender el nuevo concepto que viene a competir con Netflix en el mercado de las plataformas de streaming. Se llama Gaia y su objetivo es "expandir la mente" de sus usuarios.

Su propuesta va dirigida a todas aquellas personas que están cansandas del contenido de masas, de la serie de moda y el documental sensacionalista. Lo de Gaia es otro mundo. Un espacio que promueve la vida consciente; la filosofía yogui. Cuenta con más de 3500 títulos sobre sabiduría ancestral, fenómenos inexplicables, medicina alternativa, yoga y meditación.

Su contenido no es original, sino que recuperan y trabajan películas y series informativas e inspiradoras que no están disponibles en los medios tradicionales. Es un compendio de documentales, cursos y programas de pensadores como el científico Gregg Braden, el empresario e inventor Robert Edward Grant, Matias De Stefanos (que se presenta como "educador de la conciencia") o Theresa Bullard, una pionera en el campo de la fusión de la ciencia moderna, la consciencia y las antiguas enseñanzas transformadoras.

El resumen rápido: si lo tuyo es pensar, Gaia viene a ofrecerte diferentes visiones y propuestas de pensadores modernos que unen ciencia y espitirualidad.

"En un futuro Gaia será mucho más recnocida que Netflix", aseguran desde Gaia en sus promociones para captar gente. Ofrecen contenido sin anuncios por 9.92 euros al mes (el plan anual).

¿Merece la pena la suscripción?

Una plataforma tan desconocida y con un contenido tan de nicho genera irremediablemente la siguiente pregunta: ¿merece la pena suscribirse? Las opiniones en los foros de internet son diversas.

Hay quien considera que este contenido curado sobre temas tan específicos y poco tratados en otras platafromas es interesante y están dispuestos a pagar los diez euros mensuales de susripción. Sin embargo, la mayoría de las voces se decantan por leer libros o consultar vídeos de Youtube sobre los temas que aborda Gaia. Hay quien va más allá: "Siento una vibra muy extraña de nueva era de muchas de las cosas de Gaia que he visto. Estoy seguro de que tienen cosas buenas, pero definitivamente no es algo por lo que pagaría".

Desde Gaia están haciendo un esfuerzo ingente por conquistar nuevos territorios y captar a nuevos usuarios con publicidad en redes sociales. Sin embargo, su público es tan específico que le resultará complicado entrar en aquellos hogares que ya paguen por Netflix y un catálogo variado en el que también hay cabida para contenido espiritual y documentales.