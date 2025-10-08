Agenda: qué hacer hoy 8 de octubre en Asturias

Oviedo

Encuentro con Marcelo Gullo, el gran relator argentino del hispanismo

El argentino Marcelo Gullo, escritor, especialista en Relaciones Internacionales y divulgador de la historia de España y América, visita hoy el club LA NUEVA ESPAÑA. El acto, que empieza a las 9.30 horas, se enmarca en las Jornadas Astur-Americanas organizadas por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF). La encargada de presentar al protagonista será Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA. El moderador del acto será Felipe Díaz de Miranda, presidente de la SOF. Gullo, creador de la teoría de la insubordinación fundante, es doctor en ciencia política por la Universidad del Salvador, magíster en relaciones internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, graduado en estudios internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid y licenciado en ciencia política por la Universidad Nacional de Rosario.

Escuela Municipal de Salud

El centro social de El Cortijo, en La Corredoria, será escenario hoy, a partir de las 19.00 horas, de una charla organizada por la Escuela Municipal de Salud organizada por el Colegio de Enfermería. La ponencia, bajo el epígrafe "Higiene del sueño", correrá a cargo de las enfermeras Lucía Martínez Pérez y Melissa Cebrián Toral. La entrada es libre.

Concierto

El Teatro Filarmónica acogerá hoy el concierto de la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo, dirigida por Pedro Ordieres. El espectáculo dará comienzo a las 19.45 horas.

Exposición

El Espacio de Exposiciones del centro social Villa Magdalena acoge del 1 al 15 de octubre la muestra pictórica Las piedras tienen vida, del artista César Fernández Pello "Xastre". La entrada es gratuita en horario de apertura del centro.

Cuentacuentos y Bebecuentos

La biblioteca de Vallobín acoge, a las 18.00 horas, el cuentacuentos "Cuentos del mar" de Olga Cuervo. Los interesados en participar deberán de apuntarse previamente llamando al propio recinto cultural municipal. A su vez, la biblioteca de La Corredoria, también a las 18.00 horas, será escenario del bebecuentos "besos y achuchones".

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacío del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Danza Xixón

A las 20.30 horas, en el Antiguo Instituto, la compañía "Marroch" ofrecerá la obra "Rosa de Papel". Después, encuentro con la compañía en el marco de "La Danzatería".

Ateneo Jovellanos

A las 18.30 horas, en la Escuela de Comercio, se proyectará la película "Brigada criminal", de Ignacio F. Iquino, en el marco del ciclo "La realidad social en el cine español de los años 50", coordinado por el experto Juan Canteli Maza.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Segundo día de las "Jornadas Castreñas. Castros, novedades arqueológicas en Asturias". A las 16.30, visita guiada a la exposición "Proyecto Campa", con Rubén Montes. Desde las 17.00 horas habrá varias charlas que abordarán la temática "Castros del oriente (centro)".

Antiguo Instituto

Hasta el 15 de octubre se podrá ver la exposición del "XXII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial" de Incuna.

Biblioteca pública Jovellanos

A las 19.00 horas, en el salón de actos, "Lucía & Chechu" ofrecerán un concierto de música argentina de raíz folclórica. Organiza la Sociedad Cultural Gesto.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se presentará el libro "La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo", del autor Pablo Batalla, que intervendrá junto al geógrafo David Alonso y la montañera Noelia Ordieres. Organiza la Sociedad Cultural Gijonesa.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 17 de octubre se podrá visitar la muestra "Azules", de Blanca de Bonrostro. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Teatro asturiano

Estreno del ciclo con "Aburrimiento vocacional", a las 20.00 horas en el Teatro Palacio Valdés y de la mano de la compañía El Caso Villar. Esta obra inaugura la nueva temporada de EscenAvilés, dentro de la sección "Hecho en Asturias" y es la irrupción, también interrupción, de la primera generación del siglo XXI en los espacios teatrales españoles. Se cuentan las peripecias vitales de Paula, una veintiañera, hija de una clase media en evidente retroceso, interpretada por Laura Ubach. Las entradas, a 12 euros no son numeradas y se pueden adquirir en las taquillas de la Casa Municipal de Cultura y Centro Niemeyer, y en la del Teatro Palacio Valdés (solo la tarde de la representación, una hora antes de que comience el espectáculo, con 50% de descuento en entradas de última hora para estudiantes, presentando el carnet del centro educativo). Online también se pueden obtener en https://uniticket.janto.es/palaciovaldes, y en https://teatropalaciovaldes.es

Avilés Acción Film Festival: la programación completa de la jornada

Proyección del largometraje "Gatillero" (Cristian Tapia Marchiori) a las 18.15 horas en la Casa de Cultura. A las 20.00 horas se celebrará la sección BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) con el paseo de "El día interrumpido" (María Villae), "Parado mirando" (Renzo Cozza), "No quiero ver el sol, quiero ser el sol" (Constanza Epifanio), "Ami no me miren" (Sergio Felleti, Marcelo Iglesias) y "Después del silencio" (Juana González Posse). A las 22.00 horas habrá un homenaje a Charlie Chaplin en la plaza de Alfonso VI con motivo del centenario de su icónica película "La quimera del oro" (1925). Cada noche, del 4 al 11 de octubre será proyectada al aire libre. A las 17.00 horas y hasta las 20.00 horas se presentará a su vez, en la Factoría Cultural.

"La memoria posible", de Rosa Isabel Vázquez

La Factoría Cultural acoge hasta el 28 de octubre "La memoria posible", una muestra fotográfica con la que la artista madrileña Rosa Isabel Vázquez busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia. Parte de una investigación familiar para abrir un desarrollo artístico que convierte los fragmentos hallados en una narrativa visual. La exposición reúne un conjunto de materiales diversos: fotografías actuales de paisajes locales y retratos de familiares, imágenes intervenidas digitalmente, documentos recopilados por Antonio Vázquez y piezas audiovisuales. Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

"Asturies, con Palestina" en sendas exposiciones

Las exposiciones fotográficas "Asturies con Palestina" y "Cisjordania resiste", de Daniela Cohen y Mauricio Morales, se pueden visitar hasta el 13 de octubre; la primera, en el Centro de las Mujeres y la segunda, en el Centro de Servicios Universitarios.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por Incuna (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Caso celebra la 131.ª edición de su concurso de ganado

Día de fiesta en Caso con la celebración de la edición número 131 de su concurso-exposición de ganado. El ferial del Campu abrirá a primera hora de la mañana. Habrá puestos de artesanía, productores locales, comida casera y bar de la asociación de familias del colegio El Truébanu. Además, se entregarán los premios "Empresaria del añu", a María Jesús Miguel, de La Encruceyá; y "Casín del añu", en este caso, a la Comisión de Festejos de Bezanes.

Charla sobre microbiota y salud emocional en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge este miércoles, a las 11.30 horas, una charla organizada por Cruz Roja sobre "Microbiota y salud emocional". "Se analizará esa conexión a través del eje intestino-cerebro, explicando cómo el equilibrio del microbioma puede influir en la producción de neurotransmisores y cómo las alteraciones en la microbiota pueden estar relacionadas con trastornos como la ansiedad y la depresión", indicaron los organizadores.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Sigue la muestra fotográfica de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta. Su presencia se ha prolongado hasta el día 10 de octubre.

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Mercadillo solidario con Guatemala en Langreo

El patio de la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama (Langreo) acoge hasta el viernes 10 de octubre un mercadillo solidario con Guatemala, organizado por la ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia. El horario es de 16.00 a 20.00.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta el 31 de octubre en temporada media y abre de miércoles a domingo. Horario de recepción: de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. Circulan trenes por la mañana a las 10.00 y 11.00 horas (solo grupos) y a las 12.00 (todos los públicos); por la tarde, a las 16.00 horas. Los fines de semana y festivos, el horario de apertura es de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. Los trenes circulan a las 10.50, 12.00 y 15.50 horas. Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Exposisión de Tamara Riesco en Llanera

Tamara Riesco, natural de Soto de Llanera, lleva toda su vida plasmando, en los más variados soportes, todo aquello que las musas le transmiten en forma de inspiración. Actualmente, la artista se ha metido de lleno en un nuevo proyecto en el que utiliza tablas de "skates" a modo de lienzo. La muestra está compuesta por 16 piezas, entre las que se encuentran cuatro skates, diez cuadros y dos ilustraciones. Hasta el 17 de octubre sus obras pueden contemplarse en la sala de lectura de la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 de 16.00 a 20.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

"Az-zulay", exposición de materiales cerámicos en _Muros de Nalón

El título "Az- zulay" surge de la palabra de origen árabe que da lugar a la actual palabra "azulejo" y que significa "pequeña piedra pulida". La artista TaniaBlanco profundiza con esta propuesta en la línea de trabajo que iniciara con "Ayalga", donde ya invitaba a reflexionar sobre la gestión de residuos y las relaciones entre la naturaleza, la degradación ambiental y los espacios de creatividad que se abren al analizar y actuar sobre estas cuestiones. El proyecto "Az- zulay" incluye la creación de una nueva serie de obras que investigan los materiales cerámicos de construcción que llegan de manera residual a las costas de distintos puntos de la península Ibérica (entre ellos Granada y Asturias). Abre hasta el 15 de octubre en el edificio de Servicios Múltiples de Muros de Nalón. Horario: de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas; los sábados, solo hasta las 19.00 horas; y los domingos, solo por las mañanas, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra de bordados con bolillos en Posada de Llanera

Las alumnas del curso de bordado con bolillos realizado en Llanera exponen hasta el 10 de octubre sus trabajos a iniciativa de la Asociación de Mujeres de Llanera. La muestra abre de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas en la Casa de Cultura de Posada.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Narración oral en Caravia

Basándose en el espectáculo "El viaje de Covaletti", Carlos Dávila anima a descubrir las maravillas que encierra la literatura de viajes y aventuras: cómo con un libro se puede viajar y vivir mil peripecias sin moverse de una silla. Dávila guía un viaje por tierra, mar y aire plagado de aventuras y descubrimientos. El acto, gratuito, va dirigido a público familiar, dura 45 minutos y se lleva a cabo a las 16.00 horas en la Casa de Cultura de Caravia.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11-00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos, cerrado.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o llamando al número de teléfono 985830988.