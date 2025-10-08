Todo amor en Sevilla: bodorrio aristocrático y romance de Eva González

Bodorrio aristocrático en Sevilla significa portada asegurada en el quiosco rosa. Y si el que se casaba era Cayetano Martínez de Irujo, de la Casa de Alba, para qué decir más. Las cuatro revistas –“Hola”, “Semana”, “Diez Minutos” y “Lecturas”- llevan este miércoles en primera plana fotos del enlace, de los invitados, de los novios… Y por supuesto, fotos de la novia, Bárbara Mirjan, y su vestido.

“Hola” lleva solo la boda en portada y cuenta con alguna foto hasta ahora inédita, de esas que se hacen los familiares antes de comer: los novios y sus padres (Cayetano llevó a su hija de madrina a falta de progenitores), los novios con sus hermanos, los novios con sus amigos…

“Lecturas” asegura que el novio se casó “con un enfado monumental”, todo porque pidió respeto a la prensa en un momento en el que se puso algo tenso. En la revista hablan del nuevo giro en el caso de Mario Biondo, pero lo que resaltan a tope es la exclusiva del novio de Eva González, a quien se la vio por Sevilla en una salida (muy cariñosa además). Hay fotos.

“Semana” recoge la boda sevillana y otra más, la del torero Israel Lancho. Y da una pieza para Rosa López, la cantante, que habla de una enfermedad que le da muchos problemas.

“Diez Minutos” ha pillado a Carlo Constanzia y Alejandra Rubio en la playa, en Málaga, disfrutando de su pequeño. Apunte para la boda de los Duques de Arjona y para Raquel Mosquera, que muestra su preocupación por la salud de Isi.