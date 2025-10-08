Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Clínica Corachan, galardonada en los Premios BSH por su excelencia en el área materno-infantil

Con más de 100 años de historia, Clínica Corachan se mantiene como uno de los referentes hospitalarios privados de Barcelona y de España

Área materno-infantil de la Clínica Corachan.

R.C.

Barcelona

Clínica Corachan ha sido distinguida en la 7.ª edición de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards®, obteniendo el galardón a la Mejor Área Materno-Infantil y quedando finalista en la categoría de Proceso Quirúrgico. Este reconocimiento acredita la excelencia de sus resultados clínicos en comparación con otros centros hospitalarios de referencia a nivel nacional.

En el área materno-infantil, Corachan ha destacado por su modelo integral de atención al embarazo, parto y neonatología, que combina innovación tecnológica con una atención personalizada. Entre sus servicios se incluyen salas de parto de última generación, UCI neonatal y un equipo multidisciplinar especializado en la atención a madres y recién nacidos.

Como finalista en el área de proceso quirúrgico, el hospital ha sido reconocido por la calidad y seguridad de sus intervenciones, sustentadas en un bloque quirúrgico moderno con quirófanos integrados, cirugía robótica Da Vinci y una unidad de críticos de alta capacidad.

Con este nuevo reconocimiento, Clínica Corachan consolida una trayectoria premiada desde la primera edición de los BSH, reafirmando su compromiso con la excelencia clínica, la innovación y la mejora continua de la atención al paciente.

La Clínica Corachan ha sido galardonada por su excelencia en procesos materno-infantiles.

