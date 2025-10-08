Sanidad
Clínica Corachan, galardonada en los Premios BSH por su excelencia en el área materno-infantil
Con más de 100 años de historia, Clínica Corachan se mantiene como uno de los referentes hospitalarios privados de Barcelona y de España
R.C.
Clínica Corachan ha sido distinguida en la 7.ª edición de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards®, obteniendo el galardón a la Mejor Área Materno-Infantil y quedando finalista en la categoría de Proceso Quirúrgico. Este reconocimiento acredita la excelencia de sus resultados clínicos en comparación con otros centros hospitalarios de referencia a nivel nacional.
En el área materno-infantil, Corachan ha destacado por su modelo integral de atención al embarazo, parto y neonatología, que combina innovación tecnológica con una atención personalizada. Entre sus servicios se incluyen salas de parto de última generación, UCI neonatal y un equipo multidisciplinar especializado en la atención a madres y recién nacidos.
Como finalista en el área de proceso quirúrgico, el hospital ha sido reconocido por la calidad y seguridad de sus intervenciones, sustentadas en un bloque quirúrgico moderno con quirófanos integrados, cirugía robótica Da Vinci y una unidad de críticos de alta capacidad.
Con este nuevo reconocimiento, Clínica Corachan consolida una trayectoria premiada desde la primera edición de los BSH, reafirmando su compromiso con la excelencia clínica, la innovación y la mejora continua de la atención al paciente.
Con más de 100 años de historia, Clínica Corachan se mantiene como uno de los referentes hospitalarios privados de Barcelona y de España.
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- Los ganaderos de Mieres recibieron 22 multas, de hasta 8.000 euros, por la entrada de sus reses en Pinos
- Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting: preacuerdo y viaje a Gijón
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España