Ley ELA
El Gobierno aprobará "en unos días" una generación de crédito para financiar la ley de enfermos de ELA
El PP ha acusado al Ejecutivo de "engañar" a los pacientes al prometerles que la ley aprobada en octubre de 2024 tendría financiación
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo llevará en "unos días" al Congreso de los Diputados la "generación de crédito" para financiar la ley de enfermos de ELA.
Montero ha hecho este anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, cuando la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha acusado al Ejecutivo de "engañar" a los enfermos de ELA al prometerles que la ley aprobada en octubre de 2024 tendría financiación.
"Usted es la vicepresidenta que, sin tener presupuestos en tres años, ha movido miles y miles de millones de euros y no ha encontrado 230 millones para la ELA. Es imposible explicárselo a los pacientes, a las familias, a la gente en la calle, es incomprensible", ha dicho.
En su respuesta, Montero ha acusado al PP se "utilizar a los enfermos de ELA" y ha anunciado la próxima aprobación de crédito.
"A ver qué vota el PP cuando traigamos a este Parlamento la generación de crédito dentro de unos días para poder atender esas necesidades", ha señalado.
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Los ganaderos de Mieres recibieron 22 multas, de hasta 8.000 euros, por la entrada de sus reses en Pinos
- Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting: preacuerdo y viaje a Gijón
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- La fiebre por convertir bajos en viviendas llega a Oviedo: 'Puede contribuir a recuperar espacios vacíos y dar respuesta a la demanda de pisos”
- Un arrecife de coral a mil metros de altura: increíble hallazgo en un parque natural de Asturias