Podría ser Islandia pero está en Galicia, el lugar desde el que tendrás las mejores vistas de toda Europa
Se trata, sin duda, de un lugar idílico
Para tener las mejores vistas de toda Europa no hay que viajar hasta Islandia, las tienes mucho más cerca, en Galicia. Un lugar que, sin duda alguna, es un idílico.
Estamos hablando de la Costa de Morte, que como cuentan en el portal de turismo de Galicia, "ofrece una riqueza paisajística y cultural incomparable, donde la naturaleza, el patrimonio artístico y las leyendas van de la mano del astro rey a cada paso del camino".
Y es que "playas, acantilados, montes, hasta el característico clima, su flora y fauna conforman una geografía prístina e inmaculada". Pero no solo eso, y es que "las actividades sociales, la antropología, las costumbres, el folclore, la gastronomía, las fiestas, las romerías, y el lenguaje que es dulce y seseante por aquí... son expresiones moldeadas por el tiempo y en definitiva derivadas de la adaptación del hombre a la propia naturaleza".
Se trata de "un patrimonio histórico-artístico que nace en la prehistoria con el megalitismo, los petroglifos y los castros, que se torna imponente en la arquitectura medieval con construcciones religiosas y civiles como castillos y palacios". Tampoco hay que olvidar "las obras erigidas por devoción popular como cruceiros y petos de ánimas, o incluso arte de vanguardia, museos y centros de interpretación o faros".
Modernización
Y, por su puesto, "la modernización del sector turístico ofrece actualmente una amplia red de alojamientos y restauración que te permitirán vivir una experiencia diferente y de calidad".
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)