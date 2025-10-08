Podría ser Islandia pero está en Galicia, el lugar desde el que tendrás las mejores vistas de toda Europa

Para tener las mejores vistas de toda Europa no hay que viajar hasta Islandia, las tienes mucho más cerca, en Galicia. Un lugar que, sin duda alguna, es un idílico.

Estamos hablando de la Costa de Morte, que como cuentan en el portal de turismo de Galicia, "ofrece una riqueza paisajística y cultural incomparable, donde la naturaleza, el patrimonio artístico y las leyendas van de la mano del astro rey a cada paso del camino".

Costa de Morte. / Turismo Galicia

Y es que "playas, acantilados, montes, hasta el característico clima, su flora y fauna conforman una geografía prístina e inmaculada". Pero no solo eso, y es que "las actividades sociales, la antropología, las costumbres, el folclore, la gastronomía, las fiestas, las romerías, y el lenguaje que es dulce y seseante por aquí... son expresiones moldeadas por el tiempo y en definitiva derivadas de la adaptación del hombre a la propia naturaleza".

Se trata de "un patrimonio histórico-artístico que nace en la prehistoria con el megalitismo, los petroglifos y los castros, que se torna imponente en la arquitectura medieval con construcciones religiosas y civiles como castillos y palacios". Tampoco hay que olvidar "las obras erigidas por devoción popular como cruceiros y petos de ánimas, o incluso arte de vanguardia, museos y centros de interpretación o faros".

Modernización

Y, por su puesto, "la modernización del sector turístico ofrece actualmente una amplia red de alojamientos y restauración que te permitirán vivir una experiencia diferente y de calidad".