Paula Echevarría desvela su truco para evitar las arrugas en el escote: duerme con un sujetador especial

Más de uno y de una se sorprende al saber que la actriz asturiana Paula Echevarría tiene 48 años. Luce tan joven como cuando se dio a conocer en la serie “El comisario” con 22 años. No hay secretos, solo esfuerzo: hace deporte, come sano y descansa bien. Y es ahí, a la hora de dormir, donde Echevarría aplica un truco que pocos conocían.

La actriz duerme con un sujetador especial para evitar las arrugas en el escote. Se trata de una especie de almohada que se coloca por encima del pijama y que mantiene los pechos separados y evita que esa zona se arrugue a la hora de dormir.

Este sujetador antiarrugas, que se vende a un precio aproximado de 50 euros, ha sorprendido a las seguidoras de la actriz. Paula compartió cómo es un día de trabajo en su día e incluyó su rutina de mañanas. En esas imágenes aparecía recién levantada con el sujetador. Muchas personas criticaron que las mujeres tuviesen que dormir incómodas para lucir mejor.

“Chicas, no naturalicemos la piel de plástico”, comentaban las detractoras de la prenda. La candasina se tomó la molestia de responder: “no es piel de plástico, es la mía e intentaré que se me estropee lo menos posible”.

Las firmas que venden este tipo de sujetadores aseguran que al usarlos 14 días las arrugas del escote desaparecen. La propia Paula es nuestra de ello y sus fans se lo recuerdan: “estás guapísima, igual que hace años”.

Paula Echevarría no ha dejado de trabajar en los último 20 años. Ahora vuelve a la pequeña pantalla con una serie para Antena 3 que la devuelve a la época de Velvet, donde se ganó el corazón de los telespectadores con su papel como Ana. Se llama "A la deriva" y la asturiana tiene un papel protagonista.

La historia, que estará disponible en Atresplayer, nos transporta a Galicia, a los años setenta. Paula Echevarría interpreta a una de las protagonistas, una mujer que ha rehecho su vida tras dar por muertos a cinco marineros que supuestamente fallecieron en un naufragio. Sin embargo, contra todo pronóstico, los cinco reaparecen en un pequeño pueblo que esconde muchos secretos. Lucía, el personaje interpretado por Echevarría, tendrá un conflicto consigo misma cuando vea aparecer a su marido, uno de esos cinco desaparecidos, de regreso.