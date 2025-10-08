Ni Potes ni Santillana, este es desconocido pueblo de Cantabria que se encuentra entre los más bonitos de España
Una oportunidad para descubrirlo
Hay un desconocido pueblo en el corazón de Cantabria que se encuentra entre los más bonitos de España. Y no, no es ni Potes ni Santillana, se trata de Carmona.
Este pueblo, ubicado en el valle medio del Nansa, fue incoado como Bien de Interés Cultural en 1985 y data de los siglos XVI y XVIII. Tal y como cuentan en el portar turístico Cantabria Infinita, "conserva su viejo trazado urbanístico, siendo de estructura concentrada, con gran número de casas rurales propias de la zona, con dos plantas y fachada principal, generalmente al mediodía, con arcadas en el primer piso y balconada entre contravientos, de los siglos XVII y XVIII, aunque también conserva alguna casa del siglo XVI".
De entre sus inmuebles, el edificio más emblemático es "el Palacio de los Díaz Cossío y Mier, actualmente alojamiento turístico gestionado por la empresa Cantur. Fue construido a principios del XVIII, y terminado en 1715, mandado edificar por D. Francisco Díaz de Cossío. Tiene una imponente fachada formada por un cuerpo central flanqueado por sendas torres cuadradas. En el cuerpo central tiene tres arcos rebajados que dan acceso al zaguán en el primer piso, y dos balcones con antepechos, entre los cuales hay un gran escudo entre personajes, en el segundo. Las torres tienen tres pisos, con balcones volados de hierro y antepechos".
Iglesia
En el pueblo también destaca la iglesia parroquial, que tiene advocación a San Roque. "Fue construida en el siglo XVIII. La ermita de Nuestra Señora de Guadalupe y la de Lindes, son del siglo XVIII", destacan. Asimismo, y como dato, en Carmona vivió el escritor regionalista Manuel Llano.
