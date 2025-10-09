Agenda: qué hacer hoy 9 de octubre en Asturias

Oviedo

Crónica de la visita de Alfonso de Borbón a Asturias en 1925

Ana Lobeto, doctora en Historia por la Universidad de Oviedo y profesora de Geografía e Historia en el instituto Jerónimo González, de Sama de Langreo, estará hoy en el Club LA NUEVA ESPAÑA para ofrecer la charla "Cien años de la visita del Príncipe de Asturias Alfonso de Borbón a la región: crónica de un viaje vertiginoso". El acto, que empieza a las 19.30 horas, será presentado por Mónica García Cuetos, doctora en Arte por la Universidad de Oviedo y técnica en empresas y actividades turísticas por la Facultad de Turismo Oficial de Madrid. En el acto se exhibirá una pieza de madera con el escudo del Príncipe, realizada con motivo de la visita a la fábrica de la Real Compañía Asturiana de Minas, en Arnao (Castrillón). Acceso libre hasta completar el aforo.

Cine

El Teatro Filarmónica, dentro del ciclo "Radar", acoge hoy la proyección de la película "Los Destellos", de Pilar Palomero. La proyección dará comienzo a las ocho de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo.

Fulgencio Argüelles presenta libro

La librería Kafka & Co recibe a las 19.00 horas a Fulgencio Argüelles para la presentación de "El desván de las musas dormidas", su última novela, publicada por la editorial Acantilado. El autor entremezcla memoria e imaginación en una obra que ya se ha señalado como su mejor libro hasta la fecha. Fulgencio charlará con el periodista y escritor Chus Neira. Entrada libre

Novedad literaria y conferencia

El Auditorio Príncipe Felipe será escenario hoy, a partir de las siete y media de la tarde, de la presentación del último libro de Iván Vélez: "La conquista del Perú: en busca de fama y fortuna en América". Durante el acto, que forma parte de las I Jornadas Culturales de Paraguay en Asturias, también habrá una conferencia sobre el tema.

Escuela Municipal de Salud

El centro social de La Tenderina será escenario hoy, a partir de las 19.00 horas, de una charla organizada por la Escuela Municipal de Salud organizada por el Colegio de Enfermería. La ponencia, bajo el epígrafe "Recursos y su uso en caso de emergencia", correrá a cargo de Tatiana Cuartas Álvarez Enfermera del SAMU del Principado de Asturias.

Concierto

El Teatro Filarmónica acogerá hoy el concierto de la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo, dirigida por Pedro Ordieres. El espectáculo dará comienzo a las 19.45 horas.

Cuentacuentos y Bebecuentos

La biblioteca de San Lázaro acoge, a las 18.00 horas, el cuentacuentos "Cuentos del mar" de Olga Cuervo. Los interesados en participar deberán de apuntarse previamente llamando al propio recinto cultural municipal. A su vez, el colegio público de Ventanielles, también a las 18.00 horas, será escenario del bebecuentos "Besos y achuchones".

Gijón

Danza Xixón

A las 20.30 horas, en el Antiguo Instituto, "WWWEICKERT & El Mandaíto" ofrecerán el espectáculo "Luz sobre las cosas (redux)", en el marco de "Danza Xixón".

Escena Amateur

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, el grupo de teatro Rosario Trabanco ofrecerá la obra "Hay xente pa too", enmarcada en la programación de "Escena Amateur".

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Tercer día de las "Jornadas Castreñas. Castros, novedades arqueológicas en Asturias". A partir de las 17.00 horas, habrá varias charlas bajo el epígrafe "Castros del occidente I (costa)". A las 19.30 horas, debate.

CMI El Llano

A las 19.00 horas, Carlota Bárcena Fernández, doctoranda en Género y Diversidad y graduada en Derecho en la Universidad de Oviedo, ofrecerá la ponencia "Mujeres poderosas: Indira Ghandi". Organiza el acto el Foro de Mujeres de El Llano. Además, hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

El Café de Macondo

A las 19.00 horas, Noelia Ordieres ofrecerá la charla "L’espedición al Picu Lenin y l’hestoria d’Elvira Shatayeva".

Meidinerz Jazz Club

A las 21.00 horas, concierto de "Arturo Valero Cuarteto".

Antiguo Instituto

Hasta el 15 de octubre se podrá ver la exposición del "XXII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial" de Incuna.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 17 de octubre se podrá visitar la muestra "Azules", de Blanca de Bonrostro. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Y hasta el 15 de octubre se podrá visitar la muestra "Educación de calidad para todas y todos. Un camino hacia la igualdad", de la Asociación Global Humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título "Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro", de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Encuentro con Javier Gutiérrez en Avilés Acción Film Festival

A las 18.15 horas tendrá lugar la proyección de la película "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" y, a las 20.00 horas, encuentro con Javier Gutiérrez, en la Casa de Cultura. El festival distingue al popular actor y el encuentro con el público, en colaboración con la Cátedra de Cine de Avilés, lo conducirá su subdirectora, la periodista Paula Ponga. A las 22.00 horas, en la plaza Alfonso VI, Avilés Acción homenajea a Charles Chaplin con motivo del centenario de su icónica película "La quimera del oro" (1925). En Factoría Cultural de 17.00 a 20.00 horas se puede visitar la muestra de realidad virtual que reúne cuatro impactantes piezas audiovisuales.

Casting abierto para una obra con perspectiva de género

A las 17.00 horas, en la Casa de las Mujeres, la concejalía de Igualdad busca a siete actrices y dos actores aficionados para participar en un proyecto teatral con perspectiva de género en un casting de selección al que podrán acudir todas las personas que tengan gusto por la interpretación. La obra que se pondrá en pie se titula "La creíble historia de Tamara Vaquero y sus irrefrenables deseos de hacer el bien", que contará con la dirección de Natalia Suárez.

Cuentacuentos infantiles

A las 18.00 horas, en la biblioteca del Centro Sociocultural Los Canapés (calle Concordia, 3), tendrá lugar una sesión de cuentacuentos que lleva por título "Pájaro amarillo". Está dirigida a público infantil entre 4 y 9 años, con plazas limitadas.

"La memoria posible", de Rosa Isabel Vázquez.

La Factoría Cultural acoge hasta el 28 de octubre "La memoria posible", una muestra fotográfica con la que la artista madrileña Rosa Isabel Vázquez busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia. Parte de una investigación familiar para abrir un desarrollo artístico que convierte los fragmentos hallados en una narrativa visual. Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Charla sobre el cáncer de mama en Mieres

La delegación en Mieres de la Asociación Española contra el Cáncer organiza hesta tarde, a las 19.00, las charlas "Cáncer de mama familiar y hereditario" y "Cáncer de mama en el varón". Será en la Casa de la Cultura de Mieres. La ponente será la doctora Sara Fernández, oncóloga en el HUCA.

Sirat, la película española candidata al Oscar, en La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera alberga esta tarde, desde las 20.00, la proyección de la película "Sirat", dirigida por Oliver Laxe, y que es el filme español elegido para representar al país en los premios Oscar. La entrada vale 4 euros.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Mercadillo solidario con Guatemala en Langreo

El patio de la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama (Langreo) acoge hasta el viernes 10 de octubre un mercadillo solidario con Guatemala, organizado por la organización no gubernamental (ONG) Conceyu de Solidaridá y Xusticia. El horario es de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición sobre el concurso ­"Miguel Nevado" en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición "El pozu que non va a pesllar", sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros "Manuel Nevado Madrid".

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, consta de diversas experiencias, desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a domingo. Horario de recepción: de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. Circulan trenes por la mañana a las 10.00 y 11.00 horas (solo grupos) y a las 12.00 (todos los públicos); por la tarde, a las 16.00 horas. Los fines de semana y festivos, el horario de apertura es de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. Los trenes circulan a las 10.50, 12.00 y 15.50 horas. Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real.

Centro

Festival de la Manzana en Villaviciosa

Comienza en Villaviciosa el Festival de la Manzana, declarado de Interés Turístico del Principado de Asturias. Desde las 9.45 horas, en el Ateneo Obrero, se desarrollarán unas jornadas técnicas sobre el sector de la manzana con sendas ponencias a las 10.00 y 11.30 horas, la primera a cargo de Enrique Dapena de la Fuente, responsable del programa de fruticultura del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), y la segunda impartida por Aitor Somoano García, investigador del Serida. A las 13.00 se realizará una visita a una plantación semiintensiva de manzana de sidra del Serida en la que se llevará a cabo una demostración de trampeo para el control de roedores. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, en el Teatro Riera, acto de presentación de la obra "Historia de la cultura sidrera de Villaviciosa y del festival de la manzana", un proyecto del Ayuntamiento de Villaviciosa y de la Universidad de Oviedo) del Profesor de la Universidad de Oviedo.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

La "Compañía del Alba" visita Cangas de Onís

La "Compañía del Alba" hace escala esta tarde (19.00 horas) en la Casa de Cultura de Cangas de Onís para poner en escena "Perendi", obra galardonada con el Premiu Nel Amaro de Teatru Profesional. La "Compañía del Alba" es el proyecto teatral del actor, narrador y creador escénico Carlos Alba. En el ámbito de las artes escénicas, ha recibido el premio FETEN a la mejor adaptación del texto por "Juan Soldado" en 2015, y ha ganado el premio Nel Amaro del teatro profesional en asturiano en dos ocasiones anteriores, con "Llázaro de Tormes" en 2027 y con "Les madreñes vacíes" en 2022. En el ámbito de la narración oral, consiguió el primer premio en el certamen "Tierras del Torío", en 2013, con "Mitoloxíes", cuentos sobre la mitología asturiana. También ha ganado, como escritor, varios premios en el ámbito del monologuismo.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, puede visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información

es el 664382026.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que alberga. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (en el primer pase) a 17.00 horas (en el último pase).

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Occidente

Higiénico Papel Teatro representa en Tineo "El cocinero del ‘Titanic’"

Tarde de teatro familiar en Tineo con la popular compañía Higiénico Papel Teatro, que pone en escena "El cocinero del ‘Titanic’". La obra narra la historia de un joven talentoso que trabaja como ayudante de chef en el barco que protagonizó el naufragio más famoso de la historia. Pero este ayudante es un poco particular: comprometido con el medioambiente, utilizará su ingenio y habilidades para crear las mejores recetas y combatir el desperdicio de alimentos en el "Titanic". Sin embargo, cuando se produce la colisión con el iceberg y el desastre se desata, el ayudante debe escoger entre cumplir su sueño de ser el chef principal o abandonar el barco en busca de otra nueva aventura culinaria en tierra firme. El telón se levanta en el Cine Marvi,a las siete de la tarde y la entrada es gratuita.

Sesión de cuentacuentos en El Franco

El cuento "Kamishibai: los buenos amigos" centra la actividad infantil prevista en la biblioteca de As Quintas a las 18.00 horas.

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, en Puerto de Vega (Navia), presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.