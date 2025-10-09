Uno de los cementerios más conocidos por no tener muertos enterrados se encuentra a pocas horas de Asturias

Año 1966. Sergio Leone, director, guionista y productor italiano conocido por sus obras cinematográficas de western, crea "El bueno, el feo y el malo", una de las películas del género más reconocidas mundialmente.

Tras otros de sus grandes éxitos, "Por un puñado de dólares" y "La muerte tenía un precio", el director quería algo diferente para su nueva otra. A pesar de parte de los rodajes de estos dos títulos fueran en Almería, Leone buscaba un paisaje un poco más verde y amplio, que siguieran recordando al oeste de EE.UU. pero sin el aspecto tan desértico de Almería. También buscaba mostañas y valles abiertos, por lo que el diseñador de producción viajó por toda España para encontrar el mejor punto para el duelo final de "El bueno, el feo y el malo".

Cuando encontraron el valle de Mirandilla, cerca de Santo Domingo de Silos en Burgos, decidieron que este sería el lugar ideal. Con la ayuda del ejército español (más de 250 soldados), crearon en este lugar con forma de anfiteatro, un cementerio con 5.000 tumbas en círculo.

Una vez se rodó el mítico duelo final de la película, el lugar quedó abandonado. La naturaleza comenzó a hacerse sitio en el lugar, dejando un mero rastro de lo que un día fue esa localización.

Sin embargo, en 2015, la Asociación Cultural Sad Hill lanzó una campaña de apadrinamientos para reconstruir el cementerio. No fue hasta el día 5 de febrero de 2019 que se consiguió alcanzar las 5.000 tumbas apradrinadas. Además, gracias a su trabajo, se consiguió declarar en 2017 este lugar como bien de interés cultural

"El bueno, el feo y el malo" es una de las 100 mejores películas de la historia según muchos de los cinéfilos, por lo que es un auténtico regalo tener una de las ubicaciones más icónicas del filme a tres horas de Asturias.

Cómo llegar a Sad Hill

Hay varias formas para poder visitar el cementerio ficticio de Sad Hill. Si comienzas tu camino desde Contreras, podrás ir hasta allí caminando, pues hay una pista de tierra llana que podrás hacer en familia para conocer este curioso lugar.

Puedes partir hasta allí en coche, pero si quieres ir en transporte público desde Burgos, hay un autobús que viaja hasta Santo Domingo de Silos. Desde allí podrás hacer la ruta caminando hasta Sad Hill, que son más o menos 4 kilómetros. Los buses solo parten de lunes a viernes, por lo que es importante tener eso en cuenta.

Se trata de una ruta muy sencilla, perfectamente señalizada y de tránsito fácil. Partiendo desde la calle Cuatro Cantones o las Dos Hermanas, hay que caminar cuesta arriba hasta encontrar la primera señal que indica la dirección a Sad Hill.

La ruta va cuesta arriba en casi todo el trayecto, salvo la recta final. Ahí podremos ver una panorámica espectacular de Sad Hill. Allí se encuentra un panel informativo sobre el lugar en el que se rodó uno de los mejores western de la historia del cine.