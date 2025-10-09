Los desconocidos bosques mágicos de Cantabria: un paseo por el mundo sin salir de la región

Que Cantabria es infinita, ya lo saben bien en la región. De hecho, este es su lema turístico, pero es que en Cantabria te puedes dar un paseo por el mundo sin salir de la región gracias a sus desconocidos nosques mágicos.

Así lo cuentan en su portal turístico Cantabria Infinita, señalando que estos bosques mágicos "son lugares únicos donde la naturaleza se mezcla con la tradición y la mitología, ideales para recorrer en familia.

Bosque de Monte Tejas. / Cantabria Infinita

Así, destacan el arboretum de Liendo, el bosque mitológico de Monte Tejas, el bosque de secuoyas de Cabezón de la Sal, el Monte Hozarco y el Habario de Pembes. El primero de ellos es un jardín botánico que reúne especies de árboles de distintos continentes, "cada árbol tiene su historia y permite hacer un viaje educativo y divertido sin moverse de Cantabria".

El bosque mitológico de Monte Tejas, ubicado en San Felices de Buelna, cuenta con "las criaturas de las leyendas cántabras, esculturas de seres mágicos como el ojáncano, el trenti o la anjana". Pero ahí no queda la cosa, también puedes disfrutar del bosque de Secuoyas de Cabezón de la Sal, un bosque californiano en pleno corazón de Cantabria "y uno de los paseos más mágicos de la región".

Desfiladero

En el desfiladero de La Hermida está Monte Hozarco, que "esconde miradores impresionantes que regalan vistas únicas sobre el río Deva y los Picos de Europa". Tampoco se puede olvidar el Habario de Pembes, que es el bosque de los robles mágicos con troncos retorcidos "que parecen figuras esculpidas por el tiempo".