Agenda: qué hacer hoy 10 de octubre en Asturias

Oviedo

Mesa redonda sobre la oferta universitaria: pública versus privada

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge a las 19.30 horas un acto organizado por Tribuna Ciudadana. Se trata de una mesa redonda sobre la universidad pública y las universidades privadas en Asturias. Participarán miembros de los grupos políticos representados en la Junta General del Principado: PSOE, PP, VOX, Convocatoria por Asturias-IU-Más País-IAS y Grupo Mixto. El moderador será Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. El acceso es libre hasta completar el aforo.

Concierto de la OSPA

La Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) inaugura hoy su temporada de abono en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La cita, a partir de las 20.00 horas, tendrá como protagonista al violonchelista franco-alemán Nicolas Altstaedt, colaborador artístico de la formación. El solista, uno de los más versátiles de la actualidad, interpretará el "Concierto para violonchelo" de Walton, una obra no excesivamente programada que destaca por su complejidad y dificultad técnica.

Izado de la bandera

El colegio San Lázaro Escuelas Blancas acoge hoy, a las doce del mediodía, un acto de izado de bandera. El acto lo organiza la dirección del colegio y la Delegación de Defensa del Principado con motivo del Día de la Fiesta Nacional. La banda de gaitas "Ciudad de Oviedo" interpretará el himno nacional y se entregará la enseña nacional a la directora del centro, Susana Suárez. En el izado de bandera participarán 150 alumnos de Infantil y Primaria junto con el profesorado y las familias.

Teatro

El IX Festival Nel Amaro de teatro profesional en lengua asturiana que promueve la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte trae hoy al Filarmónica la obra "Tía Miseria" (20.00 horas).

Escuela Municipal de Salud

El centro social de El Cristo será escenario hoy, a partir de las 19.00 horas, de una charla organizada por la Escuela Municipal de Salud organizada por el Colegio de Enfermería. La ponencia, sobre la técnica de reanimación RCP, correrá a cargo de Julieta Alonso Soto y Francisco Javier González Menéndez.

Ópera

El Teatro Campoamor acogerá a las 19.45 horas la representación de la ópera "Roméo et Juliette" de Charles Gounod. La obra fue compuesta entre 1865 y 1867 con libreto de Jules Barbier y Michel Carré y adapta fielmente el drama de Shakespeare con un lirismo apasionado y elegante. Ambientada en la Verona del Renacimiento, narra el amor imposible entre Romeo, de la familia Montesco, y Julieta, de los Capuleto. Entre los miembros de dos familias enemistadas por un odio ancestral.

Exposición

El Espacio de Exposiciones del centro social Villa Magdalena acoge del 1 al 15 de octubre la muestra pictórica Las piedras tienen vida, del artista César Fernández Pello "Xastre". La entrada es gratuita en horario de apertura del centro.

Cuentacuentos y bebecuentos

La biblioteca de La Corredoria acoge, a las 18.00 horas, el cuentacuentos "Cuentos del mar" de Olga Cuervo. Los interesados en participar deberán de apuntarse previamente llamando al propio recinto cultural municipal. A su vez, la biblioteca de La Granja, también a las 18.00 horas, será escenario del bebecuentos "Besos y achuchones".

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, la compañía "LOSDEDAE" ofrecerá la obra "Tantas flores", dentro de la programación de "Danza Xixón".

Teatro de la Laboral

A las 20.30 horas, el cómico "Hovik" ofrecerá el monólogo "Grito".

Danza Xixón

A las 18.00 horas, en el Espacio Escénico El Huerto, "Zig Zag Danza" ofrecerá el espectáculo "Aupapá", de Estrella García y Miguel Quiroga.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Cuarto día de las "Jornadas Castreñas. Castros, novedades arqueológicas en Asturias", que se prolongarán hasta el 12 de octubre. Hoy, a partir de las 17.00 horas, habrá varias charlas bajo el epígrafe "Castros del occidente II (interior)".

Museo Barjola

A las 19.00 horas, Mento Hevia ofrece un concierto bajo el título "Danzas y romances en estado de alarma". Además, se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará la película "April", de Dea Kulumbegashvili, en el marco de la programación de Laboral Cinemateca.

Sala Acapulco

A partir de las 21.30 horas, se celebrará el "Festi Kras", para conmemorar el 40.º aniversario de Radio Kras. Participarán, entre otros, Rodrigo Cuevas o Rafa Kas.

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas, concierto de "Arturo Valero Cuarteto".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas, festival de la Agrupación Artística Gijonesa en su sede, en la calle Severo Ochoa.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

A las 18.00 horas, en el Centro Niemeyer, tendrá lugar la apertura de la exposición "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA," organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. Además, el Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita.

"El cuidado de la salud mental", en_Maqua

A las 12.00 horas, en espacio Maqua tendrá lugar la mesa redonda "El cuidado de la salud mental desde una visión comunitaria", que se organiza con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, en la que participarán Sandra Puerma Álvarez (supervisora de la Comunidad Terapéutica del Servicio de Salud Mental del área sanitaria III). Blima García (psicóloga de Espacio BEPA). Y Sandra Fernández Argüelles (coordinadora de bienestar del IES La Magdalena).

Festival de música joven "Avilés suena bien"

Desde las 18.00 horas, en la plaza de Pedro Menéndez, el festival "Avilés Suena Bien" es la cita anual para nuevos talentos musicales. Están programados cinco conciertos gratuitos que servirán para que otras tantas formaciones musicales, encabezadas por jóvenes de Avilés y localidades cercanas, den a conocer su música, muy variada en cuanto a estilos. Los grupos que subirán este año al escenario de la plaza de Pedro Menéndez son: Tangerine, Belekate, Alex Abati, Glutemato y Flor de Vino.

Cuentacuentos infantiles

A las 18.00 horas, en la biblioteca Bances Candamo, tendrá lugar una sesión de cuentacuentos que lleva por título "Pájaro amarillo"._Está dirigida a público infantil entre 4 y 9 años, con plazas limitadas.

Arranca el curso "Voces a escena: improvisación teatral"

De 18.00 a 20.00 horas, en la Factoría Cultural, quince jóvenes de 16 a 35 años participan en el curso ‘Voces a escena: improvisación teatral’ dirigido por la actriz avilesina Natalia Cooper, experta en técnicas de improvisación teatral. El taller está enfocado a la adquisición de herramientas fundamentales en el campo de la comunicación oral y no verbal a través del entrenamiento continuado ante la cámara de ejercicios de improvisación escénica, de respiración, gestuales. Tiene una duración de 40 horas lectivas distribuidas en 20 jornadas de trabajo. Los jueves y viernes de 18:00 a 20:00 horas hasta 12 de diciembre.

"La memoria posible", de Rosa Isabel Vázquez.

La Factoría Cultural acoge hasta el 28 de octubre "La memoria posible", una muestra fotográfica con la que la artista madrileña Rosa Isabel Vázquez busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia. Parte de una investigación familiar para abrir un desarrollo artístico que convierte los fragmentos hallados en una narrativa visual. La exposición reúne un conjunto de materiales diversos: fotografías actuales de paisajes locales y retratos de familiares, imágenes intervenidas digitalmente, documentos recopilados por Antonio Vázquez y piezas audiovisuales.Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

El grupo "Beatriz" actúa en las fiestas de La Pontona, en Laviana

El barrio de La Pontona, en Pola de Laviana, celebra desde hoy sus fiestas. A las 16.30 será el concurso de tortillas y de tartas de manzana. A las 18.00 se inicia la carrera de cintas infantil en bicicleta (hasta 14 años). A continuación, a las 19.30, comienza la obra de teatro "Ciao Amore, adiós babayu", en la Casa de Cultura. Los socios entran gratis, la entrada general vale 5 euros. Ya por la noche, desde las 23.00 horas, empieza la verbena, con el grupo "Beatriz", todo un clásico de estas fiestas, y el grupo "Sensación".

Les Feries: Lena está de fiesta

Pola de Lena celebra sus fiestas de Les Feries. A las 10.00 se inicia en el ferial el concurso de ganado "Puerta de Asturias", que a las 12.30 incluye una subasta de ganado local. A esa hora empezará también el campeonato de hockey, en el colegio Sagrada Familia El Pilar. Ya a las 17.00 habrá animación musical en la residencia Canuto Hevia, y desde las 19.30 música en la calle con "Música de sofá" (calle Vicente Regueral) y "Pablo Valdés trío" (plaza del mercado). A las 22.30 se inicia el baile en la plaza Alfonso X El Sabio. Estarán la orquesta "Saudade" y "Astur DJ".

Comienza el Ochobre Folk en Mieres

Mieres celebra este fin de semana una nueva edición de su Ochobre Folk. El programa empieza esta tarde, en el parque Jovellanos. A las 19.00 habrá una charla, "Falando de xoyería asturiana", con Laura López. A las 20.00 hará actuaciones por la zona de bares, con la "Bandina Los Llerones", "Grupo Surco", "Xeitu" y "Escola de Gaitas de Ortigueira". A las 22.00 será la espicha (20 euros) a las 23.00, noche de danza con los grupos participantes y escenario libre para improvisar.

Presentación del libro "Almanaques sin tiempo" en Sotrondio

El aula cultural Onofre Rojo de Sotrondio acoge esta tarde, desde las 16.00, la presentación del libro "Almanaques del tiempo", de Ana Rosa Fernández.

Mercadillo solidario con Guatemala en Langreo

El patio de la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama (Langreo) acoge hasta el viernes 10 de octubre un mercadillo solidario con Guatemala, organizado or la ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia. El horario es de 16.00 a 20.00.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Centro

Festival de la Manzana en Villaviciosa

El Festival de la Manzana, declarado de Interés Turístico del Principado de Asturias, ha programado para hoy el nombramiento y entrega de los títulos de hijos adoptivos de Villaviciosa (a título póstumo) a Sergio Alvarez-Requejo Morán, Miguel Palacios Valderrama y Esteban Díaz Campillo, como fundadores del Festival de la Manzana, y reconocimiento a la primera comisión organizadora del Festival en 1960; el acto comienza a las 17.00 horas en el Teatro Riera. Una hora más tarde, en el parque La Ballina, se procederá al descubrimiento de la escultura (obra de Pablo Maojo) conmemorativa de la declaración de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. A las 19.00 será e acto oficial de apertura del Festival en la plaza del Ayuntamiento (en el teatro Riera si llueve) con la lectura del pregón

a cargo del profesor de la Universidad de Oviedo Luis Benito García Álvarez, director de la Cátedra de la sidra. La verbena, desde las 22.30 horas, la ameniza la orquesta gallega "Finisterre" y el DJ "Vas bailar".

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11-00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos, cerrado.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Occidente

Fiesta de la vendimia en Cangas del Narcea

La Fiesta de la vendimia en Cangas del Narcea se celebra desde este viernes al domingo 12 de octubre. El programa de hoy incluye las jornadas técnicas "El fascinante mundo del vino" (de 11.00 a 14.0 horas en la Casa de Cultura); de 18.00 a 23.00 horas, en el patio del Ayuntamiento, venta y degustación de vino DOP Cangas; de 18.00 a 21.00 horas, en la plaza La Oliva, mercado artesano de vendimia y actividades infantiles. La inauguración oficial de la fiesta será a las 19:.30 horas en el patio del Ayuntamiento, donde a las 21.00 horas habrá un concierto de "Perdizes". Desde las 21.00 horas, pasacalles de la Banda de Gaitas de Cangas del Narcea por las calles de la localidad.

Festival de blues en Luarca

La IV edición del Festival de blues de Asturias comienza esta tarde en la plaza Alfonso X El Sabio de Luarca. Los conciertos son gratuitos. El programa promete tres días en compañía de grandes nombres del blues nacional e internacional. Hoy tocan "The Soulers" (21.00 horas) y "Chino Swingslide" (23.00 horas).

Museo del Vino de Cangas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.