Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Pon a prueba tu memoria informativa con nuestro test de actualidad
Redacción
La semana ha dejado titulares en todos los ámbitos: política, sociedad, economía, cultura y deporte. Para repasar lo más destacado y poner a prueba tu nivel de atención, te proponemos un test de diez preguntas con los hechos más relevantes de los últimos días. Una forma rápida y amena de comprobar cuánto sigues la actualidad.
