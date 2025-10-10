Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Pon a prueba tu memoria informativa con nuestro test de actualidad

Redacción

La semana ha dejado titulares en todos los ámbitos: política, sociedad, economía, cultura y deporte. Para repasar lo más destacado y poner a prueba tu nivel de atención, te proponemos un test de diez preguntas con los hechos más relevantes de los últimos días. Una forma rápida y amena de comprobar cuánto sigues la actualidad.

La Justicia da la razón a un profesor despedido por el Ayuntamiento de Mieres: “Fue una represalia por ejercer sus derechos”

Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido

Así avanzan las obras para ampliar el Parque Tecnológico de Gijón, ya en su recta final

Los últimos coletazos de la opa: BBVA mantendrá abiertas en Asturias cuatro oficinas hasta la noche para el canje de acciones del Sabadell

Explosivo programa cultural en Puerto de Vega (y que no te puedes perder si tienes hijos)

Así avanzan las obras de urbanización de la ampliación del Parque Tecnológico en La Pecuaria

