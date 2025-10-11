Agenda: qué hacer hoy sábado 11 en Asturias

Oviedo

"Sex Museum", en Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes acoge la actuación de Sex Museum, que celebra sus 40 años de rock con riffs imparables y energía pura. Como invitados estarán "Automatic Kafka", grupo local y que arranca la gira de su 15 aniversario con el álbum "Inmortal". Será a las 21.30 horas y las entradas están a la venta.

Jornadas culturales

Celebración de la jornada de fusión gastronómica y cultural conmemorando los galardones de la UNESCO recibidos por la Sidra y la Guarania como Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad. Tendrá lugar a las 13.30 horas en el Auditorio Príncipe Felipe y los asistentes necesitan invitación.

Actuación de Wilbur

"Fuego Salvaje", más que un título, es una actitud. Desde una sensibilidad tan arriesgada como cualquier deporte extremo, Wilbur –actor madrileño conocido por sus vídeos virales en redes y por su participación en el ‘Grand Prix’– presenta, a corazón abierto, una historia real y arrebatadora. Una invitación que provocará que el público se mire en el espejo de lo patético y a aceptar que no somos ni tan guapos, ni tan flacos, ni tan gordos, ni tan inteligentes, ni tan normales… La entrada del patio de butacas tiene un precio de 18 euros y las de entresuelo son dos euros más baratas. La actuación tendrá lugar a las 18.00 horas en el teatro Filarmónica.

Folclore en la calle

La agrupación folklórica cultural La Inmaculada actuará, a partir de las 11.30 horas, por las calles del casco antiguo.

Exposición

El Espacio de Exposiciones del centro social Villa Magdalena acoge del 1 al 15 de octubre la muestra "Las piedras tienen vida", del pintor César Fernández Pello "Xastre". La entrada es gratuita en horario de apertura del centro.

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni tampoco están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacío del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, concierto del "Cuarteto Casals" para inaugurar la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Galas Corales

A las 20.00 horas, en la iglesia de San José, tendrá lugar la primera de las Galas Corales de la Agrupación San Antonio. Será la jornada juvenil y actuará el Coro Lumen.

Teatro de la Laboral

A las 20.00 horas, Vicente Amigo ofrecerá el concierto "Andenes del Tiempo".

Mercado Artesano y Ecológico

De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, se desarrollará en la plaza Mayor el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón.

Feria de Desembalaje

De 11.00 a 21.00 horas, se celebrará en el recinto ferial "Luis Adaro" la Feria de Desembalaje.

Danza Xixón

A las 12.30 horas, en el Antiguo Instituto, habrá un encuentro con Chevy Muraday y también se presentará el proyecto "Mover la memoria". A las 18.00 horas, en el Espacio Escénico El Huerto, "Zig Zag Danza" ofrecerá el espectáculo "Jardín Secreto". A las 20.30 horas, en el Antiguo Instituto, Lucía Álvarez "La Piñona" interpretará "Insaciable".

Fiestas del Rosario

Primer día de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario en Lloreda. A las 12.00 horas, partido de solteros contra casados y a las 17.00 horas, juegos infantiles. A las 20.00 horas, entrega de placas y obra de teatro y, a partir de las 22.30 horas, música con "Pájaros en la cabeza".

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Quinto día de las "Jornadas Castreñas. Castros, novedades arqueológicas en Asturias", que se prolongarán hasta mañana. Hoy, a las 11.00 horas, visita guiada al yacimiento de la Campa Torres. Y a las 12.30 horas, concierto del trío "Picarós".

Antiguo Instituto

Hasta el 15 de octubre se podrá ver la exposición del "XXII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial" de Incuna. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía".

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, se desarrollará la masterclass_"Bulbosas de primavera", impartida por Rafa García, de "Tara Desert". La actividad, con plazas limitadas, se enmarca en la programación de "Otoño en el Botánico".

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará la película "La gran ambición", de Andrea Segre, en el marco de la programación de Laboral Cinemateca.

La Caja de Músicos

A las 22.30 horas, concierto de Vero Rubio.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto del dúo "La Cigarra".

Museo Evaristo Valle

A las 12.30 horas, se desarrollará la visita guiada "Una primera cita con Evaristo Valle". Asimismo, se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Acto de reconocimiento a las niñas y niños de Gaza

Desde las 11.00 horas, en la Plaza de España y en el Centro Niemeyer. La jornada "En defensa de la humanidad, por la infancia de Gaza, paremos el genocidio", reclamará el fin del asesinato de menores en Gaza por parte de Israel. Cerca de sesenta entidades asturianas partirán desde El Parche, donde se realizará una concentración, y se dirigirán hasta el Niemeyer, donde se leerán 1.800 de los 18.000 nombres de menores asesinados en Gaza. La jornada se alargará hasta las 20.30 horas.

Apoyo a pueblos indígenas

En la antigua rula, a las 12.30 horas, se celebrará el acto inaugural de la jornada "Abya Yala Resiste", un programa de actividades solidarias y reivindicativas de apoyo a los pueblos indígenas y contra el colonialismo y racismo.

Memorial Antonio Morales

A las 20.00 horas, en el complejo deportivo de Los Canapés, se celebrará la final del Memorial Antonio Morales de voleivol masculino, en el que participan los equipos Jovellanos, AAA Gijón, AD La Curtidora y CD Creimi.

Clausura festival de cine

El Avilés Acción Film Festival bajará el telón en el teatro Palacio Valdés este sábado 11 de octubre a las 20.00 horas. Durante el evento, se conocerá a los ganadores del certamen que arrancó la pasada semana. Además, se entregará el premio "Avilés 1924" que reconocerá la trayectoria de la directora y guionista Eva Lesmes. Es la tercera ocasión que se entrega esta distinción que busca poner en valor la trayectoria profesional de los cineastas asturianos._Seguidamente, a las doce de la noche, en el Plazas_Pub (Plaza Carbayedo, 49), se celebrará la fiesta de clausura con la Es la tercera ocasión que se entrega esta distinción que busca poner en valor la trayectoria profesional de los cineastas asturianos.

Homenaje a Charlie Chaplin

A las 22.00 horas en la Plaza Alfonso VI. Avilés Acción homenajea a Charlie Chaplin con motivo del centenario de su icónica película "La quimera del oro" (1925). Cada noche, del 4 al 11 de octubre será proyectada al aire libre.

Concierto Factoría Sound

A las 21.00 horas en la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13). Con todas las entradas vendidas la Factoría Cultural se llenará de energía con ‘Hippies and Cowboys’, la banda de rock & soul de Nashville que está revolucionando el rock sureño. Cada concierto suyo es un torbellino de blues, soul y rock n’ roll, capaz de hacer vibrar tanto a los amantes del sonido clásico como a quienes buscan nuevas emociones. El concierto abre la programación trimestral de Factoría Sound. Hippies and Cowboys combinan las raíces de leyendas como Sam & Dave, The Blues Brothers, Booker T. & The MG’s, Otis Redding y Marvin Gaye con la fuerza y espectacularidad del rock de estadio de Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, The Eagles, The Rolling Stones y Tom Petty.

Encuentro Coral de Miranda

A las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura. Organizado por el Grupo de Canto Amigos de Miranda en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés la ciudad vuelve a convertirse en punto de encuentro para las voces corales. Compartirán escenario el Ensamble Vocal Gijón y el Coro Joven Escuela de Música Divertimento de Oviedo, cerrando el evento el Grupo de Canto Amigos de Miranda bajo la dirección de Soledad Rodríguez García-Rovés. . Con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Patio Patín

En el colegio de Versalles, a las 12.00 horas, aprende a patinar en Línea con la familia. Para todos los públicos los sábados en el patio del Colegio Versalles. A partir de los 3 años y los menores de 14 deberán de ir acompañados. Obligatorio Casco y todas las protecciones. Actividad gratuita.

Natación en familia en El Quirinal

De 16.30 a 19.30 horas. El vaso de enseñanza de la piscina de El Quirinal se convierte los sábados por la tarde en un amplio espacio de juego para disfrutar del agua en familia, disponiendo del material recreativo de la instalación para juego libre. Los menores deben participar acompañados de personas adultas que les acompañen. La piscina cuenta con monitor/a para prestar el material disponible y para una supervisión y control general, sin dirigir la actividad. Las familias participantes organizan sus propios juegos a la vez que se practica un deporte tan completo como es la natación. El precio de la entrada es el marcado en la ordenanza de precios públicos de la Fundación Deportiva Municipal: Menores de 14 años 1,95€. A partir de 14 años 3,30€.

Taller identificación de gaviotas

A las 17.00 horas, en la ensenada de Llodero. El grupo naturalista Mavea organiza un taller de identificación de gaviotas para celebrar el ‘Día mundial de las aves migratorias.

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera)

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de Noé Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de La Pontona en Laviana

El barrio de La Pontona, en Pola de Laviana, celebra sus fiestas. Desde las 17.30 habrá bingo, y a las 19.30, teatro en la Casa de la Cultura de la Pola (que está en el barrio). Podrá verse la obra "Ciao Amore. Adiós, babayu". A las 23.00 será la verbena, con la música de "Cayenna" y de "Abel DJ".

Les feries, Lena está de fiesta

Pola de Lena celebra sus fiestas de Les Feries. A primera hora se abre la feria de ganado del Rosario. A las 11.00, hinchables gratuitos en el colegio El Pilar, y a las 12.30, la misa de Nuestra Señora del_Pilar. A las 13.00, música en la calle con Sara Cangas (barrio Santa Cristina), y a las 19.30 más música con "Del Río" (calle Vicente Regueral) y Ricardo Cumbia (plaza del mercado). A las 20.00, en tel Vital Aza habrá teatro, con la comedia "Hay xente pa tó". Ya por la noche, desde las 22.30, se inicia el baile con la orquesta "Solara" y "Astur DJ". Desde las 23.00 serán los fuegos artificiales.

Ochobre Folk en Mieres

Mieres celebra este fin de semana una nueva edición de su Ochobre Folk. El programa de hoy se inicia a mediodía, co el desfile de la "Escola de gaitas de Ortgueira". A las 12.30 habrá taller de baile infantil, y desde las 13.00, para dultos. A las 18.30 será el encuentro de grupos, con "Prau Llerón", "Surco" y "Escola de Gaitas de Ortigueira". A las 21.00 actuará la Bandina "Los Collaínos" y desde las 23.00, concierto de "Picarós". Las actividades son en el parque Jovellanos.

Concurso de canción asturiana en Sama de Langreo

El Cine Felgueroso de Sama de Langreo acoge esta tarde, desde las 19.00, una nueva sesión del Concurso de Toná "Ciudá de Llangréu", que organiza la Asociación de Amigos de la Toná "Mina la Trechora".

Feria de la miel en San Martín

El aula cultural Onofre Rojo y el paseo San Martín de Sotrondio acogen hoy y mañana domingo la Feria de la Miel de San Martín. Los puestos se abren a las 10.00. Habrá tres conferencias a lo largo de la jornada. A las 11.00, con el ingeniero en Biotecnología Diego Silva, "Enfermedades apícolas". A las 16.00, con la CEO de Queen Bee, "Productos de la colmena, el botiquín natural". Ya las 17.00, con la veterinaria Lola Moreno, "Importancia de la preparación de las colmenas para la invernada". Se cierra a las 20.00.

Centro

Exposición fotográfica en Carreño

Encarnación González y Floraregina exponen una selección de sus fotos en el centro polivalente "La Baragaña" de Candás (Carreño) hasta el 27 de octubre. Abre de 9.00 a 21.00 horas los días laborables.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado. .

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.