Nueva planta en Virginia
Trump anuncia acuerdo con AstraZeneca para reducir precios de medicamentos en EEUU
Expertos sostienen que el coste de los fármacos ya es similar al de Europa y que el impacto real podría ser limitado
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la farmacéutica británica AstraZeneca podrá ofrecer sus medicamentos a Medicaid, el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos en EEUU, a precios similares a los que ofrece en otros países desarrollados.
El acuerdo, anunciado en la Casa Blanca, tiene como objetivo bajar "drásticamente" los precios de los medicamentos y equipararlos a los de otros países, de acuerdo con Trump. Sin embargo, expertos en precios de medicamentos señalan que, en muchos casos, los precios que paga Medicaid ya son similares a los de Europa, por lo que el impacto real de esta medida podría ser limitado.
AstraZeneca también se comprometió a invertir 50.000 millones de dólares en investigación y desarrollo en Estados Unidos hasta 2030, incluyendo la construcción de una nueva planta en Virginia que se espera genere unos 3.600 empleos.
El beneficio que la farmacéutica británica recibirá a cambio será una exención de tres años de los aranceles impuestos a medicamentos importados.
El acuerdo sigue a uno similar alcanzado con Pfizer y forma parte de la estrategia de la Administración Trump para presionar a las farmacéuticas a reducir los precios de los medicamentos en EEUU y aumentar la producción nacional.
