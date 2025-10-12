Agenda: qué hacer hoy 12 de octubre en Asturias

Oviedo

Ópera

"Roméo et Juliette" se estrenó en el Théâtre Lyrique de París, el 27 de abril de 1867, heredera de la grand ópera a la manera de Meyerbeer posee momentos de gran lirismo. El libreto de Jules Barbier y Michel Carré está inspirado en la célebre tragedia "Romeo and Juliet" (1597) de William Shakespeare. A las 19 horas tendrá lugar la segunda representación en el teatro Campoamor. Las entradas están a la venta a las 19.00 horas.

Banda de Música

La sala Principal del Auditorio acogerá, a las 19.00 horas, el primer concierto del ciclo de otoño de la Banda de Música "Ciudad de Oviedo". El recital estará dirigido por David Colado Coronas y Juan Bautista Tortosa Lara hará de director invitado y, de esta forma, celebrarán el día de la Hispanidad. El programa está compuesto por "La Giralda" de E .López Juarranz, Obertura de Rienzi R. Wagner, "La Gracia de Dios" de R. Roig, Obertura sobre el tema de una marcha española de Balakirev, "Cielo Andaluz" de P. Marquina, "Danza Final de El Sombrero de Tres Picos" de M. Falla, "El Sitio de Zaragoza", "Fantasía Militar" y "Obertura de Rey Felipe VI" de O. Navarro.

Folclore en la calle

El grupo de Baile del Centro Asturiano actuará, a partir de las 11.30 horas, por las calles del casco antiguo.

Exposición en Villa Magdalena

El Espacio de Exposiciones del centro social Villa Magdalena acoge del 1 al 15 de octubre la muestra pictórica Las piedras tienen vida, del artista César Fernández Pello "Xastre". La entrada es gratuita en horario de apertura del centro.

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacio del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Taller de baile flamenco con la Piñona

A las 10.30 horas, en el Antiguo Instituto, habrá un taller de baile flamenco con Lucía Álvarez la Piñona. A las 12.30 horas, en el Espacio Escénico El Huerto, "Zig Zag Danza" ofrecerá el espectáculo "Jardín Secreto". A las 13.00 horas, en la plaza Mayor, Héctor Plaza y Kiko López ofrecerán la pieza de calle "Lo que los árboles no cuentan".

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, se interpretará la obra "La gramática", de Ernesto Caballero. El elenco está formado por María Adánez y Joaquín Notario.

Mercado Artesano y Ecológico

De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, se desarrollará en la plaza Mayor el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón.

Feria de Desembalaje

De 11.00 a 20.00 horas, se celebrará en el recinto ferial "Luis Adaro" la Feria de Desembalaje. Última jornada.

Fiestas del Rosario

Segundo y último día de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario en Lloreda. A las 12.00 horas, misa en la capilla y luego entrega del bollu a los socios. Habrá danza con el grupo folclórico "El Turruxón" y, a las 15.00 horas, comida de confraternidad.

Nueva exposición en el Museo Evaristo Valle

A las 13.00 horas, se inaugurará la exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, que podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Asimismo, se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Último día de las "Jornadas Castreñas. Castros, novedades arqueológicas en Asturias". A las 11.30 horas, visita guiada al yacimiento de la Campa Torres. Y a las 12.30 horas, concierto del quinteto "Rollu Folk".

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará la película "La receta perfecta", de Louise Curvoisier, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Antiguo Instituto

Hasta el 15 de octubre se podrá ver la exposición del "XXII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial" de Incuna. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, se desarrollará la actividad "Las aves del Botánico", con el Colectivo Ornitológico "Carbayera del Tragamón".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 13.30 horas, sesión vermú con Belén Rodríguez. Y a las 19.00 horas, concierto de Maite Fábula.

CMI El Llano

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Fiesta de la Virgen del Pilar

En la Escuela de Artes y Oficios de Avilés (Plaza Domingo Álvarez Acebal), a las 12.30 horas. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, asiste al acto institucional de celebración de la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

Taller de patinaje

En el colegio El Quirinal (C/_Fernando Morán, s/n), a las 12.00 horas. Aprende a patinar en Línea con la familia. Para todos los públicos los domingos en el patio del Colegio El Quirinal. A partir de los 3 años y los menores de 14 deberán de ir acompañados. Obligatorio Casco y todas las protecciones. Actividad gratuita.

Exposición de Noé Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Talleres en Corvera

"Activa tu cuerpo con música" en El Llar de Las Vegas de 10.00 a 13.00 horas; en las Escuelas de Rodiles (Solís) de 12.00 a 13.00 horas; y de 16.00 a 17.00 en el centro social "Chas" de Trasona. "Activación Digital", en el Telecentro de Las Vegas, de 12.00 a 13.30 y de 16.00 a 17.30 horas.; en las Escuelas de Villa, de 16.30 a 18.00 horas; y en la Biblioteca de Cancienes, de 18.30 a 20.00 horas. "Activa tu mente", en el centro social de Los Campos de 16.00 a 17.30 horas y en las Antiguas Escuelas de Villa de 18.00 a 19.30 horas. "Manualidades para adultos", en la Casa del Agua de Molleda, de 12.00 a 13.00 horas y en el centro social "Chas" de Trasona, de 17.00 a 18.30 horas. "Risoterapia" en el centro social y de mayores de Las Vegas de 16.30 a 17.45 horas y en el centro social de Los Campos de 18.00 a 19.15 horas._"Cuenta Cuentos", en la biblioteca de Los Campos, de 18.00 a 19.30 horas.

Local Juvenil de Castrillón

"Taller de pulseras" a partir de las 17.30 horas en el Local Juvenil de Piedras Blancas para toda la familia. La actividad es gratuita pero las plazas son limitadas. Inscripciones por WhatsApp en el teléfono 675781079.

Exposición "NVSBLS" en Castrillón

El Espacio Juvenil "El Local" de Piedras_Blancas acoge la exposición "NVSBLS", de realidad aumentada. Obra de Héctor Félix Lasheras, fue producida por el Instituto Tecnológico de Barredo. En ella se muestra la vida y obra de las mujeres que fueron silenciadas en los libros de historia del arte. La muestra puede visitarse de 17.00 a 21.00 horas.

"Paloma al aire", de Ricardo Cases, en el Niemeyer

El Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Cuencas

Fiestas de La Pontona en Laviana

El barrio de La Pontona, en Pola de Laviana, celebra sus fiestas. Hoy será el día grande, con la feria ganadera. El concurso exposición empieza a las 9.00, en el ferial (ubicado también en el barrio). A mediodía, misa y procesión hasta La Pontona y sesión vermú. A las 18.00 se entregarán los premios del concurso y, a las 23.00, verbena con la orquesta "Saudade" de Galicia y Abel DJ.

Les feries, Lena está de fiesta

Pola de Lena celebra sus fiestas de Les Feries. El polideportivo acogerá a las 10.00 el Campeonato de Asturias de Judo. A lo largo de la jornada habrá música en la calle, la tradicional puya’l ramu en la plaza (13.30 horas) y la entrega de premios del Concurso de Ganado 2025 (18.30). A las 19.00 horas, en el teatro Vital Aza será el II Festival Arxentinu-asturianu de música y baile. Por la noche, la verbena (23.00 horas) se trasladará al patio del colegio Vital Aza, con las orquestas París de Noia y Assia como protagonistas.

Ochobre Folk en Mieres

Mieres celebra este fin de semana una nueva edición de su Ochobre Folk. Hoy los grandes protagonistas serán los niños. A las 11.45 horas habrá pintacaras, rana y sogatira y, a las 12.00, el taller creativo "Tres en raya en magaya", con "Mondo Manzana". A las 13.00 horas se organizará el espectáculo teatral "Fechizocuentos", con Andrea Lobo. Las actividades son en el parque Jovellanos.

Concurso de canción asturiana en Sama de Langreo

El Cine Felgueroso de Sama de Langreo acoge esta tarde, desde las 19.00, una nueva sesión del Concurso de Toná "Ciudá de Llangréu", que organiza la Asociación de Amigos de la Toná "Mina la Trechora".

Feria de la miel en San Martín

El aula cultural Onofre Rojo y el paseo San Martín de Sotrondio despiden hoy la Feria de la Miel de San Martín. Los puestos se abren a las 10.00 y cierra a las 16.00 horas. El galardón "caxellu de oro" se entregará a la apicultora Lourdes Castaño, de Blimea, a las 18.00 horas.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Exposición sobre el concurso "Miguel Nevado" en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición "El pozu que non va a pesllar", sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros "Manuel Nevado Madrid".

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta el 31 de octubre en temporada media y abre de miércoles a domingo. Horario de recepción: de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. Circulan trenes por la mañana a las 10.00 y 11.00 horas (solo grupos) y a las 12.00 (todos los públicos); por la tarde, a las 16.00 horas. Los fines de semana y festivos, el horario de apertura es de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. Los trenes circulan a las 10.50, 12.00 y 15.50 horas. Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Exposición de óleos en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

El Centro de Escultura (Museo Antón), en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Espacio Joven en Llanes

Llanes ofrece el denominado su Programa de Ocio Alternativo Juvenil, en el paseo de las Marismas. La programación incluye actividades para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años durante los fines de semana de todo el año. El horario para hoy domingo es de 18 a 20 horas. El horario de cierre puede prorrogarse puntualmente ante actividades o celebraciones extraordinarias o especiales, informa la organización.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Artesanía en Pola de Allande

El parque El Toral en Pola de Allande se transforma cada primer domingo de mes (por la mañana) en un mercado de artesanía. Este evento no solo ofrece una amplia variedad de productos que van desde regalos únicos hasta decoración exquisita, sino que también es un espacio donde convergen el coleccionismo, la creatividad artística y el espíritu hogareño. Desde piezas de arte hasta objetos personalizados con cuidado y destreza artesanal, el mercado es un festín para los sentidos y un paraíso para los amantes del arte y la artesanía.