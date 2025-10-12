La gijonesa ATM, premio al mejor proyecto expositivo en "Estampa"
E. F. -P.
La galería gijonesa ATM ha obtenido el premio al mejor stand de la feria de arte contemporáneo "Estampa", que se celebra durante este fin de semana en Madrid, hasta hoy domingo, y que está considerada la más importante de la temporada de otoño en España.
El proyecto del artista chileno Adolfo Bimer, presentado por ATM, ha sido valorado por el comité organizador del certamen como el mejor en esta edición. Diego Suárez Noriega, responsable de la galería asturiana, se ha tomado el galardón como "un reconocimiento al trabajo desarrollado desde Gijón". "Nos alegra especialmente que, aunque de forma relativa, pueda contribuir a reforzar la percepción de la capacidad cultural de Asturias", sostiene.
La relacion entre ATM y Bimer viene de largo. En 2019 la galería presentó en Gijón la primera exposición individual en España de Adolfo Bimer (Santiago, Chile; 1985).
A esta edición de la feria "Estampa" concurren más de 90 galerías y un millar de artistas tanto nacionales como internacionales.
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo