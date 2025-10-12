La gijonesa ATM, premio al mejor proyecto expositivo en "Estampa"

La galería gijonesa ATM ha obtenido el premio al mejor stand de la feria de arte contemporáneo "Estampa", que se celebra durante este fin de semana en Madrid, hasta hoy domingo, y que está considerada la más importante de la temporada de otoño en España.

El proyecto del artista chileno Adolfo Bimer, presentado por ATM, ha sido valorado por el comité organizador del certamen como el mejor en esta edición. Diego Suárez Noriega, responsable de la galería asturiana, se ha tomado el galardón como "un reconocimiento al trabajo desarrollado desde Gijón". "Nos alegra especialmente que, aunque de forma relativa, pueda contribuir a reforzar la percepción de la capacidad cultural de Asturias", sostiene.

La relacion entre ATM y Bimer viene de largo. En 2019 la galería presentó en Gijón la primera exposición individual en España de Adolfo Bimer (Santiago, Chile; 1985).

A esta edición de la feria "Estampa" concurren más de 90 galerías y un millar de artistas tanto nacionales como internacionales.