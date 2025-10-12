Javier Martínez Concheso gana el "Florina Alías" de traducción al asturiano
La traducción al asturiano que Javier Martínez Concheso ha hecho de la novela "L’homme de choc" de Joseph Peyré (Ediciones Trabe) es la ganadora de la quinta edición del Premio "Florina Alías".
Javier Martínez Concheso (Sopelái, Laviana; 1970) es licenciado en Filología Francesa por la Universidad de Oviedo. Reside desde hace años en Virazeil, en la Aquitania francesa, es catedrático de Secundaria y da clases de español y occitano. En 2023 recibió el mismo premio por su traducción "Candidu, o l’optimismu", de Voltaire, publicado también por Trabe.
El texto original en francés, según el jurado, "representa la visión externa, pero certera y cercana a la realidad, de un autor extranjero sobre un hecho histórico asturiano como la Revolución del 34". Del texto asturiano ha destacado la "verosimilitud de los diálogos, la fluidez del texto y la capacidad de acercar los usos normativos a los patrimoniales de la llingua asturiana".
El Premio "Florina Alías", otorgado por la Consejería de Cultura, está dotado con una cantidad de 6.000 euros.
