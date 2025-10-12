Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de octubre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 12 de octubre de 2025 es: 03, 22, 36, 39 y 50, siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo