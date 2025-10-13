Agenda: qué hacer hoy 13 de octubre en Asturias

Oviedo

Cine italiano

"Pinocchio" de Matteo Garrone es la película que se proyectará, a las 20.00 horas, en el teatro Filarmónica dentro del ciclo de cine "Más allá de lo real: la fantasía en el cine italiano" que se está llevando a cabo todos los lunes de octubre. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y los filmes se exhibirán en castellano o en idioma original con subtítulos en español.

Folclore en la calle

La agrupación folklórica A Media Legua actuará, a partir de las 11.30 horas, por las calles del casco antiguo. Esta actuación se ha programado con motivo del día festivo.

Exposición en Villa Magdalena

El Espacio de Exposiciones del centro social Villa Magdalena acoge del 1 al 15 de octubre la muestra pictórica Las piedras tienen vida, del artista César Fernández Pello "Xastre". La entrada es gratuita en horario de apertura del centro.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacío del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Danza Xixón

A las 17.30 y a las 18.30 horas se llevará a cabo en el Espacio Escénico El Huerto la representación de la obra "Pinxit", de Baychimo Teatro, un espectáculo familiar para niños de 8 meses a 3 años.

Mercado Artesano y Ecológico

De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas, se desarrollará en la plaza Mayor el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón.

Antiguo Instituto

A las 12.00 horas, presentación del libro "13 aprendizajes en 13 años de vuelta al mundo", de Álvaro Neil. Además, hasta el 15 de octubre se podrá ver la exposición del "XXII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial" de Incuna. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Escuela de Comercio

De 10.00 a 12.00 horas, conclusiones de la 43.ª edición de los Encuentros de Juventud de Cabueñes.

CMI El Llano

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 17 de octubre se podrá visitar la muestra "Azules", de Blanca de Bonrostro. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Talleres en Corvera

"Activa tu cuerpo con música" en El Llar de Las Vegas de 10.00 a 13.00 horas; en las Escuelas de Rodiles (Solís) de 12.00 a 13.00 horas; y de 16.00 a 17.00 en el centro social "Chas" de Trasona. "Activación Digital", en el Telecentro de Las Vegas, de 12.00 a 13.30 y de 16.00 a 17.30 horas.; en las Escuelas de Villa, de 16.30 a 18.00 horas; y en la Biblioteca de Cancienes, de 18.30 a 20.00 horas. "Activa tu mente", en el centro social de Los Campos de 16.00 a 17.30 horas y en las Antiguas Escuelas de Villa de 18.00 a 19.30 horas. "Manualidades para adultos", en la Casa del Agua de Molleda, de 12.00 a 13.00 horas y en el centro social "Chas" de Trasona, de 17.00 a 18.30 horas. "Risoterapia" en el centro social y de mayores de Las Vegas de 16.30 a 17.45 horas y en el centro social de Los Campos de 18.00 a 19.15 horas._"Cuenta Cuentos", en la biblioteca de Los Campos, de 18.00 a 19.30 horas.

Local Juvenil de Castrillón

"Taller de pulseras" a partir de las 17.30 horas en el Local Juvenil de Piedras Blancas para toda la familia. La actividad es gratuita pero las plazas son limitadas. Inscripciones por WhatsApp en el teléfono 675781079.

Exposición "NVSBLS" en Castrillón

El Espacio Juvenil "El Local" de Piedras_Blancas acoge la exposición "NVSBLS", de realidad aumentada. Obra de Héctor Félix Lasheras, fue producida por el Instituto Tecnológico de Barredo. En ella se muestra la vida y obra de las mujeres que fueron silenciadas en los libros de historia del arte. La muestra puede visitarse de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de La Pontona en Laviana

El barrio de La Pontona, en Pola de Laviana, celebra sus fiestas. Hoy, desde mediodía, se reparte el "bollu". Habrá pasacalles de la Banda de Música de Laviana; a las 13.00, pincheo; y a las 14.30, paella popular.

Les feries, Lena está de fiesta

Pola de Lena celebra sus fiestas de Les Feries. Hoy, a las 11.00 horas habrá pasacalles de gaita y tambor. A las 13.00 horas habrá sesión vermú con David Payares, en la plaza Alfonso X el Sabio. Y a las 21 horas, en la misma ubicación, la actuación del grupo Grils.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La mina y la mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Centro

Festival de la manzana en Villaviciosa

Las actividades de la cita manzanera en la capital maliayesa siguen hoy, a partir de las 11.00 horas, con la XXXVI exposición de manzana de mesa y sidra de Asturias. Pero el plato fuerte será el XXXVI concurso de escanciadores, a partir de las 17.30 h., en la plaza del Ayuntamiento.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días

de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y– artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Espacio Joven en Llanes

El antiguo matadero municipal (paseo de las Marismas) acoge los viernes, sábados, domingos y días no lectivos del presente curso escolar, de 18.30 a 21.30 horas, el Espacio Joven, un lugar de acceso libre y gratuito que consta de dos plantas y está equipado con mesa de ping-pong, futbolín, billar, consolas, juegos de mesa... Además, monitores-animadores impartirán cada fin de semana talleres específicos.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.