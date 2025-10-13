Cruzar el Atlántico a pedales: el activista francés Antoine Polliand atraca en Tenerife en su viaje sin aviones a la cumbre del clima de Brasil

El año pasado, el francés Antoine Polliand comenzó la que se convertiría en la aventura de su vida. Desempolvó su vieja bicicleta roja y cruzó pedaleando medio planeta recorriendo los más de 4.000 kilómetros que separan París (Francia) de Azerbaiyán (Emiratos Árabes). ¿El motivo? Personarse en la cumbre climática internacional más importante del planeta (la Conferencia de Partes [COP]) para demostrar a los políticos asistentes que otra forma de movilidad no es una utopía, sino que es posible y beneficiosa para las ciudades y sus ciudadanos.

Este fin de semana Polliand atraca en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife en una breve parada antes de levar anclas rumbo a su siguiente destino: la ciudad amazónica de Bélem (Brasil). Es allí donde está prevista la celebración de la COP30 en apenas un mes y, por tanto, donde se gestarán las negociaciones internacionales más importantes del mundo sobre cambio climático.

Lo hace en un velero Avontuur junto a otros 15 tripulantes –la mayoría activistas– que zarpó hace apenas una semana de Lisboa. Cuando el joven desembarca del buque afirma sentir aún "el movimiento del barco" después de cinco días en alta mar. Sus primeras impresiones sobre la ciudad capitalina es que le falta espacio para los ciclistas.

Representante de 900 ciclistas

Allí, Polliand representará a los 900 ciclistas de distintos países que conforman el movimiento 'Bike Ride for Climate Protection', que aboga por la puesta en marcha de diez medidas para fomentar la movilidad sostenible en todas las ciudades del mundo: más carriles bici, formación escolar para aprender a andar en bici, eventos sobre ciclismo, el fomento de la cultura ciclista o promover el uso de bicicletas de carga para realizar entregas de mercancía dentro de las ciudades. "El 42% de las entregas urbanas podrían hacerse en bici", sentencia el joven activista.

"El año pasado recorrimos 7.000 kilómetros –pues se desviaron en distintos momentos del camino principal para acudir a otras ciudades– y 200 ciclistas; este año ya somos 900», explica. Como aclara, no hay una sola persona haciendo el recorrido: "El año pasado hacíamos relevo entre las 200 personas", insiste el activista, que explica que en ciudades grandes podrían llegar a ser 10 ciclistas pedaleando al unísono.

No era la primera vez que una persona iba en bicicleta hasta la COP, pero sí la primera vez que se organizaban de forma colectiva. "Siempre hay algún activista climático que lo hace, pero no lo publicita porque su único propósito es simplemente acudir sin necesidad de coger un avión", sentencia Polliand.

Un 'lobby' de la bicicleta

Sin embargo, en ese momento y tras años siendo testigo de la devastación provocada por el cambio climático en distintos lugares del mundo, Polliand y sus compañeros pensaron que había que dar un paso más allá. "Necesitábamos ser un grupo grande, como un lobby de la bicicleta, para poder difundirlo", insiste. La iniciativa comenzó en junio de 2024 en París, ciudad en la que vivía la mayor parte del grupo y como guiño al lugar donde se firmó el Acuerdo de París en 2015, el tratado climático más importante de la historia.

El activista Antoine Polliand guarda su bici en los bajos del buque. / MARIA PISACA

Pese a la creencia generalizada de que este tipo de reuniones son más un evento de cara a la galería que un lugar donde se llegan a acuerdos trascendentales, Polliand considera que su presencia puede suponer un cambio en la política climática de muchas ciudades del mundo. "Creo que nuestro proyecto es bueno porque trabajamos en todos los niveles: vamos a las ciudades para encontrarnos con ONGs, hablamos con ellas (como ConBici en España), luego con los municipios, y finalmente con la COP, donde también conocemos a representantes de municipios y ministerios, que son quienes pueden actuar", insiste.

Como explica, solo el 17% de los planes climáticos vigentes en el mundo cuentan con una mención a la bicicleta como opción de movilidad sostenible. "Algunas solo hablan de ellas afirmando que sería bueno tenerlas", insiste.

Madrid suspende en sostenibiliad

Tras su recorrido en bici por Europa, Polliand lo tiene claro: uno de los mejores ejemplos en sostenibilidad es París. "Hace 5 o 10 años no había casi nada para bicicletas, pero tras la covid decidieron poner más carriles bici y la situación dio un vuelco», insiste. Como explica, no fue un proceso fácil, pues se encontraron «las mismas excusas de siempre» con los conductores de vehículos. «Ahora incluso se forman atascos de bicicletas en algunos carriles", insiste.

El caso opuesto es, a su juicio, Madrid. "Estuvimos hace un mes y nuestra experiencia fue horrible", sentencia. Polliand y sus compañeros no encontraron ni un solo rincón para bicicletas. "Todo es para los coches y no lo entendemos porque las calles son muy anchas", destaca.

Con el peso de la responsabilidad y la expectación por la aventura, Polliand zarpará hoy hacia el Atlántico. "Esperamos que el esfuerzo que hemos hecho sea suficiente para que escuchen nuestras reivindicaciones climáticas".