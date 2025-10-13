Descubre la desconocida ruta de los viñedos de Cantabria: "Va más allá del vino"

España es un país de muy buen vino, pero hay vida más allá del Rioja. De hecho, puedes descubrir la desconocida ruta de los viñedos de Cantabria: "Va más allá del vino".

Y es que en el portal Cantabria Infinita aseguran que la región "está viviendo su propio renacimiento vitivinícola", destacando que el otoño "es el momento perfecto para descubrir los viñedos cántabros".

La cuna del vino cantábro está en Liébana y se remonta ya a la Edad Media, y es que "en Monasterior como el de Santo Toribio" se cultivaban viñedos para tener vino para las misas. Por toda esta historia que tiene, en la actualidad existe la IGP Vino de la Tierra de Liébana.

Bahia de Santander. / Cantabria Infinita

Entre las bodegas destacadas están Sierra del Oso y Picos de Cabariezo, bodegas que pueden visitarse para meterse de lleno en el mundo del vino. Pero no solo está Liébana, también hay vino en Trasmiera y los valles del Pas y Agüera bajo la IGP Costa de Cantabria. Aquí tienes, entre otras bodegas, Casona Micaela, Bodegas Vidular y Vodega Bahía de Santander.

Experiencia

Pero la experiencia no se queda en el vino, además de las visitas, puedes hacer catas maridadas, alojarte entre viñedos o participar, incluso, en la recolección de uvas.