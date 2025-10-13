Galicia, un paraíso para los aficionados a la micología, estos son los lugares más destacados

Comienza la época de setas y los aficionados a la micología tienen en Galicia todo un paraíso.

Así lo cuentan en el portal de turismo de Galicia donde explican que "con su clima húmedo y bosques frondosos, es un destino ideal para los amantes de la micología". Y es que son muchos los que en otoño vienen a Galicia para recoger setas como el niscalo, el boletus edulis, el rebozuelo, la amanita caesarea, la trompeta de los muertos, la colmenilla y la seta de cardo.

Setas / Freepik

Y entre los lugares, hay un buen número de espacios, sin bien desde el portal de turismo de Galicia destacan varios en cada provincia.

Así, en A Coruña resaltan A Serra de Capelada, Monte Xaló, Teixeiro y Curtis; y As Pontesy Val de Loureda. En el caso de Lugo está O Courel, Os Ancares, Ribeira Sacra, O Incio y Serra do Xistral.

En Ourense se pueden recoger setas en Pena Folenche, Serra do Suido y la Ribeira Sacra ourensana. Por último, en Pontevedra está O Vixiador, Lago Castiñeiras, Monte Castrove, Illa de Arousa y O Grove; Lalin, Sillada y Forcarei.

Mucho cuidado

Eso sí, recuerda que las setas no son un juego y podrían darte más de un disgusto si no sabes identificarlas bien, sobre todo antes de comerlas. Desde el portal de turismo de Galicía también recomiendan usar cestas de mimbre y nunca bolsas de plástico, además de cortar las setas con cuidado para no dañar el micelio. Por supuesto, respetar el entorno natural e informarse de las normativas locales de recolección.