Agenda: qué hacer hoy 14 de octubre en Asturias

Oviedo

Iberoamérica: cine y deporte

EL Club LA NUEVA ESPAÑA inicia la semana con dos sesiones de las cátedras iberoamericanas de Cine y Deporte, en colaboración con la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) en el Aula Magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. La primera será a las 16.30 horas con un encuentro de Laura Ramos, Miguel Ángel Bernal y Carlos F. Collado. Una hora después, conversarán Jesús Martínez, Cayetano Martínez de Irujo y Laura Galguera. En las instalaciones de la calle Leopoldo Calvo-Sotelo se celebrará, a las 18.00 horas, la entrega de las ayudas del programa "Acción Social" de la Fundación Cajastur. Intervendrán Marta del Arco, César Menéndez Claverol y Mónica Oviedo Sastre.

CIMCO

El multigalardonado pianista, compositor y poeta Josu De Solaun y la compañía teatral del asturiano Jorge Moreno Pieiga, patriaCHICA, se unen en un espectáculo sin precedentes en el CIMCO, una cita que traspasa el concepto de recital. A las 19.30 horas en el Auditorio.

Escuela Municipal de Salud

La Escuela Municipal de Salud continúa, a las 19.00 horas, sus charlas en el centro social de Teatinos con una sesión sobre cómo dejar de fumar. Intervendrán: Raquel García García, enfermera de la Unidad Especializada de Tabaquismos del área IV y Vocal II de la Junta de Gobierno del CODEPA) y José Manuel Iglesias Sanmartín, médico de la Unidad de Tabaquismo.

Encuentro ópera

El aula Severo Ochoa del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acoge, a las 19.00 horas, un encuentro de ópera moderado por María Sanhuesa Fonseca, profesora titular de Historia y Ciencias de la Música del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, y participarán dos artistas de la producción.

Recital poético

El teatro Campoamor será escenario, a las 19.30 horas, de un recital poético protagonizado por Fernando Beltrán, Aurora Luque, Ángeles Mora, Benjamín Prado y moderado por José Luis García Martín.

Encuentro de investigadores

XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo arrancará a las 20.00 horas en el teatro Filarmónica con Luis E. Parés.

Exposición

El Espacio de Exposiciones del centro social Villa Magdalena acoge del 1 al 15 de octubre la muestra pictórica Las piedras tienen vida, del artista César Fernández Pello "Xastre". La entrada es gratuita en horario de apertura del centro.

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacio del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Antiguo Instituto

A las 20.30 horas, en el marco de Danza Xixón, se llevará a cabo un encuentro con Lucas García y la presentación de "Urban Moves, I Certamen de Danzas Urbanas". A las 19.00 horas, se podrá ver el documental "Señor, llévame pronto". A las 19.30 horas, el espectáculo poético musical "Ser quien a cantar". Además, hasta el 15 de octubre se podrá ver la exposición del "XXII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial" de Incuna. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Escuela de Comercio

A las 19.30 horas dará comienzo la conferencia "Conservación y restauración del patrimonio textil histórico-artístico", con Alejandro Klecker y Verónica García.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas arrancará la charla "Las mujeres en la sociedad castreña asturiana", con Ángel Villa Valdés.

Edificio Cristasa

De 12.00 a 14.00 horas, jornada de puertas abiertas del Centro Maker.

Biblioteca El Natahoyo

A las 10.00 horas, taller de homologación de títulos universitarios extranjeros en España.

Vivero de empresas

De 12.00 a 14.00 horas, el vivero de empresas Turismo Activo acogerá una jornada formativa de apoyo a la digitalización. Organiza el Clúster de Turismo Rural de Asturias.

CMI El Llano

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 17 de octubre se podrá visitar la muestra "Azules", de Blanca de Bonrostro. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Asimismo, se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Cine de los martes

El auditorio de la Casa de Cultura (plaza de Domingo Álvarez Acebal, 2) acoge el ciclo Cine de los martes, en el que hoy se proyectará "Mi postre favorito" (Irán, 2024). El precio de las entradas es de 3 euros y se pueden adquirir en los canales habituales: la taquilla de la Casa de Cultura y las páginas web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es. El filme, de 97 minutos de duración, narra la historia de Mahin, de 70 años, que vive sola en Teherán desde que murió su marido y su hija se mudó a Europa. Desde su independencia, Mahin desafía las expectativas de su entorno conservador. Más aún cuando inesperadamente conoce y empieza una relación amorosa con un taxista llamado Faramarz. La película fue galardonada con el premio al mejor guión en el festival de cine asiático de Barcelona (2024); los premios FIPRESCI y Ecuménico en el Festival de Cine de Berlín (2024); a la mejor película y Premio del Público en el Festival internacional de cine de Calgary (2024), y a la mejor película de la sección de Nuevos directores del Festival de cine de Chicago (2024).

Club de lectura

"Una habitación propia" es el título elegido para la reunión del Cloub de lecturas en el Día de las escritoras. La efeméride se celebrará a las 17.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios (C/_La Ferrería, 7), con la participación de alumnado, profesorado de Lengua y Literatura y responsables de bibliotecas de los insttitutos Carreño Miranda, La Luz, La Magdalena, Menéndez Pidal y Nº5.

Centro de mayores de Las Meanas

Taller de memoria (4 grupos) martes y miércoles de 10.15 a 11.15 y de 11.30 a 12.30 para el entrenamiento cognitivo con ejercicios de lógica, orientación espacial, razonamiento numérico y actividades lectoescritoras. El taller de baile activo (4 grupos) es de 17.00 a 18.00 y de 18.15 a 19.15 horas, combinando ejercicio aeróbico y coreografías musicales. El taller de movimiento consciente y creativo, de 10.15 a 11.15 y de 11.30 a 12.30 se basa en técnicas de expresión corporal y corrección postural. Además, de 17.00 a 18.00 horas se puede participar en el taller de teatro terapéutico, que consiste en la aplicación de técnicas y ejercicios de teatro aplicado al campo de la salud. Actividad física para mayores de 65, en colaboración con Cruz Roja, los martes y jueves de 11.00 a 12.30, en dos turnos (sujeta a inscripción).

Centro sociocultural de Llaranes

A las 12.00 horas, taller de musicoterapia con Beatriz García Martín. De 17.15 a 18.45, clases de apoyo PROA, del Programa municipal de Prevención e intervención Socioeducativa. También de 17.00 a 18.00 horas, taller de estiramientos en silla. Y taller de pilates, organizado por la Asociación Santa Bárbara de Llaranes, los martes y jueves, de 10.30 a 11.30 y de 18.30 a 19.30 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Exposición de Noé_Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE_(C/_Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología Personal II", Artesanía.

Talleres en Corvera

De 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, en el Centro Socio Cultural de Las Vegas, la exposición "Aida Pantiga, Antología Personal II". De 10.00 a 13.00 horas, en el Teatro El Llar de Las Vegas, talleres de activa tu cuerpo con música, que se celebrarán también de 16.00 a 17.00 horas en La Lechera de Cancienes y de 18.00 a 19.00 horas en el Centro Social de Los Campos. El taller de Activación Digital se celebrará de 12.00 a 13.30 y de 16.00 a 17.30 horas en el Telecentro de Las Vegas; de 12.30 a 14.00 horas en las Escuelas de Rodiles, en Solís; de 16.30 a 18.00 horas en la Biblioteca de Trasona y de 18.30 a 19.30 horas en la Biblioteca de Los Campos. El taller Activa tu Mente, de 16.00 a 17.30 horas, en el Centro Social de Los Campos, que acogerá de 16.30 a 18.00 horas el taller Manualidades para Adultos. De 18.00 a 19.00, las asociaciones de vecinos celebrarán Bailes de Salón; y el Centro Social "Chas" de Trasona acogerá el taller de Risoterapia de 18.30 a 19.30 horas.

Las Cuencas

Les feries, Lena está de fiesta

Pola de Lena despide hoy sus fiestas de Les Feries. A las 13.00 horas habrá sesión vermú con David Payares, en la plaza Alfonso X el Sabio. De 16.00 a 20.00 horas habrá juegos infantiles, a cargo de la asociación "Thararea", en la misma ubicación.

Cine en Mieres

Dentro del ciclo Laboral Cinemateca Ambulante, Mieres acoge hoy la proyección de la película "La receta perfecta", de Louise Curvoisier. Será en el auditorio Teodoro Cuesta, a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos en asturiano

Enmarcado en la actividad "Ca mes un cuentu", la biblioteca de Mieres será escenario hoy, a las 17.30 horas, de un cuentacuentos en asturiano a cargo de Andrea Lobo. Es necesario inscribirse previamente.

Cine en Langreo

La película "Harakiri", de Masaki Kobayashi se proyecta hoy en el cine Felgueroso, a partir de las 19.00 horas. Será dentro del ciclo organizado por la tertulia cinematográfica "Sala oscura".

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Exposición sobre el concurso "Miguel Nevado" en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición "El pozu que non va a pesllar", sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros "Manuel Nevado ­Madrid".

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores del concejo venden productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

"Az-zulay", exposición de materiales cerámicos en Muros de Nalón

El título "Az- zulay" surge de la palabra de origen árabe que da lugar a la actual palabra "azulejo" y que significa "pequeña piedra pulida". La artista TaniaBlanco profundiza con esta propuesta en la línea de trabajo que iniciara con "Ayalga", donde ya invitaba a reflexionar sobre la gestión de residuos y las relaciones entre la naturaleza, la degradación ambiental y los espacios de creatividad que se abren al analizar y actuar sobre estas cuestiones. El proyecto "Az- zulay" incluye la creación de una nueva serie de obras que investigan los materiales cerámicos de construcción que llegan de manera residual a las costas de distintos puntos de la península Ibérica (entre ellos Granada y Asturias). Abre hasta el 15 de octubre en el edificio de Servicios Múltiples de Muros de Nalón. Horario: de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas; los sábados, hasta las 19.00 horas; y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra de bordados con bolillos en Posada de Llanera

Las alumnas del curso de bordado con bolillos realizado en Llanera exponen hasta el 10 de octubre sus trabajos a iniciativa de la Asociación de Mujeres de Llanera. La muestra abre de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas en la Casa de Cultura de Posada.

Exposisión de Tamara Riesco en Lugo de Llanera

Tamara Riesco, natural de Soto de Llanera, lleva toda su vida plasmando, en los más variados soportes, todo aquello que las musas le transmiten en forma de inspiración. Actualmente, la artista se ha metido de lleno en un nuevo proyecto en el que utiliza tablas de "skates" a modo de lienzo. La muestra está compuesta por 16 piezas, entre las que se encuentran cuatro skates, diez cuadros y dos ilustraciones. Hasta el 17 de octubre sus obras pueden contemplarse en la sala de lectura de la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 de 16.00 a 20.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados "Puntadas y pinceladas", de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal los martes, en la plaza del Ayuntamiento de 8.00 a 14.00 horas.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Exposición en Vegadeo

La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones "Luis Fega", acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición "El Legado Español en los Estados Unidos de América". La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación "The Legacy". El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica "Soldados", de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.