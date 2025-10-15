Agenda: qué hacer hoy 15 de octubre en Asturias

Oviedo

Ópera

El teatro Campoamor acoge a las 19.30 horas la tercera de las cinco funciones de la ópera "Roméo et Juliette". El espectáculo. La representación se basa en el libreto de Jules Barbier y Michel Carré está inspirado en la célebre tragedia Romeo and Juliet (1597) de William Shakespeare y tiene una duración aproximada de tres horas y diez minutos (con un descanso de 20 minutos). Todavía hay entradas a la venta con precios que van desde los 16 hasta los 164 euros.

Cuentacuentos

La biblioteca Sara Suárez Solís, entre los barrios de Pumarín y Teatinos, es escenario a las 18.00 horas de un cuentacuentos titulado "Cuentos del mar", a cargo de Olga Cuervo. Es preciso para asistir inscribirse previamente.

Escuela Municipal de Salud

La Escuela Municipal de Salud continúa, a las 19.00 horas, sus charlas en el centro social de Olivares con una sesión sobre cómo dejar de fumar. Intervendrán: Raquel García García, enfermera de la Unidad Especializada de Tabaquismos del área IV y Vocal II de la Junta de Gobierno del CODEPA) y José Manuel Iglesias Sanmartín, médico de la Unidad de Tabaquismo.

Cine

El teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "Sara", dirigida por Eva Cruells. La proyección forma parte del ciclo de cine documental "Cualquier tiempo pasado no fue mejor", enmarcado a su vez en el XII Encuentro Internacional sobre investigaciones del Franquismo. Entrada libre hasta completar aforo.

Literatura

El poeta ovetense Rubén Rodríguez presenta "Extrañas bestias", su último poemario a las 19.30 horas en la librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1). Le acompañan Lauren García y Virgina Gil Torrijos. Entrada libre.

Kafka&Co

Fernando López-Cancio Martínez, psicólogo y escritor de cuentos infantiles ofrecerá, a partir de las 19.00 horas en la librería Kafka & Co, la charla-taller titulada "Mucho más que cuentos", una actividad abierta al público que explora el uso de los cuentos como herramienta para trabajar la educación emocional.Durante el encuentro abordarán temas como el control emocional, la empatía, la gestión de sentimientos y la comunicación afectiva, todo ello en un formato participativo, con dinámicas para compartir entre los y las asistentes. Participará también Vitu Pintado, maestro y escritor de cuentos en castellano, asturiano y eonaviego.

Encuentros con la historia

Los "Encuentro con la Historia del Reino", organizados por los Amigos del Reino Astur, arrancan un nuevo curso. En esta ocasión, lleva por título "Reconstrucción de la Iglesia de Santianes de Pravia (774-783)" a cargo del profesor Lorenzo arias Páramo, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Presentará al ponente Inés Arroni, vocal de la Junta de Amigos del Reino Astur. La entrada es libre hasta completar el aforo y será a las 19.30 horas en el salón de actos del Colegio de Abogados.

Exposición

El Espacio de Exposiciones del centro social Villa Magdalena acoge del 1 al 15 de octubre la muestra pictórica Las piedras tienen vida, del artista César Fernández Pello "Xastre". La entrada es gratuita.

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacío del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Antiguo Instituto

A las 19.30 horas, encuentro poético con Juan Ignacio González. Además, hasta el 15 de octubre se podrá ver la exposición del "XXII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial" de Incuna. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas se proyectará "Zoe", de Ander Duque.

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, en el teatro Jovellanos, concierto de "Puput" en el marco de "Encaja2".

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, Fermín Bocos presentará el libro "Cuando viajar era descubrir. Tras las huellas de los grandes viajeros".

Danza Xixón

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial acogerá de 16.00 a 19.30 horas el taller fílmico sobre la serie "La danza de manos, el cuerpo operador aquí y ahora", con Olga Mesa, de la compañía "Hors Champ // Fuera de campo".

Edificio Impulsa

De 16.30 a 20.30 horas, masterclass panel & network creativo con TES, director creativo de Maluma y J Balvin.

Centro Municipal de El Llano

A las 19.00 horas, concierto de Mallou, en el marco de la programación de Arte en el barrio. Además, a esa misma hora dará comienzo la charla "Conozcamos nuestra institución", a cargo del jurista Francisco Gomis Paredes.

Conservatorio de Música

A las 19.30 horas, en el Conservatorio Profesional de Música de Gijón, encuentro con Ana Lola Cosín y presentación del proyecto de mediación Una vida en danza.

CMI El Llano

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 17 de octubre se podrá visitar la muestra "Azules", de Blanca de Bonrostro. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Asimismo, se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Repóker de funciones en el Niemeyer con Ricardo Darín y Andrea Pietra

El auditorio del Centro Niemeyer acoge a las 20.00 horas la primera de cinco funciones de "Escenas de la vida conyugal", con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Las entradas (50 euros) están agotadas para todas las representaciones. La obra fue concebida por Ingmar Bergman en 1973 como una miniserie de cinco horas para la televisión sueca.

Cine en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE)_de Avilés, en el número 49 de Llano Ponte, acoge a las 18.30 horas la representación de "El show de Truman" dentro del II_Ciclo de cine y salud mental. Entrada libre hasta completar aforo.

Charla en Servicios Universitarios

"El arte entre dos ámbitos. Diálogo de lo privado a lo público". Este es el título de la conferencia que pronunciará esta tarde (19.00 horas) Gemma Martín, conservadora de la colecció nde arte de Creand-Credit Andorra en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, en la calle de la Ferrería. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Visitas a la nao "Victoria" en el muelle próximo al Niemeyer

Hasta el próximo domingo, día 19, y entre las 10.00 y las 19.30 horas se puede visitar en el muelle de San Agustín, anejo al Centro Niemeyer de Avilés, la nao "Victoria". Las entradas generales tienen precios que oscilan entre los 3 y los 6 euros.

Exposición de Noé Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (c/ Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Las Cuencas

Jornadas de Cine y Bioética

Las XIV Jornadas de Cine y Bioética comienzan hoy en Langreo. Será a las 18.30 horas, en el cine Felgueroso, con una mesa redonda bajo el epígrafe "Golpes que se ven, heridas que no. La violencia de género en todas sus formas". Intervendrán Sonia de la Paz, abogadas; Marina González, presidenta de la Asociación Maeve; y María Martín; presidenta de la Asociación de Abogadas por la Igualdad. También se proyectarán los cortometrajes "Lucía (no es no)" y "Mamá", ambos de Marino Franco.

Ópera en Langreo y Laviana

La Ópera de Oviedo llega a las Cuencas con la retransmisión, desde el teatro Campoamor, de "Roméo et Julliete", la célebre obra del compositor Charles Gounod. La emisión podrá verse en el teatro José León Delestal, de La Felguera, a las 19.30 horas. Y también en la Casa de Cultura de Laviana.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. El acto de inauguración será hoy a las 19.00 horas. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21.00 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Exposición sobre el concurso "Miguel Nevado" en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición "El pozu que non va a pesllar", sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros "Manuel Nevado Madrid".

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta el 31 de octubre en temporada media y abre de miércoles a domingo. Horario de recepción: de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. Circulan trenes por la mañana a las 10.00 y 11.00 horas (solo grupos) y a las 12.00 (todos los públicos); por la tarde, a las 16.00 horas. Los fines de semana y festivos, el horario de apertura es de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. Los trenes circulan a las 10.50, 12.00 y 15.50 horas. Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

"Cantos de amor por la tierrina", muestra poetica-visual en Cabranes

La exposición "Cantos de amor por la Tierrina" se puede visitar en la Casa de Cultura "María Josefa Canellada" de Santolaya de Cabranes hasta el 31 de octubre. El visitante se encontrará con los poemas de José María García García, acompañados por diez grabados de diferentes artistas. Horario: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Exposisión de Tamara Riesco en Llanera

Tamara Riesco, natural de Soto de Llanera, lleva toda su vida plasmando, en los más variados soportes, todo aquello que las musas le transmiten en forma de inspiración. Actualmente, la artista se ha metido de lleno en un nuevo proyecto en el que utiliza tablas de "skates" a modo de lienzo. La muestra está compuesta por 16 piezas, entre las que se encuentran cuatro skates, diez cuadros y dos ilustraciones. Hasta el 17 de octubre sus obras pueden contemplarse en la sala de lectura de la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 de 16.00 a 20.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición fotográfica en Carreño

Encarnación González y Floraregina exponen una selección de sus fotos en el centro polivalente "La Baragaña" de Candás (Carreño) hasta el 27 de octubre. Abre de 9.00 a 21.00 horas los días laborables.

Último día: "Az-zulay", exposición de materiales cerámicos en _Muros de Nalón

El título "Az- zulay" surge de la palabra de origen árabe que da lugar a la actual palabra "azulejo" y que significa "pequeña piedra pulida". La artista Tania Blanco profundiza con esta propuesta en la línea de trabajo que iniciara con "Ayalga", donde ya invitaba a reflexionar sobre la gestión de residuos y las relaciones entre la naturaleza, la degradación ambiental y los espacios de creatividad que se abren al analizar y actuar sobre estas cuestiones. El proyecto "Az- zulay" incluye la creación de una nueva serie de obras que investigan los materiales cerámicos de construcción que llegan de manera residual a las costas de distintos puntos de la península Ibérica (entre ellos Granada y Asturias). Se puede ver (hoy, último día) en el edificio de Servicios Múltiples de Muros de Nalón. Horario: de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Fiesta de La Nogalera en Llanes

La localidad de Nueva de Llanes celebra el día grande de la fiesta de La Nogalera con el siguiente programa de actividades: a las 12.30 horas, homenaje a los mayores; a las 13.00 horas, misa solemne, seguida de procesión y bailes regionales; a las 15.00 horas, pinchos y espicha popular acompañada de gaita y tambor, a las 19.30 horas, romería amenizada por los grupos "Da Silva" y "Trío de Ases"; a la 1 de la madrugada se servirán las tradicionales sopas de hígado y la fiesta continuará hasta las 3. Hay carpa para mayor confort del público.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11-00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos, cerrado.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o llamando al número de teléfono 985 830 988.