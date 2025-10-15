Antonio, afectado por fallos del cribado del cáncer de colon en Andalucía: "Esperé cuatro años los resultados"

Las mujeres afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama y colegios profesionales han insistido en numerosas ocasiones en que estos problemas han sido solo "la punta del iceberg". Incluso la Junta de Andalucía ha asumido que esta "grave crisis" puede ser extensible a otras pruebas diagnósticas. Con el objetivo de paliar esta situación, el ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un conjunto de medidas en su plan de choque que ampliará este miércoles. Por ejemplo, ya se están analizando todos los cribados de cáncer, con especial énfasis en el de colon que afecta a más de 300.000 personas en Andalucía. De hecho, los sindicatos alertan de que en este tipo de cáncer "hay otro gran tapón" que provoca retrasos en los resultados de las pruebas.

Antonio Giménez, un vecino de Algeciras (Cádiz) damnificado por los retrasos en la detección precoz de este cáncer, pone nombre y apellidos a una situación que se suma a lo sucedido con el de mama. "Esperé cuatro años los resultados de la colonoscopia que me hice en 2019", denuncia a este periódico.

Este martes, Giménez hablaba en Cadena Ser de su odisea por volver al sistema de cribado después de que se le diera de alta sin su conocimiento ni previo aviso tras más 20 años sometiéndose a las pruebas. Este algecireño de 71 años lleva desde 2005 en la lista del cribado del programa de cribado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "por precaución" por su historial familiar.

"Mi padre murió en el 98, con 75 años, de un cáncer de colon y a mi tío le sacaron un pólipo en 2005. Desde ese año me hago las pruebas siempre", explica en una conversación con El Correo de Andalucía . Durante 14 años Giménez se hizo las pruebas de detección precoz en el Hospital Punta de Europa hasta que en 2019 lo derivaron a una clínica privada por un concierto con la pública. "En esa última prueba nunca me mandaron los resultados", recuerda.

"Me dieron de alta del sistema sin avisarme"

Tras más de dos años de pandemia, restricciones y todo tipo de limitaciones en los hospitales, en 2023 Antonio decidió personarse en su centro de salud, el Menéndez Tolosa, en Algeciras, para reclamar los resultados de sus pruebas. "Me encontré con que me habían dado de alta del sistema sin avisarme, ya no pertenecía al programa de cribado", relata. Nunca ha sabido a qué se debió esa decisión que lo excluyó de pruebas a las que tenía derecho por su historial familiar, pero ese fue el comienzo de una odisea para volver a formar parte de la base de datos del cribado de cáncer de colon. "Si me hubiera pasado ahora, con todo lo que ha ocurrido con las mujeres que tienen cáncer de mama, me habría preocupado mucho más".

Antonio tuvo volver al primer escalón de un proceso que, insiste, se le hizo "eterno" y por el que ya había pasado hacía dos décadas. "Volví al médico de cabecera y le expliqué mi situación. Él me pidió una cita al médico especialista para que me pusiera en la lista de las pruebas. Tardé un año en hacerme una colonoscopia y endoscopia después de haber reclamado varias veces las pruebas", narra. Como nadie le llamaba para someterse a la colonoscopia y endoscopia, Antonio se personó en su hospital hasta cuatro veces para reclamarlas. "Un día me dieron cita porque una persona se había dado de baja y, por fin, pude hacérmelas dos días después".

10 meses esperando los resultados

A este usuario del cribado le hicieron las pruebas en septiembre de 2024, pero no ha podido verse con su especialista para saber los resultados hasta julio de este año, es decir, han pasado 10 meses hasta que ha conocido sus resultados: no tiene ningún indicio de cáncer. "He tardado más de dos años en volver al sistema del cribado y después me han tenido casi un año para darme los resultados de mis últimas pruebas, es desesperante", lamenta.

A este vecino de Algeciras le toca someterse a las pruebas dentro de un año y lo tiene claro: "Esperaré a que me llamen y si no me llaman volveré a insistir".

El cribado de cáncer de colon llega al Parlamento

Casos como el de Antonio han llegado este martes hasta el Parlamento andaluz. "Hemos conocido el testimonio de una persona a la que en el cribado del cáncer de colon se le identifica sangre, tendría que haber estado acompañada de una colonoscopia, nadie se la ha hecho y cuando se ha acudido el cáncer se había extendido a otras zonas", ha relatado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, tras hacerse eco de una noticia de Radio Sevilla.

Así, ha lamentado que la situación no se reduce exclusivamente a los denunciados por Amama, sino que temen que "que salte del cribado del cáncer de mama a otras enfermedades". Por su parte el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado a que "hay gravísimos problemas con el cribado de cáncer de colon y con el cribado de cáncer de cérvix".

"Exigimos que se publique toda la información, exigimos que se publique datos de cuántas mujeres, qué provincias, qué hospitales y cuáles son las causas del problema", ha añadido el andalucista.