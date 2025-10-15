Pasando revista en rosa
Toñi Moreno busca el amor e Irene Rosales lo encuentra
La Familia Real, protagonista en la Fiesta Nacional
El amor se abre camino en otoño, unos lo encuentran y otros lo buscan. En el primer grupo está Irene Rosales, ex de Kiko Rivera, feliz con nueva pareja, un empresario sevillano. Sale en la portada de “Semana” y de “Lecturas”, con fotos que lo dicen todo del buen momento de Irene.
En “Lecturas” además cuelan foto de la Princesa de Asturias en la fiesta del Pilar y de Julián Contreras, que aparece en mundo del colorín para poner a caldo de su hermano Fran Rivera y su mujer.
En “Semana” pieza para la reina Letizia, con Leonor y la Infanta Sofía. Posando las tres al llegar a los actos de la Fiesta Nacional. Y llamada en portada para un juicio que promete: el de Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, por apropiarse de dinero de ella.
Irenes Rosales ha encontrado el amor y Toñi Moreno lo busca. La presentadora da una entrevista a "Diez Minutos" en la que confiensa que tiene ganas de emparejarse, pero ella no es de webs de citas ni de aplicaciones móviles. La revista cuenta que Sara Carbonero empieza carrera como escritora y recoge el anuncio de boda de Susanna Griso con Luis Enríquez Nistal. Para el próximo verano.
En “Hola” han seleccionado un grupo de unas cuantas famosas para la foto de posado que ilustra la entrega de los premios “Fashion”. Y de la Fiesta Nacional optan por foto del Rey Felipe, sonriente en el desfile militar por el centro de Madrid. Además también han viajado a Venecia, donde se casó Francesca Thyssen. En el original enlace, cuentan, hubo presencia española, con el hermanastro de la novia, Borja Thyssen, que acudió con su mujer BlancaCuesta y sus hijos.
