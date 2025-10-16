Agenda: qué hacer hoy 16 de octubre en Asturias

Oviedo

Cátedra Iberoamericana de Fútbol y Valores

El Aula Escalonada del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acoge, a las 16.30 horas, la Cátedra Iberoamericana de Fútbol y Valores de Asicom, que consta de un diálogo entre el capitán del Real Oviedo, Santiago Cazorla, y el periodista Sid Lowe, seguido de un coloquio sobre medicina del deporte, con Carlos Coccaro, jefe de fisioterapeutas del Grupo Pachuca; David Bonilla, especialista en cirugía ortopédica y traumatología; médico del Real Oviedo; Diego Cervero, médico deportivo de la plantilla del Real Oviedo; y la psicóloga clínica Daniela Peláez, responsable del área de psicología del Real Oviedo. Modera José María Busto. Intervendrán en la presentación: Gabriela Murguía, rectora de la Universidad del Fútbol; Martín Peláez, presidente del Real Oviedo; Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca; y Carlos Fernández Collado, presidente de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, Asicom. Entrada libre hasta completar el aforo.

"Pasión lírica" en el Campoamor

"Pasión lírica" es el recital que se celebra a las 19.30 horas en el teatro Campoamor con la actuación del tenor José Bros y el pianista Mario Álvarez. El recital se divide en dos partes y las entradas están a la venta; la butaca de patio, plateas y entresuelo tiene un coste de 30 euros, la butaca principal de 25 y la de anfiteatro y general 20 euros.

Desarme

Arrancan las jornadas gastronómicas y la degustación de los Bocados del Desarme en los diferentes restaurantes de la capital asturiana.

Bebecuentos

La biblioteca de San Lázaro acoge la sesión "Besos y achuchones" de Carioca. El aforo es limitado a dos personas por bebé. Hace falta inscripción previa en los diferentes canales de la biblioteca y será a las seis de la tarde.

Cuentacuentos

El colegio de Ventanielles alberga el cuentacuentos "Cuentos del mar" de Olga Cuervo. Esta actividad está organizada por el personal de la biblioteca "José María Laso Prieto" y el aforo es limitado a dos adultos por niño. Hace falta inscripción previa. A las 18.00 horas.

Ridea

El Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) acogerá, a las 19.00 horas, la segunda sesión del ciclo "Naturaleza y vida en el corazón de la Cordillera Cantábrica". El título es "Redes: la construcción de una historia de un paisaje humanizado en la Cordillera Cantábrica" y correrá a cargo de Juan Manuel Estrada, cronista oficial de Caso.

Escuela Municipal de Salud

La Escuela Municipal de Salud continúa, a las 19.00 horas, sus charlas en el centro social de Vallobín II con una sesión de cómo realizar la reanimación cardiopulmonar. Intervendrán: Andrés Palacio Ania, Enfermero del Servicio de Radiodiagnóstico del CAHU, Francisco Javier González Menéndez, enfermero de Urgencias y emergencias extrahospitalarias y Patricia Sirgo Granda, enfermera del trabajo en el Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Gijón y en Área Quirúrgica Hospitalaria.

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (cale Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista. Abre hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Antiguo Instituto

A las 18.00 horas, en el marco del festival Danza Xixón, encuentro con los bailarines y artistas asturianos Adrián Vega y Pablo Dávila.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas dará comienzo la conferencia "La riqueza invisible del cuidado", con María Ángeles Durán Heras. Organiza la Fundación José Barreiro.

Día de la RCP

Para conmemorar el Día Mundial de la RCP, a las 12.00 horas tendrá lugar en el Palacio de Deportes una RCP simultánea para escolares de primaria y secundaria. A las 16.00 horas, en los Jardines del Náutico, III Maratón RCP "Solo con las manos".

Centro Municipal de El Llano

A las 19.00 horas comienza la conferencia "Mujeres en las fábricas. Industrialización, lucha y legado en Xixón", que impartirá Aurora Valdés Caso. Además, a las 19.30 horas, Picamaro Teatro ofrecerá la obra "Las apariencias engañan". Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Ateneo Jovellanos

A las 18.00 horas, Patricia Acebes ofrecerá la charla "IA. Un aliado para aumentar la productividad en Asturias", en la sede del Ateneo Jovellanos.

Laboral Centro de Arte

De 16.00 a 19.30 horas se desarrollará el taller sobre la serie "La danza de manos, el cuerpo operador aquí y ahora". Con Olga Mesa, de la compañía "Hors Champ//Fuera de Campo". La cita forma parte del festival Danza Xixón.

Basílica del Sagrado Corazón

A las 20.15 horas, la basílica del Sagrado Corazón de Jesús acogerá la conferencia "Asturias y Portugal, un reino madre para una nación", a cargo de Francisco Avelino Aguado. La entrada será libre por la calle Instituto.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Asimismo, se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 17 de octubre se podrá visitar la muestra "Azules", de Blanca de Bonrostro. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo e Iulian Gabriel.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Fiesta en Valliniello

Comida de confraternización organizada por las amas de casa de la mancomunidad de Avilés, dentro de la programación de actividades de "Valliniello, un siglo presente" que se han organizado para conmemorar los cien años de adhesión de la parroquia de Valliniello al municipio de Avilés.

El Club Bances Candamo comenta textos de Eduardo Mendoza

El club de lectura de Bances Candamo celebra una nueva reunión esta tarde, a las 17.00 horas, en La Noria del parque Ferrera de Avilés. En esta sesión se comentará la obra de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, como paso previo al encuentro al que asistirán los clubes de lectura de las bibliotecas públicas con el autor premiado, que se celebrará el 20 de octubre en Oviedo.

Teatro en el Niemeyer

El auditorio del Centro Niemeyer acoge a las 20.00 horas la segunda de cinco funciones de "Escenas de la vida conyugal", con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Las entradas (50 euros) están agotadas para todas las representaciones. La obra fue concebida por Ingmar Bergman en 1973 como una miniserie de cinco horas para la televisión sueca.

Itinerario guiado "La guerra civil en Asturias", en Avilés

A_las 17.00 horas partirá del paseo Manuel Ponga, a la altura del paso a nivel, el itinerario guiado "La Guerra Civil en Asturias", en el marco del programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo.

Cuentacuentos en La Carriona

La biblioteca de La Carriona acoge una sesión de cuentacuentos gratuita dirigida a niños de entre 4 y 9 años. A partir de las 18.00 horas. No es preciso inscribirse previamente, pero las plazas son limitadas.

Campus feminista de Avilés

Esta tarde comienza el V Campus feminista de Avilés con la proyección de la película "La boda de Rosa" a las 17.30 horas en la Casa de Cultura. Participarán Alicia Luna, guionista y Patricia Pérez, directora de Cuéntame un Cuadro, licenciada en Historia del Arte y coordinadora del cineforum "La Mirada Violeta" impulsado por la Concejalía de Igualdad.

Taller infantil Los Canapés

La biblioteca de Los Canapés acoge esta tarde, a partir de las 18.00 horas, un taller infantil y gratuito de marionetas dirigido a niños de seis a diez años a cargo de Elisabet Martín.

Visitas a la nao "Victoria" en el muelle próximo al Niemeyer

Hasta el próximo domingo, día 19, y entre las 10.00 y las 19.30 horas se puede visitar en el muelle de San Agustín, anejo al Centro Niemeyer de Avilés, la nao "Victoria". Las entradas generales tienen precios que oscilan entre los 3 y los 6 euros.

Exposición de Noé_Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE_(calle_Llano Ponte, 49) se muestra hasta el 30 de octubre la exposición "Paraíso gris oscuro" ; la integran obras de dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca Noé Baranda y Javier Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II".

"Az-zulay", exposición de materiales cerámicos en Soto del Barco

El título "Az- zulay" surge de la palabra de origen árabe que da lugar a la actual palabra "azulejo" y que significa "pequeña piedra pulida". La artista TaniaBlanco profundiza con esta propuesta en la línea de trabajo que iniciara con "Ayalga", donde ya invitaba a reflexionar sobre la gestión de residuos y las relaciones entre la naturaleza, la degradación ambiental y los espacios de creatividad que se abren al analizar y actuar sobre estas cuestiones. El proyecto "Az- zulay" incluye la creación de una nueva serie de obras que investigan los materiales cerámicos de construcción que llegan de manera residual a las costas de distintos puntos de la península Ibérica (entre ellos Granada y Asturias). Abre hasta el 30 de octubre en la biblioteca de La Arena (Soto del Barco). Horario: lunes, miércoles y viernes, de 16.30 a 20.30 horas; y los martes y jueves, de 10.00 a 13.00 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Las Cuencas

Cine en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge hoy, a las 20.00 horas, la proyección de la película "La buena letra", de Celia Rico. Será dentro del ciclo "El cine de los jueves"

Presentación literaria

Mieres acoge hoy la presentación del libro "Jaque a la democracia. España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial", de Joaquim Bosch. Será a las 19.30 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta. Con entrada gratuita hasta completar aforo.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21.00 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición sobre el concurso "Miguel Nevado" en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición "El pozu que non va a pesllar", sobre los veinte años del Concurso de microrrelatos mineros "Manuel Nevado Madrid".

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Exposición sobre mujeres que han superado el cáncer en Nueva de Llanes

La exposición "Mujer: real y diferente" se puede ver en Nueva de Llanes hasta este viernes, 17 de octubre. Se trata de una muestra íntima y valiente que retrata la belleza de los cuerpos tras el cáncer, celebrando la diversidad, la cicatriz y la vida. La exposición, itinerante, consta de 12 ilustraciones en acuarela y carboncillo de cuerpos no normotípicos. "Una manera sincera de mostrar a la mujer mediante una mirada distinta, consciente", según es presentada la exposición. "Una mujer que es real y que por ello es diferente y que casi siempre se aleja de estereotipos", abundan los organizadores. A través de estas obras la asociación La Tribu Llanes pretende plasmar la realidad que viven las mujeres operadas de cáncer de mama. La exposición puede ser visitada en la casa de Cultura del valle de San Jorge de martes a viernes 10.00 a 14.30 y 16.00 a 20.00 horas.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, puede visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información

es el 664382026.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o las muestras de arte rupestre que alberga. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (en el primer pase) a 17.00 horas (en el último pase).

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Occidente

Actividades en la biblioteca de Coaña

La biblioteca municipal "Gonzalo Anes", ubicada en Ortiguera (Coaña) celebra durante todo el mes el Día de la Biblioteca, que se conmemora oficialmente el 24 de octubre. El lema elegido este año es "Mayores, paisaje e historia", que reivindica el uso del espacio cultural con carácter "intergeneracional. Este jueves, los coañeses están convocados en la biblioteca a partir de las 17.30 horas para asistir al acto de entrega de las placas "Biblioteca eres tú" al poeta de As Cruces Marino Suárez, al taller de memoria de Coaña y a la iniciativa "Libros sobre ruedas". A continuación, intervendrá Matilde Suárez, ganadora del premio Ría del Eo con su poema "Naquel tempo...y neste".

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.