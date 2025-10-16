Ni Alemania ni Austria, el mercadillo navideño más bonito está en Galicia
Una tradición que cada vez está más arraigada
Cada año se adelanta la Navidad, y es que la decoración navideña en las ciudades ya suele estar colocada en el mes de noviembre para que, una vez llegado diciembre, todo luzca con esa magia que solo da la Navidad. Pero no es lo único, también suelen colocarse mercadillos navideños, muchos de ellos de estilo centroeuropeo que, además, dan una sensación de calor.
Mercadillosn que están inspirados en los de Alemania y Austria, pero es que en Galicia va a haber un mercadillo navideño que no tiene nada que envidiarles a los otros. Se trata del mercadillo navideño de la plaza de María Pita en La Coruña, que albergará un mínimo de cincuenta casetas de madera donde comprar desde decoración navideña hasta regalos, pasando también por la repostería.
La entrada del mercadillo estará decorada con figuras liminosas y un arco de bienvenida en el que podremos disfrutar de dos zonas diferenciadas. Por un lado, la de artesanía y productos navideños, con las citadas casetas de madera; y por el otro, una zona de restauración donde no faltará de nada. También habrá diferentes temáticas en las casetas, desde respostería y dulces navideños, objetos de ajuar, decoración navideña, productos artesanales, regalos navideños y hostelería.
Pero si por algo destacará también es por la ambientación musical, que será exclusivamente navideña, con lo que crear un clima de Navidad durante todo el tiempo que se mantenga abierto este mercadillo.
Pero no solo se podrá comprar, tamnbién habrá actividades complementarias destinadas a los más pequeños, con una zona de ocio donde realizar talleres y juegos. También habrá cuentacuentos y espectáculos para nios. Además, los sábados habrá pasacalles con elfos, hadas y personajes navideños.
Horario
El mercadillo navideño abrirá sus puertas el 28 de noviembre y se podrá visitar hasta el 2 de enero del año que viene. Además, abrirá de lunes a jueves en horario de cinco de la tarde a diez de la noche, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos se podrá acudir de once de la mañana a tres de la tarde, y de cinco de la tarde a once de la noche. En cuanto a los domingos y festivos, su horario será de once de la mañana a tres de la tarde, y de cinco de la tarde a diez de la noche.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica