Dana de Valencia
Un audio revela que la Aemet advirtió a la Generalitat Valenciana de precipitaciones torrenciales a las 16.14 horas "cerca de l'Albufera"
El técnico del Cecopi insistía en saber dónde se desplazaría la tormenta desde Utiel, en esos momentos la "zona cero", y es cuando el meteorólogo le menciona que se desplazará hacia "Cuenca" entre las 18 y 21 horas del 29-O
Laura Ballester
El audio de una conversación telefónica entre técnicos revela que la Aemet advirtió a Emergencias dela Generalitat Valenciana de precipitaciones torrenciales a las 16.14 horas "cerca de l'Albufera", según consta en un informe de la Guardia Civil notificado hoy a las partes en la investigación judicial. La conversación, transcrita por los agentes, da la clave sobre por qué la Aemet menciona que la tormenta "se desplazaría hacia Cuenca". Una frase que ha traído cola porque fue la que deslizó Carlos Mazón en una comparecencia que hizo al mediodía del día de la dana de Valencia, que después borró en sus redes sociales. Y de la que la Generalitat ha hecho bandera, para intentar responsabilizar a la Aemet de facilitar información errónea.
La conversación entre ambos revela que es el técnico del Centro de Coordinación de Emergencias el que insistía en saber dónde se desplazaría la tormenta sobre Utiel, en esos momentos la "zona cero" de la dana del 29 de octubre. Es cuando el predictor de la Aemet le menciona que las lluvias se desplazará hacia "Cuenca" entre las 18 y 21 horas. Aunque antes, la Aemet ya había advertido a Emergencias de la Generalitat que iban a "volver a activar el aviso rojo en el litoral sur, porque en la parte norte de la, cerca de l'Albufera, se han observado precipitaciones torrenciales en la última hora".
