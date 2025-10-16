Nuria Roca explica su "relación abierta" con Juan del Val, Premio Planeta 2025: "Si es infiel ya veré qué hago"

Juan del Val le dedicó unas emotivas palabras a Nuria Roca en su discurso tras ganar el Premio Planeta 2025. El colaborador de El hormiguero se hizo con el codiciado premio literario con su novela "Vera, una historia de amor", y le dedicó el galardón al amor de su vida.

"Este premio es para una persona, Nuria, porque sin ti esto sería imposible. Porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, llevo casi treinta años mirándote, descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero", concluyó el escritor.

Juan del Val y Nuria Roca celebran el Premio Planeta del autor / EUROPA PRESS TV

Relación abierta

Nuria Roca y Juan del Val son una de las parejas más queridas de la televisión. También de las más controvertidas. Los comunicadores comparten espacio en "El Hormiguero" y también en "La Roca". Forman un buen dúo dentro y fuera de la televisión. Entre los aspectos más comentados de la relación: su supuesta relación abierta.

Ha sido Vicky Martín Berrocal en su podcast la que ha decidido preguntar por este tema abiertamente. Roca no se mostró molesta con la cuestión. Se explicó: "Yo entiendo una realción abierta porque ninguna relación está cerrada. Tú tienes el compromiso que tú quieres adquirir con tu pareja". Más allá de esto, ella nunca ha explicado públicamente los términos de su relación, pero si tiene claro algo: "el error en las relaciones es cambiar a las personas".

Entrevistadora e entrevistada charlaban sobre lo que serían capaces de consentir en una relación cuando Roca comentó que no sabría decir si perdonaría una infidelidad. Depende de la etapa vital. "Si es infiel ya veré qué hago", comentó.

En esta charla distendida entre dos mujeres, Nuria Roca se ha sentido cómoda para abordar un tema que le sobrevuela desde hace años. "Tú no te enamoras más o menos, te enamoras antes o después dependiendo de quién se cruce en tu camino. Si tienes una relación en la que estás satisfecho y contento, no quieres tener otra relación. Ahora no sé lo que va a pasar la semana que viene", indica. Así entiende ella una relación abierta.

"Ese caracter de que la relación es provisional que tuve el principio de mi relación con Juan lo sigo teniendo 27 años después. El día que a mí se me cruce alguien o a Juan diré qué suerte he tenido de haber estado todo este tiempo", sentencia.

Tres hijos juntos

Juan del Val y Nuria Roca llevan casados 25 años y tiene tres hijos (Juan, Pau y Olivia). 'El hormiguero' y 'La Roca' no ha sido su única experiencia laboral juntos. Con ella ya había copresentado en la radio 'Lo mejor que te puede pasar', en Melodía FM, durante cuatro años, e incluso han escrito dos libros juntos, los dos primeros del reciente Premio Planeta: 'Para Ana (de tu muerto)' y 'Lo inevitable del amor'.

Él ha confesado en alguna ocasión que se enamoró de su mujer cuando presentaba en TVE el concurso 'Waku waku', allá por 1998. "Ella era un ser de luz con un vestido plateado y pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida", recordó hace un tiempo en 'El hormiguero'.

El flechazo fue tal que el escritor se empeñó en entrevistarla solo para conocerla en persona, ya que él escribía para una revista. En el mundo de la comunicación, eso sí, empezó escribiendo de toros, y después pasó por otros medios como Radio Nacional de España.