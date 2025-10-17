Agenda: qué hacer hoy 17 de octubre en Asturias

Oviedo

Pregón del Desarme

El artista cántabro Nando Agüeros protagoniza a las 19.30 horas, desde el balcón del ayuntamiento de Oviedo, la lectura del pregón de la fiesta gastronómica del Desarme. Finalizado el acto tendrá lugar una descarga de fusilería a cargo de recreantes del ejército isabelino. Además, 71 establecimientos hosteleros de la ciudad ofertan hasta el día 26 de este mes el típico menú a base de garbanzos con espinacas y bacalao, callos y arroz con leche.

Homenaje

La sala principal del Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 18.00 horas la entrega de la insignia de oro de la Asociación del Día de Galicia en Asturias al propietario del Real Oviedo, Jesús Martínez Patiño, que también será nombrado socio de honor por su apoyo al deporte y los lazos de la hermandad entre Galicia y Asturias. En el acto se sorteará una camiseta firmada por toda la plantilla del Oviedo. Las invitaciones, gratuitas, pueden retirarse en el propio auditorio o en la sede del Centro Asturiano de Oviedo de la calle Uría.

Ópera

El teatro Campoamor acoge a las 19.30 horas la penúltima función de la ópera "Roméo et Juliette", de Charles Gounod. La función tiene una duración aproximada de tres horas y diez minutos, con un descanso de 20 minutos por el medio. Todavía hay entradas disponibles a precios que van de los 10 a los 65 euros.

Exposición

La Escuela municipal de artes plásticas y escénicas inaugura hoy, a las 19.30 horas, la exposición "Instantes" en la sala polivalente del Instituto Asturiano de la Juventud, ubicada en la calle Leopoldo Calvo Sotelo, número 5. La muestra reunirá obras de pintura hasta el 31 de octubre. Del 7 al 21 de noviembre se exhibirán los trabajos de cerámica y escultura. En ambas participarán 303 alumnos de la Escuela municipal de artes plásticas y escénicas.

Teatro

El teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas la representación de la obra "Vuelu d’andarines", a cargo de la compañía "Nun Tris Teatro", encuadrada en el festival de teatro Nel Amaro. Entrada libre.

Cuentacuentos

La biblioteca de La Granja, en el Campo San Francisco, alberga a las 18.00 horas el cuentacuentos "Cuentos del mar" de Olga Cuervo. Esta actividad está organizada por el personal de la biblioteca "José María Laso Prieto" y el aforo es limitado a dos adultos por niño. Hace falta inscripción previa.

Escuela Municipal de Salud

La Escuela Municipal de Salud continúa, a las 19.00 horas, sus charlas en el centro social de Argañosa con una charla del colegio de enfermería sobre prevención de caídas. La sesión será impartida por Margarita Fernández García, coordinadora de Enfermería en el Centro de Salud de Sotrondio. Entrada libre.

Literatura

La librería Matadero Uno (plaza de Riego) es escenario a las 19.00 horas de la presentación del libro "Semeyes del Underground", de Diego Martínez. Entrada libre.

Gijón

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Danza Xixón

A las 20.00 horas, en el Antiguo Instituto, habrá un taller de movimiento y coreografía con Antonio León. El precio será de cuatro euros. A las 20.30 horas, encuentro y conversación con Olga Mesa.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

A las 19.00 horas, se inaugurará la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo, que podrá visitarse hasta el 21 de marzo de 2026. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Festival Fantastic Gijón

A partir de las 18.30 horas, en el Paraninfo de la Laboral, se proyectarán varios cortometrajes de la Sección Oficial del_festival de cine "Fantastic Gijón". A las 20.00 horas, se proyectará "Anzu, gato fantasma".

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, Jesús Ge protagonizará el encuentro poético "Yo no he dicho eso". Organiza la Sociedad Cultural Gesto.

Arte en el Barrio

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, concierto de "Carolina y los Alisios".

Espacio Local

De 20.00 a 22.00 horas, se podrá ver la exposición "Elementos cotidianos", de Laura Serrano Benavides.

La Caja de Músicos

A las 21.30 horas, concierto de "Entropía".

CMI El Llano

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

Librería La Revoltosa

A las 19.30 horas, tendrá lugar la presentación del libro "Luz de driada", con su autora Yosune Álvarez.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas, habrá un festival en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa, en la calle Severo Ochoa.

Fundación Alvargonzález

Último día para visitar la muestra "Azules", de Blanca de Bonrostro. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Estreno teatral

El teatro Palacio Valdés acoge, a las 20.00 horas, al estreno absoluto de la obra "Yo solo quiero irme a Francia", dentro de la programación de escenAvilés.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés inaugura a las 18.00 horas la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica. El acto contará con la presencia del artista valenciano.

Gozzon Jazz Festival

Arranca hoy el primer festival de jazz en el concejo gozoniego. A las 19.00 horas se inaugurará la muestra "Exposición Iconos del Jazz", de Fran Moreno, en el Espacio Pilatos; a las 19.45 se presentará el libro "Baron’s Court", de Terry Taylor, a cargo del colectivo bruxista en la plaza La Baragaña. A las 21.00 horas, concierto de Aknot en ese mismo espacio, y a las 23.30 horas, sesión jazz colectivo bruxista djs, en el Bar de Fran.

V Campus Feminista y visita guiada

De 17.30 a 19.00 horas, ponencia titulada "Contra el edadismo:_reflexión y empoderamiento", con Anna Freixas, escritora feminista y doctora en psicología. Presentará el acto Paloma Fernández Llera. Y de 19.30 a 20.30 horas, visita teatralizada "Verbenas y Estampas" con Factoría Norte. Recorrido por el casco histórico desde la Casa de Cultura a la Casa de las Mujeres con la compañía de Maruja Mallo y otras mujeres avilesinas protagonistas de la historia de la villa.

Festillingües

El palacio de Camposagrado acoge la primera edición del encuentro cultural sobre lenguas y culturas. La inauguración del mercado será a las 17.00 horas, y también el inicio de una mesa redonda sobre la inteligencia artificial, las tecnologías y su impacto en las lenguas minoritarias. A las 18.00 horas habrá una conferencia de Marina García y Elena Álvarez, responsables del proyecto Asturxules. Una hora después se proyectará el documental sobre la transmisión generacional de la lengua, y a las 20.00 horas una nueva mesa redonda, en este caso sobre la creación artística en lenguas minoritarias.

Taller de títeres

La biblioteca Bances Candamo, en la Casa de Cultura, acoge a las 18.00 horas el taller de títeres y animales "pop-up", a cargo de Pintar-Pintar. Dirigido a público de entre 5 y 8 años. Hay 20 plazas disponibles y es necesario inscribirse en la sala infantil de la biblioteca.

Teatro familiar en Los Canapés

El centro sociocultural Los Canapés acogerá a las 18.00 horas la última obra de Luz de Gas para público infantil y familiar "Dibújame una palabra".

Certamen de pintura en Luanco

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gozón y el Espacio de Arte Acuña organizan en el Museo Marítimo de Asturias el certamen de pintura IX_Memorial José Andrés Gutiérrez Alonso, artista luanquín fallecido. Las inscripciones comenzarán a las 10.00 horas y las obras, de tema libre, deberán ser entregadas como muy tarde a las 13.30. Podrán participar menores desde los 3 hasta los 18 años, en cuatro categorías.

"El ilusionista", en Gozón

A_las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Gozón, en Luanco, se presenta el espectáculo "Secretum", de José Armas, "el ilusionista". Se trata de magia al más alto nivel, que ha consechado éxitos en París, Bruselas, Madrid y Lisboa entre otras grandes ciudades. La propuesta incluyirá escapismo, retos mentales, y predicciones entre otros. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Local Juvenil de Castrillón

Taller de decoración de tazas para jóvenes de 12 a 30 años, a partir de las 18.30 horas en la calle Acebo 5, en Piedras Blancas.

Visitas a la nao "Victoria" en el muelle próximo al Niemeyer

Hasta el próximo domingo, día 19, y entre las 10.00 y las 19.30 horas se puede visitar en el muelle de San Agustín, anejo al Centro Niemeyer de Avilés, la nao "Victoria". Las entradas generales tienen precios que oscilan entre los 3 y los 6 euros.

Exposición de Noé Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/_Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

"Az-zulay", exposición de materiales cerámicos en Soto del Barco

El título "Az- zulay" surge de la palabra de origen árabe que da lugar a la actual palabra "azulejo" y que significa "pequeña piedra pulida". La artista TaniaBlanco profundiza con esta propuesta en la línea de trabajo que iniciara con "Ayalga", donde ya invitaba a reflexionar sobre la gestión de residuos y las relaciones entre la naturaleza, la degradación ambiental y los espacios de creatividad que se abren al analizar y actuar sobre estas cuestiones. El proyecto "Az- zulay" incluye la creación de una nueva serie de obras que investigan los materiales cerámicos de construcción que llegan de manera residual a las costas de distintos puntos de la península Ibérica (entre ellos Granada y Asturias). Abre hasta el 30 de octubre en la biblioteca de La Arena (Soto del Barco). Horario: lunes, miércoles y viernes, de 16.30 a 20.30 horas; y los martes y jueves, de 10.00 a 13.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Las Cuencas

Jesús Bienvenido es "El Rámper" en Mieres

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acoge esta tarde, desde las 20.00 horas, la representación de la obra "El Rámper", de Jesús Bienvenido. Un espectáculo músico-teatral compuesto por Jesús Bienvenido –en la imagen caracterizado como en la función– en el que se narra, a través de la historia íntima de su personaje, la dura represión que sufrieron los autores, directores e intérpretes de la murga y el coro de aquellos años desde que se produjo el Golpe de Estado, en julio de 1936. La entrada es libre.

Jornadas gastronómicas del pitu caleya y la trucha en Sobrescobio

El concejo de Sobrescobio celebra hasta el domingo 19 de octubre sus XXVIII Jornadas gastronómicas del_pitu caleya y la trucha. El menú, por 28 euros, incluye sopa de curruscos, truchas fritas, pitu caleya, postre casero, bebida y café. Un total de ocho establecimientos ofrecen el menú.

Cine en Sama de Langreo

El Cine Felgueroso de Sama acoge hoy la proyección, a las 19.30 horas, de la película "Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero". Tras la proyección de la cinta, tendrá lugar un encuentro con los directores, Sergio Montero y Asur Fuente, quienes también firman el guion.

Jaime Izquierdo presenta su nueva obra en Caborana

"Una nueva economía para la aldea del siglo XXI" es la nueva obra de Jaime Izquierdo, editada por KRK. Esta tarde, a las 19.00, se presenta en el local social de la Junta de Iniciativas de Caborana (Aller). Estarán, además del autor, José Antonio González (geógrafo) y Óscar Rodríguez (de la Junta de Iniciativas).

"Una tarde inolvidable", presentación literaria en Laviana

Víctor Buelga presenta este viernes a las 19.30, en el Cidan de Pola de Laviana, su libro "Una tarde inolvidable". El autor rinde homenaje a su abuela Nemesia, madre de doce hijos, viuda muy pronto y pilar familiar.

Centro

Concierto de "The Houdinis" en La Fresneda (Siero)

El grupo gijonés "The Houdinis" da un concierto gratuito a las 19.30 horas en el centro cultural de La Fresneda en el que tocará una selección de grandes éxitos del pop – rock. "The Houdinis" es un cuarteto de rock-folk-swing integrado por músicos con una amplia trayectoria en grupos folk y rock de la región: Gonzalo Pumares (violín), Carlos Cabo (guitarra y voz), Marcos Álvarez (guitarra y voz) y Álex Fernández (batería). En su repertorio caben un montón de éxitos de los 60s, 70s, y 80s, con repaso de temas de todos los estilos, desde Tino Casal, Alaska, "Abba", Tina Turner, Prince, Michael Jackson, Jeanette, "A-ha", "Europe" o "Queen", entre otros.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Música en el Casino de Llanes

La asociación cultural "Player 3" trae al Casino de Llanes a "De Fem", un grupo formado en 2020 y compuesto por Celia Posada (voz y guitarra), Miguel Ruiz (guitarra) y Antonio Tamargo (batería, bajo, teclados, guitarra). Su imaginario musical transita entre el dream pop y el indie de atmósferas oníricas: ecos de "Feist", "Men I Trust", "Widowspeak" o "Daughter", y una línea directa con los "Mazzy Star" de Hope Sandoval. El concierto, con entradas gratuitas previa reserva en la página web https://casaculturallanes.eventbrite.com empieza a las 19.30 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11-00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos, cerrado.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Occidente

Teatro en El Franco con Adrián Conde

El auditorio As Quintas de La Caridad (El Franco) acoge a las 20.00 horas el espectáculo "Check Out", original de Adrián Conde. La obra narra la historia de Eugenio, que jornada tras jornada trabaja entre maletas, transportando la vida de otras personas sin tener apenas tiempo para pensar en la suya, con añoranza de poder pasar más tiempo con su esposa e hijos. Una comedia visual que nos transporta al cine mudo, plagada de sorpresa y simbolismo, donde se nos invita a reflexionar sobre el ritmo frenético en el que vivimos y las prioridades de nuestra propia vida.

Encuentro literario en Luarca

Miguel Rodríguez Monteavaro, premio Xuan María Acebal de poesía en asturiano con la obra "Al disparar nunca parte", es el autor invitado a compartir un rato con el público interesado en su literatura. La cita es a las 17.00 horas en la Casa de Cultura de Luarca (Valdés). Miguel Rodríguez Monteavaro (Boal, 1990) escribe en gallego de Asturias y en asturiano; ha publicado seis libros de poesía. Además, Monteavaro fue ganador de varios premios literarios: el XIX Premio Xeira de Narracióis Curtias, el XIX Premio de Poesía Padre Galo, el Asturias Joven de Poesía o el I Premio Ría del Eo de Poesía.

Museo del Vino de Cangas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.