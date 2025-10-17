Cambio de hora en octubre de 2025: este es el día en el que volvemos al horario de invierno

Cada mes de octubre llega la misma pregunta, ¿cuándo cambiamos de hora? Y es que es en este mes cuando pasamos al horario de invierno, algo que muchos agradecerán sobre todo porque ya estamos notando como cada vez anochece antes.

Un cambio de hora que está en entredicho, ya que algunos opinan que no deberíamos cambiar la hora y mantenernos durante todo el año igual. Además, siempre pasa lo mismo cuando se da el cambio de hora. ¿Tenemos que cambiar el reloj? ¿Vamos a dormir más? son algunas preguntas que nos hacemos cuando toca este cambio de hora.

Un reloj / Freepik

Afortunadamente, la tecnología está de nuestro lado, y no tendremos que cambiar la hora de nuestros dispositivos electrónicos, como nuestros ordenadores o teléfonos móviles. Y tampoco afecta si tenemos la alarma programada, ya que sonará con el cambio de hora ya hecho.

Cosa muy distinta con los relojes que no estén conectados a internet, como ocurre con los relojes de pared o los de la mesilla, que tendremos que cambiar de forma manual. Lo mejor, sobre todo si nos tenemos que levantar a una hora concreta, es cambiar el reloj antes de irnos a la cama para que no tengamos problema por la mañana.

Pero, ¿cuándo cambia la hora? Pues el cambio de hora al horario de invierno tendrá lugar en la noche del sábado 25 de octubre al domingo 26 de octubre. Concretamente será a las tres de la mañana, cuando el reloj volverá a las dos de la mañana, ganando una hora más de sueño para este día.

Primera semana

Además, al menos durante la primera semana, veremos cómo anochece un poco más tarde que de costumbre, aunque según vayan pasando los días, estos serán más cortos, con lo que anochecerá antes.