El idílico lugar al oeste de España donde un jubilado solo necesita 800 euros al mes para todos su gastos

Muchos jubilados comprueban como cambia su vida una que empiezan esta época dorada de su vida. Hya que vigilar más los ingresos y organizarse. Para muchos el importe medio de las pensiones no permite cubrir todos los gastos diarios.

En otros países de Europa, muchos jubilados se plantean ahora empezar una nueva vida en latitudes más benignas. Vivir en el extranjero se convierte así en una opción atractiva para mantener el poder adquisitivo y disfrutar al mismo tiempo de un clima soleado.

Para un jubilado con un presupuesto de unos 1.200 euros al mes, hay destinos que permiten llevar una vida cómoda. Y eso incluyendo alojamiento, alimentación y ocio a un precio reducido. Entre estos lugares, hay un país que destaca. Ofrece un equilibrio perfecto entre calidad de vida, sol y precios asequibles. Se trata de Portugal. D

Este país seduce por su clima suave, su proximidad geográfica y, sobre todo, por un coste de vida muy inferior al de otros países. En algunas regiones, especialmente en el Algarve o en los pueblos del interior, se puede vivir cómodamente con menos de 800 euros al mes. Un jubilado puede alquilar un apartamento agradable por unos 400 euros, a veces menos si se aleja de las grandes ciudades. Los productos alimenticios, los servicios sanitarios y el transporte público también siguen siendo más asequibles.

Los mercados locales rebosan de productos frescos a precios bajos. Los restaurantes también ofrecen platos abundantes por menos de diez euros. La relación calidad-precio sigue siendo inmejorable para aquellos que desean combinar tranquilidad y sol.

Portugal también ofrece un ambiente tranquilo, ideal para los jubilados que buscan un estilo de vida equilibrado. La población es muy acogedora, la cultura es rica y la gastronomía es famosa.

Entre las pintorescas callejuelas de Lisboa, las doradas playas del Algarve y las verdes colinas del norte, el país ofrece una gran diversidad de paisajes que favorecen el bienestar y la relajación.

Además, la ventajosa fiscalidad ha sido durante mucho tiempo una ventaja para los jubilados extranjeros. Aunque algunas medidas han cambiado, el país sigue siendo un destino financieramente interesante. Los gastos en energía o salud suelen ser mucho más bajos. Esto permite a los jubilados conservar un buen margen de maniobra financiera. Si bien Portugal sigue siendo una apuesta segura, otros países también atraen a jubilados con un presupuesto limitado.