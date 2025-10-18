Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 18 de octubre

Oviedo

Desarme. Continúan las celebraciones del Desarme con los siguientes actos: De 11.00 a 14.00 horas pasacalles y actuación de bandas de música por diferentes calles con llegada final a la plaza Alfonso II (Catedral). A las 11.00 horas en la plaza Alfonso II, concentración de cofrades del Desarme y recreantes vestidos con trajes de época para iniciar desfile con la agrupación musical «San Salvador» hasta la plaza La Constitución. A las 11.30 horas en la plaza La Constitución se celebrará la ofrenda floral en la iglesia de San Isidoro el Real ante los restos de combatientes de 1836, con salva militar y la Fiesta de la Paz, en la que participarán recreantes de las tropas isabelinas, miembros de la Cofradía del Desarme y población ataviada con trajes de época, para continuar con desfile junto a la Banda de Música Ciudad de Oviedo hasta la plaza Alfonso II. A las 12.00 horas las bandas participantes ofrecerán sus actuaciones en la plaza Alfonso II con 15 minutos por agrupación y para finalizar todas juntas interpretarán el himno de Asturias, en versión de Antolín de la Fuente, bajo la dirección de David Colado Coronas. Participarán las bandas de Música Ciudad de Oviedo, Pola de Siero, Candás, San Martín del Rey Aurelio y Noreña. A las 17.30 horas se celebrará el concurso de vestimenta de época en el paseo del Bombé del Campo San Francisco y a las 20.00 horas el desfile por las calles de Oviedo hasta la plaza La Constitución junto con recreantes de tropas isabelinas. A las 20.30 horas desde el balcón del Ayuntamiento se realizará la Proclamación del Desarme con la lectura de la obra ganadora del IV Certamen internacional de poesía «El Desarme en verso» y la interpretación final del himno del Desarme. Además, 71 establecimientos hosteleros de la ciudad ofertan hasta el día 26 de este mes el menú a base de garbanzos con espinacas y bacalao, callos y arroz con leche.

Ópera. El teatro Campoamor acoge a las 19.00 horas la última función de la ópera «Roméo et Juliette», de Charles Gounod. La función tiene una duración aproximada de tres horas y diez minutos, con un descanso de 20 minutos por el medio. Todavía hay entradas disponibles a precios que van de los 16 a los 183 euros.

Exposición. La Escuela municipal de artes plásticas y escénicas inaugura hoy, a las 19.30 horas, la exposición «Instantes» en la sala polivalente del Instituto Asturiano de la Juventud, ubicada en la calle Leopoldo Calvo Sotelo, número 5. La muestra reunirá obras de pintura hasta el 31 de octubre. Del 7 al 21 de noviembre se exhibirán los trabajos de cerámica y escultura. En ambas participarán 303 alumnos de la Escuela municipal de artes plásticas y escénicas.

Folclore en la calle. La asociación de baile y folclore Filandón ofrece esta mañana una actuación coincidiendo con el mercado semanal de La Corredoria, que se celebra en la plaza del Conceyín entre las 9.00 y las 15.00 horas. Esta actuación está enmarcada en el programa municipal de «Folclore en la calle».

Samaín. La estación de tren de La Manjoya, en la senda verde, alberga a las 17.00 horas un juego de escape para celebrar el nuevo año celta con los sabrosos frutos del otoño como protagonistas. Se requiere inscripción previa.

Escuela Municipal de Salud. La Escuela Municipal de Salud continúa, a las 19.00 horas, sus charlas en el centro social de Argañosa con una charla del colegio de enfermería sobre prevención de caídas. La sesión será impartida por Margarita Fernández García, coordinadora de Enfermería en el Centro de Salud de Sotrondio._Entrada libre.

Gijón

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Galas Corales. A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, se celebra la segunda cita del ciclo de galas corales de la agrupación coral San Antonio. Actuarán el coro La Flor de Pola de Lena y el coro La Bodega de Candás.

Jornada de Polifonía. A las 19.45 horas, en la iglesia de San Pedro, concierto del Ensamble Vocal Gijón y del coro joven «Lithos» en el marco de la VIII Jornada de polifonía.

Danza Xixón. A las 13.30 horas, se inaugurará en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial una exposición conmemorativa por los 25 años de «Zig Zag Danza», bajo el título «Resistencia en movimiento». Se podrá visitar hasta el 25 de octubre. A las 18.00 horas, en el Espacio Escénico El Huerto, «Escena Miriñaque S.L.» ofrecerá el espectáculo «tÁ». A las 20.30 horas, en el teatro Jovellanos, «Proyecto Piloto» ofrecerá «Sin embargo se mueve».

Escena Amateur. A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, la asociación Teatral Crea Escena Manzanares, de Ciudad Real, ofrecerá la obra «Entre mujeres».

Festival Fantastic Gijón. A partir de las 18.30 horas, en el Paraninfo de la Laboral, se proyectarán varios cortometrajes de la Sección Oficial del_festival de cine «Fantastic Gijón». A las 20.00 horas, se proyectará el largometraje «Flush», de Grégory Morin.

Jardín Botánico Atlántico. A las 12.00 horas, Luis Sánchez impartirá el taller para adultos «Cosmética vegana». La actividad, con plazas limitadas, se enmarca en la programación de «Otoño en el Botánico».

Museo Evaristo Valle. A las 12.30 horas, tendrá lugar la visita guiada «Kami no Ki - Árboles sagrados del espíritu japonés». Asimismo, la exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 19.00 horas, concierto de José Luis Acebal en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa, en la calle Severo Ochoa.

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva. A las 11.00 horas, se desarrollará la actividad micológica «Ruta en busca de las Setas de Otoño». Las plazas son limitadas.

Librería Toma 3. A las 13.00 horas, se presentará el libro «Tu pelo no es muy normal», de Jesús Ordovás.

CMI El Llano. Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha II», del proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Antigua Rula. Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición «Fareras. La luz que nos guía». El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición «Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos». Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición «La Estación del Vasco en Oviedo», comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Exposición de Mariscal. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Mariscal dialoga con Miranda», que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Teatro en el Palacio Valdés. El teatro Palacio Valdés acoge, a las 20.00 horas, al estreno absoluto de la obra «Yo solo quiero irme a Francia», dentro de la programación de escenAvilés. Con María Galiana y Nieve de Medina. Todas las entradas vendidas.

Excursión para jóvenes. Se celebra la primera salida del programa «Sendera», de rutas guiadas por el entorno natural de la comarca. Están dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años. El punto de salida será a las 11.00 horas de la pista «pumtrack» de Villalegre, para caminar hasta la cascada del Escañorio. La hora previstade llegada es a las 15.00 horas. Es precisa inscripción previa en @espaciojovenaviles

Teatro en el Niemeyer. «Escenas de la vida conyugal» se representa a las 18.00 horas en el Centro Niemeyer. Con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Todas las entradas están vendidas.

V Campus Feminista. El Campus feminista de Avilés acoge hoy diversas actividades. En la Casa de Cultura, de 11.00 a 12.15 horas se celebrará la ponencia «El trauma del patriarcado y el hilo morado del feminismo» con Paula Marín, psicóloga, formadora y divulgadora. A las 12.30 comenzará otra intervención: «Nuevos retos en las violencias de género: violencia vicaria y violencias sexuales» con Carla Vall i Duran, abogada y criminóloga. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará la charla «¿Cómo nos afecta la presión estética? Datos y reflexiones sobre el ideal de belleza» con Júlia Salander, politóloga, analista de datos y divulgadora feminista. Todas las conferencias las presentará Paloma Fernández Llera. A las 19.30 será el monólogo «Soy hiperactiva», con Pepa Cases, actriz, bailarina y coreógrafa.

Festillingües. El palacio de Camposagrado acoge la primera edición del encuentro cultural sobre lenguas y culturas. Se desarrollarán diversas actividades en la plaza de Camposagrado a lo largo del día.

Hogar sostenible. El pabellón de exposiciones de La Magdalena acoge una nueva edición de la feria «Hogar Sostenible». El horario es de 11.00 a 20.00 horas.

Visitas a la nao «Victoria» en el muelle próximo al Niemeyer. Hasta el próximo domingo, día 19, y entre las 10.00 y las 19.30 horas se puede visitar en el muelle de San Agustín, anejo al Centro Niemeyer de Avilés, la nao «Victoria». Las entradas generales tienen precios que oscilan entre los 3 y los 6 euros.

Club juvenil de lectura. La sala polivalente de la Casa de Cultura acoge una nueva edición del club juvenil de lectura con Patricia Ibárcena. Será a las 18.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera). Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer. La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Exposición de Noé_Baranda y Javier Soto en el CMAE. En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/_Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición «Paraíso gris oscuro» la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que según su comisaria, «no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida». Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

«Llangréu natural», lo mejor del medio rural asturiano en Langreo. Langreo celebra este fin de semana su feria «Llangréu natural». Incluye concurso ganadero a nivel local, y además, muestra de razas autóctonas asturianas, mercado artesanal... El recinto, que abre a las 10.00, se encuentra ubicado en la estación de autobuses de La Felguera.

«Encuentros con la música» en el teatro de El Entrego. Hoy se celebra la segunda sesión de los «Encuentros con la música» de San Martín del Rey Aurelio, desde las 19.30 en el teatro de El Entrego. Actúan, además del coro organizador, el «San Andrés», la Orquesta del Conservatorio Municipal de Lena; el Coro de Ribadedeva; el Conservatorio Profesional de Música de la Mancomunidad del Valle del Nalón y el Coro «Kataliturri Donemiliaga Eta Barrundiako Abesbatza», de Ozaeta (Vitoria).

Jornadas gastronómicas del pitu caleya y la trucha en Sobrescobio. El concejo de Sobrescobio celebra hasta el domingo 19 de octubre sus XXVIII Jornadas Gastronómicas del_Pitu Caleya y la Trucha. El menú, por 28 euros, incluye sopa de curruscos, truchas fritas, pitu de caleya, postre casero, bebida y café. Un total de ocho establecimientos ofrecen el menú.

Canción asturiana en Sama. El Cine Felgueroso de Sama acoge hoy una nueva sesión del concurso de canción asturiana «Ciudá de Llangréu». Comienza alas 19.00.

Concierto de Marisa Valle Roso. La cantante Marisa Valle Roso presenta su nuevo trabajo discográfico. Lo hace hoy, desde las 20.00 horas, en el teatro José León Delestal de La Felguera. Las entradas están a la venta en la web de la artista.

Premios Pozu Fortuna en Mieres. El pozu Fortuna, en Turón (Mieres), acoge hoy desde las 12.00 el acto anual de homenaje a los represaliados del franquismo, y al mismo tiempo, la entrega de los premios anuales que llevan su nombre, entregados a personas que defendieron y defienten la memoria histórica y la democracia. Hoy los premiados son Severino Arias y Mari Luz Fernández, Esther López y Manuel García «el Polesu».

Concierto de la «Sandman Orchestra» de jazz en La Felguera. La «Sandman Orchestra» actúa esta tarde en los locales de la Asociación La Salle, en La Felguera. Comienza las 20.00 horas, la entrada vale 10 euros. Es gratis para los socios.

«El misterio de Santa Cristina», presentación literaria en Mieres. La librería-café La Llocura de Mieres alberga este sábado la presentación de libro «El misterio de Santa Cristina. Historia y arqueología de un asentamiento prerrománico», de Iván Muñiz. El acto está organizado en colaboración con Amigos de Mieres. Empieza a las 19.00, La Llocura está en la calle Aller, número 1 de Mieres.

Centro

Teatro costumbrista en Candás. La compañía «Carbayín» pone en escena esta tarde en el teatro Prendes de Candás la obra costumbrista «La maxa la primer vez», de José Ramón Oliva. La función comenzará al término de la presentación, a partir de las 19.30 horas, del programa local contra la soledad no deseada, en el marco del Día mundial de la mujer rural.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa. Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Fiestas en Vibañu (Llanes). Vibañu, en Llanes, celebra fiestas este fin de semana en honor a la Virgen del Rosario. A las 9.30 horas está prevista la salida para cortar la «joguera»; a las 13:.00 horas comienza una sesión vermut, antesala de la comida popular prevista a las 14.00 horas; a las 16.30 horas será la bajada a hombros de la joguera hasta su lugar de plantación; desde las 17.00 horas, abren los hinchables para los más pequeños; a las 19.30 horas, espicha para todos los vecinos y sus allegados; a las 23.00 horas, comienza la verbena con discomóvil «Vas bailar» y a medianoche, actuación de la orquesta «Tekila».

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Fiestas del Rosario en Llamoso (Belmonte de Miranda). La localidad de Llamoso (Belmonte de Miranda) está de fiestas en honor de la Virgen del Rosario. La jornada festiva comienza a las 12.00 horas, con la tradicional misa con gaita, y posterior procesión. A continuación, tendrá lugar una animada sesión vermut y comida popular. Habrá juegos infantiles a partir de las 18.00 horas y música hasta la madrugada con Jeni y su acordeón, el dúo «Vibe» y el grupo «D’Cano».

Mercado en Cangas del Narcea. La villa canguesa celebra su mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación y productores agrícolas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas. En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.