El chef José Andrés celebra la época de los "platos que te calientan por dentro como la fabada asturiana" con esta versión: "Os prometo que funciona"

El chef José Andrés es especialista en versionar platos y adaptarlos a una cocina más sencilla, más del día a día. El asturiano, que reside en Estados Unidos, disfruta "españolizando" muchas recetas habituales en la dieta norteamericana. Esta vez lo ha hecho con el sándwich de queso a la plancha con sopa de tomate (al que también le ha añadido versión asturiana).

Para el mierense esta época de otoño es un festín para los sentidos y disfruta de empezar a preparar alimentos calientes. "En España, muchas sopas de tomate son frías… seguro que ya has probado el gazpacho y el salmorejo… y nuestras sopas y guisos calientes suelen ser muy contundentes, hechos para que te quedes pegado a los huesos y te calienten por dentro, como una deliciosa sopa de ajo o una fabada asturiana", explica a los lecotres de su blog.

Su última receta es una versión española de la sopa de tomate, un clásico americano. "Te prometo que esta receta funciona igual de bien con tomates enlatados. Con una pizca de pimentón y un chorrito de vinagre de jerez, esta sopa dice: 'Hola, amigo... ¡bienvenido al otoño!'", explica el chef.

Los americanos suelen acompañar la sopa de tomate con un sándwich de queso a la plancha. Y este acompañamiento también lo versiona el asturiano. Su versión favorita sería el bikini de jamón y trufa de Carles Abellan, que sirve en su restaurante, Tapas 24 (Barcelona). Su consejo para hacer este sándwich es utilizar "cualquier queso español que se derrita en el pan y lo haga más pegajoso, como San Simón, tetilla, Mahón..."

Versión asturiana

El chef asturiano, siempre fiel a su tierra, también propone una versión asturiana de este sándwich de queso a la plancha para el que sugiere utilizar un queso azul, como un "Mama Marisa", un queso asturiano de Rey Silo.

"Si te cuesta encontrar esos quesos, la mozzarella y el queso azul seguirán funcionando perfectamente", propone a todas aquellas personas que siguen sus versiones de recetas. El cometido de José Andrés con este espacio es dar opciones fáciles de preparar, pero sin perder ese toque de buen comer.

Al chef mierense José Andrés le encanta comer y es un enamorado de la gastronomía española. Pero en Asturias empezó todo. “Aquí es donde nací y donde comenzó mi amor por la comida”, comentó el chef a sus hijas, durante la grabación de un documental para HBO donde el chef quiere dar a conocer los mejores platos, productos y restaurantes de España. Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia, Lanzarote y Asturias son los puntos que visitaron.