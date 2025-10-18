El Museo Gustavo de Maeztu inaugura una monográfica del asturiano Miguel Galano
El artista presenta en Estella (Navarra) "Días sin sol", una exposición con treinta obras que se podrán ver hasta el 22 de febrero
El Museo Gustavo de Maeztu inauguró ayer "Días sin sol", una exposición dedicada al artista Miguel Galano (Tapia de Casariego, 1956), "uno de los pintores españoles más singulares y poéticos de las últimas décadas", destaca la institución museística de Estella.
La exposición permanecerá abierta hasta el 22 de febrero y ofrecerá al público un recorrido por la esencia de la pintura del asturiano, "marcada por el silencio, la memoria y la luz contenida".
El Museo Gustavo de Maeztu destaca la capacidad de Galano de "transformar paisajes, arquitecturas y objetos cotidianos en imágenes atemporales, situándose en un espacio íntimo de contemplación, donde la emoción y la sobriedad dialogan con la tradición pictórica". El discurso expositivo, con treinta obras, subraya la relación de Galano con la tradición española.
