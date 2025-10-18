Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 18 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 18 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 06, 15, 20, 21, 28 y 49. El número complementario es el 08 y el reintegro, el 0. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0898984, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
- El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros