Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 19 de octubre de 2025

Oviedo

Desarme. El Desarme celebra su día grande con varios actos: a las 11.30 horas, miembros de la cofradía entregarán al alcalde, Alfredo Canteli, el escrito de la declaración de la celebración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. A las 12.00 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá un multitudinario brindis con sidra para celebrar la distinción. A las 12.30 horas tendrá lugar en el Filarmónica el concierto de Nando Agüeros titulado «Canciones desnudas» y a las 18.30 horas, la plaza Trascorrales alberga el recital poético «Poesía impaziente: con las armas del verso», organizado por la cofradía en colaboración con la Asociación de Escritoras y Escritores de Asturias. Además, 71 establecimientos hosteleros de la ciudad ofertan hasta el día 26 de este mes el menú a base de garbanzos con espinacas y bacalao, callos y arroz con leche.

Folclore en la calle. El grupo folclórico «Trasgu» protagoniza las actuaciones por las calles del centro y el Antiguo organizadas en el marco del programa «Folclore en la calle» de la concejalía de Festejos de Oviedo, a partir de las 11.30 horas.

Cine. El teatro Filarmónica es escenario a las 19.00 horas de la proyección de la película «La balada de Cable Hogue», de Sam Peckinpah. Se trata de un filme de 1979 y 121 minutos de duración que se pasará en versión original (con subtítulos en castellano) en el marco del ciclo de cine Radar, impulsado por la Fundación Municipal de Cultura. Entrada libre.

Apertura de una exposición. La escuela municipal de artes plásticas y escénicas inaugura hoy, a las 19.30 horas, la exposición «Instantes» en la sala polivalente del Instituto Asturiano de la Juventud, ubicada en la calle Leopoldo Calvo Sotelo, número 5. La muestra reunirá obras de pintura hasta el 31 de octubre. Del 7 al 21 de noviembre se exhibirán los trabajos de cerámica y escultura. En ambas participarán 303 alumnos de la Escuela municipal de artes plásticas y escénicas.

Museo de Bellas Artes. Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición «Vértigo/en el vacio del yo/desvelar», de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Danza Xixón. A las 12.30 horas, en el Espacio Escénico El Huerto, «Escena Miriñaque S.L.» ofrecerá el espectáculo «tÁ». A las 13.00 y a las 19.00 horas, en el Museo del Ferrocarril, María Moreno ofrecerá «Verso libre». A las 17.30 horas, en Laboral Ciudad de la Cultura, «LaMona Danza» interpretará la obra «Memorias de Trapo».

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Museo Evaristo Valle. A las 12.00 horas, Cristina Gestido, a la viola, y Mario Bernardo, al piano, ofrecerán el concierto «Canciones asturianas». Además, la exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico. A las 12.00 horas, se desarrollará el taller familiar «¡Manos a la huerta!». Las plazas de la actividad, enmarcada en la programación de «Otoño en el Botánico», son limitadas.

Festival Fantastic Gijón. A partir de las 18.30 horas, en el Paraninfo de la Laboral, se proyectarán varios cortometrajes de la Sección Oficial del_festival de cine «Fantastic Gijón». A las 20.00 horas, clausura del certamen con la película «La tienda de los horrores», de Frank Oz.

Librería café Toma 3. A las 13.00 horas se presentará el libro «Urraca, urraquita, urraquitita», de Jaime Riba.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 13.30 horas, sesión vermú con Pablo Pérez en la sede de la entidad, en la calle Severo Ochoa. A las 19.00 horas, concierto de Tere Rojo.

CMI El Llano. Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha II», del proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Antigua Rula. Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición «Fareras. La luz que nos guía». El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición «Confecciones Gijón: Más allá de Ike», del proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Teatro en el Niemeyer. El Centro Óscar Niemeyer acoge, a las 18.00 horas, la última representación de «Escenas de la vida conyugal», de Ingmar Bergman, con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Todas las entradas están vendidas.

Día Mundial Contra el Cáncer de ­Mama. La Asociación Española Contra el Cáncer de Mama (AECC) organiza hoy una jornada especial en la plaza de España, de 12.00 a 14.00 horas, con el lema «Avilés se tiñe de rosa».

Clausura Campus feminista. La Casa de las Mujeres acoge, de 12.00 a 13.30 horas un encuentro con Marisa Valle Roso con el título «La igualdad también se canta», y se puede participar en «Cenicientes», instalación urbana artística y cultural, homenaje a las mujeres del carbón. La clausura está prevista para las 13.30 horas.

Centenario adhesión de Valliniello. Hoy es el día grande de las jornadas y festejos titulados «Valliniello, un siglo presente», organizados para conmemorar la adhesión al municipio de Avilés. A las 12.00 horas será la misa, seguida, a las 12.45 de la danza prima con «Amigos de la Danza prima de Avilés». A continuación actuará la Banda de Música y a las 14.00 comenzará la comida popular, amenizada por Fernando Corujo.

La Seronda en Illas. La tradicional fiesta de otoño en el concejo de Illas comenzará hoy con el mercado tradicional, y a las 13.00 la actuación de la banda «La Garrapiella». A continuación, hacia las 14.00 horas, será el homenaje al monologuista y humorista «El Maestru».

Bosque comestible. El espacio de naturaleza invita a participar, a las 12.00 horas, en un taller de construcción de comederos para las aves. Es una actividad gratuita para pública familiar que se desarrolla en el calle José Cueto (tras la Escuela Oficial de Idiomas).

Festillingües. El palacio de Camposagrado acoge la primera edición del encuentro cultural sobre lenguas y culturas, que hoy llega a su final. De 11.00 a 14.00 horas se podrá disfrutar del Mercáu de les llingües y les cultures. También a las 11.00 se proyectará el documental «No se dice ye, se dice es. Represión llingüística na Asturies franquista», de Cuatro Gotes Producciones. A las 12.00, cuentacuentos «La curuxa Catuxa». La clausura será a las 14.00 horas.

Hogar sostenible. El pabellón de exposiciones de La Magdalena clausura hoy la II edición de la feria «Hogar Sostenible». El horario es de 11.00 a 20.00 horas.

Exposición de Mariscal. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Mariscal dialoga con Miranda», que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Patio patín. A las 12.00 horas, en el colegio El Quirinal (calle Fernando Morán ), taller gratuito de patín en línea para todos los públicos. A partir de 3 años y los menores de 14 deben ir acompañados; es obligatorio el casco y todas las protecciones.

Club juvenil de lectura. La sala polivalente de la Casa de Cultura acoge una nueva edición del club juvenil de lectura con Patricia Ibárcena. Será a las 18.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer. La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Visitas a la nao «Victoria» en el muelle próximo al Niemeyer. Hasta el próximo domingo, día 19, y entre las 10.00 y las 19.30 horas se puede visitar en el muelle de San Agustín, anejo al Centro Niemeyer de Avilés, la nao «Victoria». Las entradas generales tienen precios que oscilan entre los 3 y los 6 euros.

Cuencas

«Llangréu natural», lo mejor del medio rural asturiano en Langreo. Langreo celebra este fin de semana su feria «Llangréu natural». Incluye concurso ganadero a nivel local, y además, muestra de razas autóctonas asturianas, mercado artesanal... El recinto, que abre a las 10.00, se encuentra ubicado en la estación de autobuses de La Felguera. A las 11.30 se celebrará además la carrera popular anual.

Carrera contra el cáncer en Mieres. Mieres celebra este domingo su carrera contra el cáncer. A las 11.45 se dará salida a la prueba infantil y a las 12.00, la de los adultos. Los dorsales valen 8 euros, y se entregará camiseta. Las inscripciones se inician a las 9.00, en la zona de salida. El importe de la inscripción irá destinado a proyectos de investigación oncológica.

Jornadas gastronómicas del pitu caleya y la trucha en Sobrescobio. El concejo de Sobrescobio celebra hasta hoy sus XXVIII Jornadas Gastronómicas del_Pitu Caleya y la Trucha. El menú, por 28 euros, incluye sopa de curruscos, truchas fritas, pitu caleya, postre casero, bebida y café. Un total de ocho establecimientos ofrecen el menú.

«180836 Bernarda», teatro esta tarde en Mieres. El auditorio Teodoro Cuesta acoge esta tarde la representación de la obra teatral «180836 Bernarda», de la Lola Eiffel Company. Una obra sobre la guerra y el exilio. La entrada es libre hasta completar el aforo.

«Framerate: Pulse of the Earth»,en el pozo Santa Bárbara. El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21.00 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

«FolkAyer», música y tradición en Aller. El aparcamiento de Sotiello, en Aller, acoge la celebración de «FolkAyer», el décimo «Alcuentru folclóricu» del concejo. A las 12.00 se abrirá el mercado tradicional, con actuación de la bandina «Los Trimendos». A las 15.00 habrá comida popular y a las 16.00 actuación con Carlos Velasco y Chino el Indio.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres. La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana. El Cidan de Laviana acoge, hasta el 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición sobre el concurso «Miguel Nevado» en Laviana. El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición «El pozu que non va a pesllar», sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros «Manuel Nevado Madrid».

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller. El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica «La mina y la mar» en Ciaño. La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital «La Mina y la Mar», que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Centro

Mercado en Grado. La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Mercadillo artesano en Somao (Pravia). Este domingo se celebra una nueva edición del mercadillo artesano mensual de Somao (Pravia). Entre las once de la mañana y las tres de la tarde se exponen y venden un amplio catálogo de productos hortícolas, harinas y quesos biológicos, embutidos, bollería y pastelería, productos de segunda mano , jabones naturales, hierbas aromáticas, cerámica y ropa. A la una de la tarde se anuncia un cuentacuentos y no faltará la música durante el vermú, con la actuación de Lucía Alonso y Rodrigo Sturm.

Dani Mateo actúa en Candás. El humorista Dani Mateo ofrece su espectáculo «¿Por qué no te callas?» a partir de las 18.00 horas en el teatro Prendes de Candás (Carreño). La representación tiene una duración prevista de 90 minutos.

Exposición de óleos en Grado. El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos «Campos de Castilla y Árboles del Norte», de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

El Centro de Escultura (Museo Antón), en Candás. El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís. La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Jornada festiva en Caravia Baja en honor de la Virgen del Rosario. El culto a la Virgen del Rosario se traduce hoy en fiesta en Caravia Baja, con una misa a las 13.00 horas cantada por la Coral Asturiana de Gijón y posterior comida popular a base de paella de marisco. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, actuará la cantante Belén Rodríguez.

Laboratorio de cine en Ribadesella. El III Certamen cinematográfico «Amigos de Ribadesella» se desarrolla este fin de semana, en horario de 11.00 a 14.00 horas. Lo imparte Pablo Casanueva en la escuela de Collera e incluye un laboratorio de cine.

Espacio Joven en Llanes. Llanes ofrece el denominado su Programa de Ocio Alternativo Juvenil, en el paseo de las Marismas. La programación incluye actividades para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años durante los fines de semana de todo el año. El horario para hoy domingo es de 18.00 a 20.00 horas. El horario de cierre puede prorrogarse puntualmente ante actividades o celebraciones extraordinarias o especiales, informa la organización.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro». Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Ecomuseo de Somiedo. El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.