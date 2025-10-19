Paula Echevarría muestra la curiosa forma en la que se duerme su hijo: "Muero de amor"

El éxito de Paula Echevarría en redes sociales radica en su naturalidad. A lo largo de los años no solo comparte cómo se viste, sino que deja ver algunos detalles de su vida privada que a sus fans le encantan. Este "sábado noche" ha mostrado a sus seguidoras la curiosa forma en la que se duerme su hijo Miguel.

En una Storie de Instagram grabó un vídeo al vigilabebés donde se podía ver a Miguel cantanto. "Casi siempre se duerme cantando", comentó su madre que se declara "muerta de amor" por su hijo. En el vídeo se le puede ver cantanto una canción y también dando palmas mientras su madre se ríe al verlo a través de la cámara.

El hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres ya tiene 4 años. Por su parte, Daniela, la hija de Paula y David Bustamante tiene 17 años y es una habitual en las redes sociales de su madre. Posan juntas en fotografías e incluso se la llevó a un photocoll. Fue una decisión muy comentada que la asturiana zanjó dejando claro que su hija es libre de hacer lo que quiera y ahí estaba su madre para apoyarla.

La vuelta de Paula Echevarría a la televisión

Paula Echevarría vuelve a la televisión tras el gran éxito de "Velvet”. Y lo hace con una de esas series de época que tanto le gustan a sus fans. “A la deriva” es su nuevo trabajo para Antena 3.

La historia, que estará disponible en Atresplayer, nos transporta a Galicia, a los años setenta. Paula Echevarría interpreta a una de las protagonistas, una mujer que ha rehecho su vida tras dar por muertos a cinco marineros que supuestamente fallecieron en un naufragio. Sin embargo, contra todo pronóstico, los cinco reaparecen en un pequeño pueblo que esconde muchos secretos. Lucía, el personaje interpretado por Echevarría, tendrá un conflicto consigo misma cuando vea aparecer a su marido, uno de esos cinco desaparecidos, de regreso.