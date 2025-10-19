Suenan campanas de boda entre Alejandra Rubio y Carlos Costanzia: "Es la exclusiva del año"
El influencer Aless Gibaja desvela todos los detalles
Aless Gibaja se ha dejado ver este domingo 19 de octubre en la carrera más esperada para los amantes de los animales, el 'Perrotón Madrid 2025'. Desde allí ha aprovechado para defender a su amiga Alejandra Rubio de todas las críticas que ha recibido estos últimos meses.
"La amo, la adoro, me da mucha pena cuando veo tanto odio hacia ella y siempre está crucificada con todo lo que hace", explicaba Aless cuando se le comentaba lo criticada que había sido esta semana y los enfrentamientos que ha tenido con sus compañeros de trabajo al no ser consecuente con su personalidad pública.
Además, el influencer confesaba que es "mentira" que no se moje en su programa sobre los temas que le tocan de lleno porque "siempre da todo por su programa, al final es que al tener tanta exposición mediática es normal que tenga un escudo y se proteja".
En cuanto a lo feliz que la ve con Carlo Costanzia, Gibaja desvelaba que "ojalá" se den el 'Sí, quiero' pronto: "Estoy deseando que Carlo le pida matrimonio ya y que tengan otro bebé, tres bebés... cuatro. Estoy seguro que de aquí a nada se van a casar".
Esa boda sería "historia de España" y considera que no habrá exclusiva en ninguna revista de por medio, de hecho explicaba que "no hace falta hacer exclusiva, ya es la exclusiva del año".
Por último, sobre el pequeño Carlo, Aless desvelaba que "estamos todos locos con él, es un muñeco" y sobre el padre expresaba que "Carlo es ideal, un padrazo, está siempre cuidando a Alejandra".
