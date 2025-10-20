Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 20 de octubre de 2025

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA. «Genética prehistórica: el neandertal que habita en nosotros» es el título de la conferencia que ofrece esta tarde (19.30 horas) en el Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo Sotelo, 7) Eliecer Coto García, catedrático de Inmunología de la Universidad de Oviedo. Le presentará Carlos López Larrea, catedrático de Inmunología de la Universidad de Oviedo, y directivo de Tribuna Ciudadana. Eliecer Coto es doctor en Biología, Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Oviedo con una tesis sobre el estudio del ligamiento de los genes de los componentes c6, c7 y c9 del sistema del complemento humano, dirigida por Carlos Larrea. Su actividad investigadora se centra en el campo de las cardiopatías hereditarias (miocardiopatía hipertrófica y arritmias cardiacas) y las bases genéticas de las enfermedades renales. Acto organizado por Tribuna Ciudadana. Entrada libre hasta completar el aforo.

Desarme. Dentro de las jornadas gastronómicas del Desarme, 71 establecimientos hosteleros de la ciudad ofertan hasta el día 26 de este mes el menú a base de garbanzos con espinacas y bacalao, callos y arroz con leche. Además, la plaza Trascorrales acoge a las 19.30 horas una conferencia sobre «Historia de los garbanzos del Desarme», que incluye una cata de garbanzos con bacalao y espinacas.

Escuela Municipal de la Salud. La Escuela Municipal de la Salud ofrece a las 20.00 horas en el centro social de La Riera una charla sobre el fortalecimiento del suelo pélvico y fisioterapia, protagonizada por María Blanco Díaz, profesora de la Universidad de Oviedo y presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de Asturias.

Cine. El teatro Filarmónica es escenario a las 20.00 horas de la proyección de la película «La Gabbinella e il Gatto», una actividad incluida dentro del ciclo de cine italiano «Más allá de lo real, la fantasía del cine italiano». Entrada libre.

Artes plásticas. La Escuela municipal de artes plásticas y escénicas inaugura hoy, a las 19.30 horas, la exposición «Instantes» en la sala polivalente del Instituto Asturiano de la Juventud, ubicada en la calle Leopoldo Calvo Sotelo, número 5. La muestra reunirá obras de pintura hasta el 31 de octubre. Del 7 al 21 de noviembre se exhibirán los trabajos de cerámica y escultura. En ambas participarán 303 alumnos de la Escuela municipal de artes plásticas y escénicas.

Ilustración. El Espacio de Exposiciones del centro social Villa Magdalena acoge hasta el día 31 de octubre una muestra de ilustraciones de Belkys Castillo.

Gijón

Antiguo Instituto. A las 19.00 horas, se presentará el libro «Estudios (III) (Obra completa)», de Xuan Xosé Sánchez Vicente. También, a la misma hora, se presentará la antología poética «De adobe y mar», de Francisco Álvarez Velasco. La actividad está organizada por la Sociedad Cultural Gesto.

Ateneo Obrero. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Asun Cámara, Doctora Ingeniera de Montes y profesora en la Escuela Politécnica de Mieres, ofrecerá la conferencia «¿Para qué sirve un bosque?».

CMI El Llano. Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha II», del proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

CMI El Coto. Hasta el 31 de octubre estará la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha I», encuadrada en el proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

CMI La Arena. Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título «Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro», de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

Galería Bea Villamarín. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés. Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de 500 años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Conferencia de traumatología. El doctor Sergio Ramos García, jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) ofrece una conferencia, a las 19.00 horas, titulada «Fractura de cadera: una epidemia silenciosa. Protocolo de asistencia compartida en el Hospital San Agustín», organizada por la Asociación Cultural La Serrana y la Asociación de Antiguos Trabajadores del Área Sanitaria III. Será en el salón de actos del Centro de Servicios Universitarios de Avilés (C/ La Ferrería 7-9).

Teatro amateur. La Muestra de Teatro Amateur de Avilés de teatro para adultos regresa tras el paréntesis del verano en su XIX edición, ofrecerá cinco representaciones escénicas además de la habitual gala de clausura. Las funciones se repartirán entre los meses de octubre y noviembre. Hoy la Compañía Asturiana de Comedias representa «A la romana», a las 19.00 horas en el centro sociocultural Los Canapés.

Exposición de Mariscal. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Mariscal dialoga con Miranda», que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Las Cuencas

«Los pequeños amores», cine en Sama de Langreo. El Cine Felgueroso de Sama acoge esta tarde la proyección de la película «Los pequeños amores», dentro de la VIII Edición del ciclo nacional de Cine y Mujeres Rurales. Comienza a las 19.30 horas, la entrada es gratuita.

Blogueros y montañas en Mieres. Comienza hoy el X Encuentro de Blogueros de Montaña de Mieres. La Casa de Cultura acoge la primera charla, «Nuestras montañas», con Antonio Díaz Menéndez. Comienza a las 20.00, la entrada es libre.

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller. El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres. La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana. El Cidan de Laviana acoge, hasta el 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición sobre el concurso «Miguel Nevado» en Laviana. El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición «El pozu que non va a pesllar», sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros «Manuel Nevado Madrid».

Centro

«Cantos de amor por la tierrina», muestra poetica-visual en Cabranes. La exposición «Cantos de amor por la Tierrina» se puede visitar en la Casa de Cultura «María Josefa Canellada» de Santolaya de Cabranes hasta el 31 de octubre. El visitante se encontrará con los poemas de José María García García, acompañados por diez grabados de diferentes artistas. Horario: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Exposición fotográfica en Carreño. Encarnación González y Floraregina exponen una selección de sus fotos en el centro polivalente «La Baragaña» de Candás (Carreño) hasta el 27 de octubre. Abre de 9.00 a 21.00 horas los días laborables.

Oriente

Mercadillo en Infiesto. En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y– artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Fotos de José Vélez en Ribadesella. «Y la noticia se hizo imagen» es el título de la exposición de fotos del fotoperiodista José Vélez, fallecido en 2012, que se muestran hasta el 30 de octubre en la Casa de Cultura de Ribadesella. Se puede ver de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

El nutricionista responde en Castropol. La asociación Fraternidad organiza el ciclo «Haz tu pregunta a...», una propuesta consistente en que el público podrá preguntar lo que desee a ponentes expertos en diverso campos del saber. La primera cita ha sido preparada para hoy a las 11.30 horas en la casa de Cultura de Castropol, donde estará Ramón de Cangas, dietista-nutricionista colegiado y doctor en Ciencia de los Alimentos. El invitado es también biólogo sanitario y doctor en Biología Funcional y Molecular, especialista en fisiología y nutrición. Ramón de Canga preside la fundación «Alimenta tu salud» y ha publicado libros como «Come y sé feliz», «La matriz alimentaria» o «Microbiota y alimentación consciente».

Mercado en Tapia. La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande, junto al ayuntamiento del concejo.