¿Cuántas palabras de la jerga juvenil conoces?

¿Dominas el idioma de las nuevas generaciones o te pierdes a la primera? Compruébalo con este test

La jerga juvenil cambia más rápido de lo que algunos pueden entender; hoy hay FOMO, mañana todo es chill y pasado, lo importante es el aura. ¿En qué nivel dirías que estás en tu comunicación con los más jóvenes? Hemos preparado un test para que descubras lo que significa stalkear o saber si vives en tu prime. ¿Te atreves?

Zelenski asegura seguir dispuesto a reunirse con Putin y rechaza las exigencias rusas sobre Donetsk

Mary-Claire King, “Princesa de Asturias” de Investigación 2025, responde las preguntas de 500 escolares en Oviedo

Quince alumnos aprenden a Ribadesella las claves para emprender en el medio rural

Jupol reclama "medidas urgentes" tras la brutal agresión a un agente gijonés en una discoteca de Oviedo

Colapso en la preventa de entradas para el concierto de la nueva gira de Aitana en Avilés
