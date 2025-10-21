Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 21 de octubre de 2025

Oviedo

Escuela Municipal de la Salud. La Escuela Municipal de la Salud ofrece a las 19.00 horas en el centro social de San Claudio una charla sobre el fortalecimiento del suelo pélvico y fisioterapia, protagonizada por María Blanco Díaz, profesora de la Universidad de Oviedo y presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de Asturias.

Cine. El teatro casino de Trubia es escenario a las 19.00 horas de la proyección de la película «El 47», de Marcel Barrenam en el marco del ciclo municipal RADAR. Entrada libre.

Artes plásticas. La Escuela municipal de artes plásticas y escénicas inaugura hoy, a las 19.30 horas, la exposición «Instantes» en la sala polivalente del Instituto Asturiano de la Juventud, ubicada en la calle Leopoldo Calvo Sotelo, número 5. La muestra reunirá obras de pintura hasta el 31 de octubre. Del 7 al 21 de noviembre se exhibirán los trabajos de cerámica y escultura. En ambas participarán 303 alumnos de la Escuela municipal de artes plásticas y escénicas.

Chillida. La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes. Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición «Vértigo/en el vacio del yo/desvelar», de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Escuela de Comercio. A las 18.30 horas, primera sesión del ciclo «CIME: Cine, Memoria y Género». Tendrá lugar la conferencia «Voces Bajo la Tierra: Antropología y memoria en las fosas del silencio», de Gema López García, antropóloga física y forense; y la proyección de «El maestro que prometió el mar», dirigida por Patricia Font.

Ateneo Obrero de Gijón. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se desarrollará la charla-debate «¿Quién arma a Israel? ¿Quién financia el genocidio? ¿Qué es el BDS?». Intervendrá Max Carbonell, investigador del Centro Delàs y autor del informe «La banca armada».

Danza Xixón. A las 18.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, «Animal Religion» ofrecerá el espectáculo «Copiar».

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

CMI El Llano. Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha II», del proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

CMI El Coto. Hasta el 31 de octubre estará la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha I», encuadrada en el proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

CMI La Arena. Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título «Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro», de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición «Confecciones Gijón: Más allá de Ike», del proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición «Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos». Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición «La Estación del Vasco en Oviedo», comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. La exposición «Ver/Sentir/Habitar», de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa. Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición «Asturias y Transilvania hermanadas», muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Cine de los martes en Avilés. La proyección de hoy, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura, es «Jone, a veces» (España, 2025). Las entradas cuestan 3 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada. La cinta de hoy narra la historia de Mahin, de 70 años, que vive sola en Teherán desde que murió su marido y su hija se mudó a Europa. Desde su independencia, Mahin desafía las expectativas de su entorno conservador, más aún cuando inesperadamente conoce y empieza una relación amorosa con un taxista llamado Faramarz.

Exposición de Mariscal. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Mariscal dialoga con Miranda», que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer. La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Exposición de Noé_Baranda y Javier Soto en el CMAE. En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE_(C/_Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición «Paraíso gris oscuro» la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que según su comisaria, «no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida». Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago. Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

«La memoria posible», de Rosa Isabel Vázquez. En Factoría Cultural, hasta el 28 de octubre, se puede visitar la muestra fotográfica con la que la artista madrileña Rosa Isabel Vázquez busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia. La exposición reúne un conjunto de materiales diversos: fotografías actuales de paisajes locales y retratos de familiares, imágenes intervenidas digitalmente, documentos recopilados por Antonio Vázquez y piezas audiovisuales. En su diálogo, todos ellos conforman un tejido que conecta pasado y presente.

«Az-zulay», exposición de materiales cerámicos en Soto del Barco. El título «Az- zulay» surge de la palabra de origen árabe que da lugar a la actual palabra «azulejo» y que significa «pequeña piedra pulida». La artista murense TaniaBlanco profundiza con esta propuesta en la línea de trabajo que iniciara con «Ayalga», donde ya invitaba a reflexionar sobre la gestión de residuos y las relaciones entre la naturaleza, la degradación ambiental y los espacios de creatividad que se abren al analizar y actuar sobre estas cuestiones. El proyecto «Az- zulay» incluye la creación de una nueva serie de obras que investigan los materiales cerámicos de construcción que llegan de manera residual a las costas de distintos puntos de la península Ibérica (entre ellos Granada y Asturias). Abre hasta el 31 de octubre en la biblioteca de La Arena (Soto del Barco). Horario: lunes, miércoles y viernes, de 16.30 a 20.30 horas; y los martes y jueves, de 10.00 a 13.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera. En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición «Aida Pantiga. Antología_Personal II», Artesanía.

Las Cuencas

«Pat Garret y Billy el niño», cine clásico en Sama de Langreo. El Cine Felgueroso de Sama acoge esta tarde la proyección de la película «Pat Garret y Billy el niño», dirigida por Sam Peckimpah en 1973. Se integra en el ciclo de cine clásico organizado por la tertulia Sala Oscura. Empieza a las 19.00, la entrada es libre.

Blogueros y montañas en Mieres. Prosigue el X Encuentro de Blogueros de Montaña de Mieres. La Casa de Cultura acoge la segunda charla, «Caminando por Degaña entre osos, brañas y montañas», con Víctor Manuel Delgado. Comienza a las 20.00, la entrada es libre.

«La raposa», presentación literaria esta tarde en Mieres. El Espacio cultural 1910 de Mieres acoge esta tarde, a las 19.00, la presentación del libro «La raposa», de Santos Morán. El acto está organizado por la librería La Pilarica.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres. La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana. El Cidan de Laviana acoge, hasta el 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición sobre el concurso «Miguel Nevado» en Laviana. El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición «El pozu que non va a pesllar», sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros «Manuel Nevado Madrid».

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller. El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica «La mina y la mar» en Ciaño. La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital «La Mina y la Mar», que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes. Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Mercado en Pola de Siero. Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores del concejo venden productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava. Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias. Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Fotos de José Vélez en Ribadesella. «Y la noticia se hizo imagen» es el título de la exposición de fotos del fotoperiodista José Vélez, fallecido en 2012, que se muestran hasta el 30 de octubre en la Casa de Cultura de Ribadesella. Se puede ver de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes: «Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias». Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes». La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados «Puntadas y pinceladas», de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Llanes. Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Mercado en Salas. La capital de Salas acoge su mercado semanal los martes, en la plaza del Ayuntamiento de 8.00 a 14.00 horas.

Mercadillo de El Franco en La Caridad. La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Exposición en Vegadeo. La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones «Luis Fega», acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición «El Legado Español en los Estados Unidos de América». La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación «The Legacy». El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica «Soldados», de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.