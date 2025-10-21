La UE aprueba permitir que se conduzca desde los 17 años en compañía de un mayor de edad

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde al acuerdo entre instituciones que permitirá obtener el carnet de conducir desde los 17 años con la condición de ir acompañado hasta cumplir los 18; en el marco de una reforma que además sienta las bases para un carnet digital europeo y que prevé la retirada transfronteriza del permiso en casos de infracciones graves.

Con el visto bueno de los eurodiputados en Estrasburgo (Francia), sólo queda la publicación de la revisión en el Diario Oficial de la UE para su entrada en vigor, si bien los gobiernos tendrán ahora un plazo de tres años para transponer la legislación europea a su marco nacional.

La Comisión Europea planteó en 2023 una profunda revisión de las normas sobre seguridad vial para hacer frente a los riesgos en carretera, que siguen dejando cada año 20.000 muertes en el conjunto de la Unión Europea.

Entre las claves de la reforma, figura permitir que la retirada, suspensión o restricción del permiso de conducir por infracciones graves --como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas o provocar accidentes con víctimas mortales-- sea efectiva en toda la Unión Europea, si bien la reforma prevé ciertas exenciones.

En la actualidad, un Estado miembro que sanciona a un conductor con la retirada del carnet sólo puede aplicarlo en su propio territorio si el permiso en cuestión ha sido expedido en otro país de la UE, de modo que cuando el infractor regresa a su país de residencia o transito por otro Estado miembro sigue teniendo una licencia en vigor.

Con los cambios introducidos, la autoridad que sancione con la retirada del carnet a un conductor con permiso emitido en otro país de la UE notificará la sanción a través de la red europea de permisos de conducir (RESPER, por sus siglas en inglés), para que el Estado miembro en donde se ha expedido el permiso aplique una sanción equivalente.

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ponente del informe por parte de los liberales europeos en la comisión de Transportes, ha puesto en valor que la norma permitirá combatir la impunidad de quienes cometen infracciones graves en las carreteras de otro país de la UE, algo especialmente relevante en las regiones transfronterizas.

"Vamos a garantizar que quien ponga en peligro vidas en las carreteras europeas responda por ello, sin importar en qué país esté registrado su permiso de conducción", ha dicho la eurodiputada en un comunicado.

Carnet desde los 17

Otra de las novedades de la reforma será que las personas de 17 años podrán obtener ya el permiso de conducir para automóviles (Categoría B), aunque tendrán que ir acompañados por otro conductor con experiencia hasta que cumplan la mayoría de edad.

Además, se establece un periodo de prueba de al menos dos años para los conductores noveles, un periodo durante el que deberán cumplir normas más estrictas y se enfrentarán a sanciones más duras en caso de conducir bajo los efectos del alcohol, no utilizar cinturón de seguridad o no utilizar sistemas de retención infantil.

También se dejará a los Estados miembros reducir a 17 años la edad para mínima sacarse el carnet de camión, en este caso, para circular solo por territorio nacional e, igualmente, acompañados de un conductor con experiencia.

Con esta medida, la UE quiere abordar la escasez de conductores en sectores profesionales, a la vez que mejora la seguridad en las carreteras. La directiva prevé también ajustes para facilitar a los ciudadanos la obtención del permiso de conducción de turismos cuando residan en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad.

Finalmente, la reforma acordada entre gobiernos y Eurocámara prevé la introducción de un carnet digital europeo en el horizonte de 2030, si bien el titular deberá poder exigir siempre una versión física del mismo. Estará reconocido en todos los Estados miembro de la UE y será válido para conducir turismos y motocicletas durante 15 años a partir de su fecha de expedición, aunque el periodo se reducirá a 10 años en los países en los que se utilice como documento de identidad.