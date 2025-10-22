Agenda: qué hacer hoy 22 de octubre en Asturias

Oviedo

La doctora Ribacoba diserta sobre enfermedades neurodegenerativas

La neuróloga Renée Ribacoba, experta en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ictus, demencias, trastornos de movimiento y cefaleas, hablará en el Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Leopoldo Calvo Sotelo, 7) de los diagnósticos de enfermedades neurodegenerativas que transforman la vida de las personas. La doctora Ribacoba, licenciada en Medicina y especialista en Neurología, ha sido presidenta de la Asociación Neurológica Asturiana y ha participado en múltiples ensayos clínicos en enfermedades neurodegenerativas. A las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

El Desarme

Las jornadas gastronómicas del Desarme continúan en los 71 restaurantes que sirven los garbanzos con bacalao, los callos estilo Oviedo y el arroz con leche. También en 16 bares se pueden degustar los bocados del Desarme.

Cuentacuentos

La biblioteca de Ciudad Naranco acoge, a las 18.00 horas, el cuentacuentos "Cuentos del mar" de Olga Cuervo. Hace falta inscripción.

Bebecuentos

Bebecuentos "Besos y achuchones" de Carioca es la actividad que acogerá a las 18.00 horas la biblioteca de Pumarín. Hace falta inscripción.

Escuela municipal de Salud

Charla de Marta de la Fuente Costa, profesora de la Universidad de Oviedo. y vicepresidenta del Colegio de Fisioterapeutas de Asturias, sobre artrosis, fisioterapia y calidad de vida. A las 19.00 horas en el centro social de La Manjoya.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacío del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Ateneo Jovellanos

A las 18.30 horas, en la Escuela de Comercio, nueva sesión del ciclo "La realidad social en el cine español de los años 50", coordinado por el experto Juan Canteli Maza. Se proyectará la película "La vida por delante", de Fernando Fernán Gómez.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Danza Xixón

A las 18.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, "Zig Zag Danza" ofrecerá el espectáculo "mimesis". Hasta el 25 de octubre se podrá visitar la exposición "Resistencia en movimiento", por los 25 años de "Zig Zag Danza".

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

CMI El Llano

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título "Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro", de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Seminario "Claves para una industria europea del acero competitiva"

En el Hotel Palacio de Avilés, desde las 09.00 horas, se celebra el seminario técnico "Forjando el futuro: claves para una industria europea del acero competitiva", que reunirá a representantes de la Unión Europea, gobiernos nacionales y regionales, empresas y sindicatos. Se abordará el futuro de una innovadora, ecológica y competitiva. Intervienen, entre otros: Manuel Bloemers, responsable de metales básicos en IndustriAll Europe; Boris Jankowiak, coordinador de políticas para la transformación del sector siderúrgico en Climate Action Network Europe; Jesús Izcue, Country Manager ArcelorMittal España; Borja Sánchez, Consejero de Industria de Asturias; Isolde Ries, representante del estado federado de Sarre (Alemania) y ponente del Comité Europeo de Regiones Ysane Choksey, responsable de proyecto de transición siderúrgica en AgoraIndustry.

Talleres infantiles de animación a la lectura

A las 18.00 horas, en la biblioteca de La Luz, La Caracola realiza talleres de fomento de la lectura para niños y niñas de 4 a 8 años.

Taller ‘Cómo hacer tu plan de empresa’

De 10.00 a 11.30 horas, en La Curtidora, Ana Cadrecha, de Avilés Empresas, abordará los aspectos a reflexionar para realizar con éxito tu plan de empresa en la plataforma CREA del Principado de Asturias. Este modelo de plan de empresa es necesario para solicitar futuras ayudas convocadas por la administración autonómica.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Exposición de Noé_Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE_(calle Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que, según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

"Az-zulay", exposición de materiales cerámicos en Soto del Barco

El título "Az- zulay" surge de la palabra de origen árabe que da lugar a la actual palabra "azulejo" y que significa "pequeña piedra pulida". La artista murense TaniaBlanco profundiza con esta propuesta en la línea de trabajo que iniciara con "Ayalga", donde ya invitaba a reflexionar sobre la gestión de residuos y las relaciones entre la naturaleza. Abre hasta el 31 de octubre en la biblioteca de La Arena (Soto del Barco). Horario: lunes, miércoles y viernes, de 16.30 a 20.30 horas; y los martes y jueves, de 10.00 a 13.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Blogueros y montañas en Mieres

Prosigue el X Encuentro de blogueros de montaña de Mieres. La Casa de Cultura acoge la tercera charla, "Toponimia, parajes y paisajes en la vertiente oriental riosana de la sierra l’Aramo", con José Luis Cabo. Comienza a las 20.00; la entrada es libre.

"La rebelión de los títeres", presentación literaria esta tarde en Mieres

La librería La Pilarica de Mieres (calle Valeriano Miranda, 5) acoge esta tarde la presentación del libro "La rebelión de los títeres", editado por Más Madera. Estará el autor, David Suarón, acompañado de Fernando García Magdalena. Comienza a las 19.00 horas.

Cine y bioética en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama acoge esta tarde la segunda sesión de las Jornadas de cine y bioética, organizadas por el área sanitaria del Valle del Nalón. A las 18.30 horas podrá verse "No mires arriba", de Adam McKay. Bajo el título "La verdad en peligro de extinción", tras la proyección se abrirá un debate con los periodistas Pablo Álvarez (de LA NUEVA ESPAÑA), Bárbara Alonso, Roberto Pato y Aitana Castaño.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana

El Cidan de Laviana acoge, hasta el 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición sobre el concurso "Miguel Nevado" en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición "El pozu que non va a pesllar", sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros "Manuel Nevado Madrid".

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21.00 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Cine en Pola de Siero

El centro polivalente de Lugones (Siero), proyecta a las 19.30 horas, con entrada gratuita, la película "La gran ambición" de Andrea Segre, que narra la vida del popular líder político Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, durante los años más cruciales de su carrera política, entre 1973 y 1978. La historia se centra en el momento en que Berlinguer estuvo a punto de llevar al Partido Comunista de Italia al poder en 1978 mediante una alianza con la Democracia Cristiana. El secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder de los democristianos, frustró un momento que hubiese cambiado la historia del país y del equilibrio geopolítico en todo el mundo.

"Cantos de amor por la tierrina", muestra poetica-visual en Cabranes

La exposición "Cantos de amor por la Tierrina" se puede visitar en la Casa de Cultura "María Josefa Canellada" de Santolaya de Cabranes hasta el 31 de octubre. El visitante se encontrará con los poemas de José María García García, acompañados por diez grabados de diferentes artistas. Horario: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas. Viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Exposición fotográfica en Carreño

Encarnación González y Floraregina exponen una selección de sus fotos en el centro polivalente "La Baragaña" de Candás (Carreño) hasta el 27 de octubre. Abre de 9.00 a 21.00 horas los días laborables.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Concierto "otoñal" en Piloña

"Concierto de otoño" es el sonido de la tierra mojada y el crujido de las hojas secas; es la música del viento libre que improvisa su canción; es el crepitar del fuego en el hogar y la danza del agua tras los cristales; es la sidra y la castaña; es el viaje sonoro de los sentidos. Así se presenta el espectáculo interactivo y sorprendente, interpretado y conducido una violinista y una chelista especialistas en música para la primera infancia, que se llevará a cabo a partir de las 18.00 horas en la Casa de Cultura de Infiesto (Piloña). Una experiencia de calidad que toda la familia disfrutará.

Proyección de cortos en Arriondas

Laboral Cinemateca organiza en la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas (Parres) a las 19.00 horas una sesión de cine que incluye una selección de las últimas hornadas de cortometrajes incluidos en el catálogo de distribución de Laboral Cinemateca Cortos. Una buena muestra del actual cine asturiano en formato breve que se exhibe y exporta a decenas de festivales y muestras competitivas a nivel nacional e internacional. Podrán verse los siguientes cortos: "Campolivar", de Alicia Moncholí (docu-ficción); "Susurros", de Antonio Llaneza ("coming of age"); "Soledá", de Howi Álvarea (psicodrama); y "Voice Academy", de Javier San Miguel (fantástico).

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos, cerrado.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o llamando al número de teléfono 985 830 988.